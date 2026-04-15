L'entraîneur Vincent Kompany a reconduit le même onze de départ qu'à Madrid. Après seulement 35 secondes, le gardien du Bayern Manuel Neuer, d'une passe mal ajustée, offrait à Arda Güler l'ouverture du score. Aleksandar Pavlovic égalisait dès la 6e minute, avant que Güler ne double la mise d'un coup franc direct (29e), redonnant l'avantage au Real.

Harry Kane a égalisé pour le Bayern juste avant la mi-temps (38e), mais Kylian Mbappé a immédiatement redonné l’avantage au Real (42e). Après la pause, le jeu se calme, jusqu’à ce que la fin de rencontre redevienne électrique : à la 86e, Eduardo Camavinga écope d’un carton jaune puis rouge, à la 89e, Luis Diaz égalise, avant que Michael Olise ne scelle le score à 4-3 dans le temps additionnel.

Cliquez ici pour lire la feuille de match.