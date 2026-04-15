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Manuel Neuer zum DrittenIMAGO / Matthias Koch
Nino Duit

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La classe de Neuer et le festival d'Upamecano, malgré une légère réserve : les notes et les analyses individuelles du FC Bayern Munich pour le match retour contre le Real Madrid

Ligue des Champions
FEATURES
Player ratings
Bayern Munich
Bayern Munich vs Real Madrid
Real Madrid
M. Neuer
L. Diaz
D. Upamecano
H. Kane
M. Olise
J. Kimmich
J. Musiala
A. Pavlovic
J. Tah
J. Stanisic
S. Gnabry
A. Davies
V. Kompany
K. Laimer

Le FC Bayern a éliminé le Real Madrid et s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions. Après une victoire 2-1 lors du match aller, les Munichois se sont imposés 4-3 lors d'un match retour mouvementé. Voici les notes individuelles des joueurs du FCB.

L'entraîneur Vincent Kompany a reconduit le même onze de départ qu'à Madrid. Après seulement 35 secondes, le gardien du Bayern Manuel Neuer, d'une passe mal ajustée, offrait à Arda Güler l'ouverture du score. Aleksandar Pavlovic égalisait dès la 6e minute, avant que Güler ne double la mise d'un coup franc direct (29e), redonnant l'avantage au Real. 

Harry Kane a égalisé pour le Bayern juste avant la mi-temps (38e), mais Kylian Mbappé a immédiatement redonné l’avantage au Real (42e). Après la pause, le jeu se calme, jusqu’à ce que la fin de rencontre redevienne électrique : à la 86e, Eduardo Camavinga écope d’un carton jaune puis rouge, à la 89e, Luis Diaz égalise, avant que Michael Olise ne scelle le score à 4-3 dans le temps additionnel.

Cliquez ici pour lire la feuille de match.

  • FC Bayern - Real Madrid : les notes des joueurs. Manuel Neuer

    Même à 40 ans, Neuer continue d’évoluer sur la fine ligne qui sépare le génie de la folie. Après son gala à Madrid, il a offert le premier but à Arda Güler d’une passe hasardeuse. Sur le coup franc direct du même Güler, son jeu de jambes trop lent l’a empêché de repousser le ballon de la main gauche. Mais, à la 55^e minute, il a sauvé les siens d’un réflexe remarquable face à Mbappé. Note : 5.

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  • FC Bayern - Real Madrid : la note de Josip Stanisic

    À la 37^e minute, Stanisic a vu sa frappe puissante repoussée par le gardien du Real, Andriy Lunin. Juste avant le 2-3, il a protesté en vain – et sans doute à juste titre – après un tacle illicite d'Antonio Rüdiger. Il est rentré aux vestiaires à la mi-temps avec un carton jaune à son actif. Note : 3.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern - Real Madrid : la note de Dayot Upamecano

    Après une prestation hésitante à Madrid, Dayot Upamecano a livré un match retour de haut niveau, malgré une erreur coûteuse. À la 21^e minute, il a brillamment contré Vini Jr., puis a servi Kane (2-2) d’un superbe dribble suivi d’une passe décisive. Il a toutefois commis une erreur sur le troisième but en laissant filer Mbappé. Sans se laisser déconcentrer, il a retrouvé son niveau et créé deux belles occasions de tête. Note : 2.

  • FC Bayern - Real Madrid : la note de Jonathan Tah

    Moins en vue qu’Upamecano, il a néanmoins réalisé une prestation globalement solide. Avant le 2-3, il a toutefois laissé Vini Jr., passeur décisif, lui échapper. Il a parfois souffert face à Mbappé, mais s’est constamment battu pour se rattraper. Note : 3.

  • FC Bayern - Real Madrid : la note de Konrad Laimer

    Malgré le risque d’une suspension pour accumulation de cartons jaunes, le défenseur autrichien s’est littéralement jeté dans les duels dès le coup d’envoi. À la 16e minute, son engagement vaut déjà les applaudissements du public ; à la 20e, il anticipe parfaitement pour empêcher Mbappé, lancé, de tirer dans la surface ; puis, à la 28e, il commet une faute un peu trop rugueuse sur Brahim Diaz, selon l’arbitre Vincic, offrant le coup franc qui mène au 1-2. Une décision sévère. Après la sortie de Stanisic à la mi-temps, il a glissé sur le côté droit. Note : 2,5.

  • FC Bayern - Real Madrid : la note de Joshua Kimmich

    Dominant dans l’entrejeu, Kimmich a multiplié les touches de balle et délivré de nombreuses passes décisives. Il a préparé l’égalisation de Pavlovic d’une corner précis devant le but et, à la 37^e minute, a manqué de peu le cadre d’une frappe dangereuse. Note : 2.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-REAL MADRIDAFP

    FC Bayern - Real Madrid : les notes d’Aleksandar Pavlovic

    Physiquement solide et très actif aux côtés de Kimmich. Il a égalisé d'une tête à bout portant. Un peu désorienté lors du 2-3. Note : 2.

  • FC Bayern - Real Madrid : les notes des joueurs, par Michael Olise

    Bien qu’il ait multiplié les débordements depuis le côté droit vers l’axe pour chercher le tir, Olise est resté largement en deçà de son potentiel pendant une bonne partie du match. Il a toutefois conclu la rencontre en beauté en inscrivant un but splendide dans le temps additionnel. Note : 3.

  • FC Bayern - Real Madrid : la note de Serge Gnabry

    En raison de problèmes au genou, Gnabry a manqué la victoire 5-0 contre le FC St. Pauli ; comme prévu, il était de retour dans l’effectif du Real, mais il est resté discret et n’a pas vraiment apporté de valeur ajoutée au jeu munichois. Note : 4.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern - Real Madrid : les notes de Luis Díaz

    Grâce à son but égalisateur inscrit en fin de match, Diaz est devenu le héros munichois. Véritable poison sur l’aile gauche, il s’est engagé dans de nombreux duels. C’est en récupérant un ballon aérien qu’il a obtenu le corner menant au 1-1, avant d’exhorter les supporters d’un geste fébrile. Après la pause, il a manqué deux occasions en or (46e et 62e). Note : 2.

  • FC Bayern - Real Madrid : la note de Harry Kane

    Avec sang-froid, Kane a marqué l'égalisation (2-2) d'un tir placé dans le coin inférieur droit. Il est toutefois à l'origine du troisième avantage du Real suite à une perte de balle peu habituelle. Note : 2,5.

  • FC Bayern - Real Madrid : notes des joueurs remplaçants

    Alphonso Davies : Entré à la mi-temps en remplacement de Stanisic, il a immédiatement créé une occasion franche pour Diaz. Note : 3. 

    Jamal Musiala : Le joker de luxe a fait la différence. Entré à la 61^e minute à la place de Gnabry, il a immédiatement délivré une passe décisive à Diaz, puis a offert le 3-3 d’un coup du talon. Note : 2.

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