En réponse à plusieurs publications relatant la vive tension entre l’attaquant et le gardien paraguayen Orlando Gill, Amarilla a d’abord réagi en ces termes :

« Un Camerounais colonisé, qui se fait passer sans vergogne pour un Français, rancunier, enrichi depuis peu, arrogant et laid. Il était nerveux et mort de peur pendant tout le match, comme toute son équipe ; ils n’ont pas réussi à marquer un seul but, ils ont gagné de justesse… Beaucoup estiment que les joueurs de l’Albirroja auraient dû lui adresser une gifle à la fin de la rencontre. Et ce, même si je ne suis pas une passionnée de football. »