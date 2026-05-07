Getty Images Sport
Traduit par
« La clarté est essentielle » : Michael Carrick estime que le moment est venu pour Manchester United de prendre une décision définitive concernant le poste d’entraîneur
Le moment idéal pour prendre une décision
L’ancien milieu de terrain de Manchester United a répondu présent depuis qu’il a pris les commandes en janvier, à la suite du limogeage de Ruben Amorim. Toutefois, à trois journées de la fin, son avenir à long terme à Old Trafford demeure incertain.
Interrogé sur son avenir, l’intérimaire a confié : « La clarté est importante… Nous avons terminé la saison en force, nous nous sommes placés en bonne position, et concernant mon rôle et ce que l’avenir nous réserve, je pense que c’est tout simplement le moment naturel. On en a toujours parlé vers la fin de la saison, voire à la fin de la saison. »
- Getty Images Sport
Une incertitude persiste malgré la qualification pour le top 4.
L’entraîneur par intérim a déjà rempli sa mission principale : qualifier le club pour la Ligue des champions la saison prochaine. Malgré ces résultats sportifs et la forte probabilité, selon certaines sources, qu’on lui propose le poste, Carrick admet être dans l’incertitude et n’avoir reçu aucune confirmation officielle de la direction du club.
Revenant sur cette période fructueuse sous sa direction, Carrick a ajouté : « À ce stade, il s'agit simplement de mettre les garçons en condition pour terminer la saison en beauté et ensuite, comme je l'ai toujours dit, je reste serein à ce sujet. Les choses se régleront quand elles devront se régler. Cela ne dépend pas de moi, alors nous verrons bien ce qui se passera. »
Déception en finale de la FA Youth Cup
Depuis que Carrick a pris les rênes, Manchester United a récolté plus de points que n’importe quel autre club de Premier League, remportant 10 de ses 14 matches sous sa direction. Cette série de résultats remarquables a permis au club de se hisser à la troisième place, et il se rendra à Sunderland ce samedi avec l’intention de consolider cette position avant la fin de la saison.
En marge des affaires de l’équipe première, le technicien suit de près les jeunes espoirs du club. Il a d’ailleurs exprimé sa déception, car la finale de la FA Youth Cup contre Manchester City ne se déroulera pas dans un grand stade, déclarant : « Se qualifier pour la finale de la Youth Cup a toujours été synonyme de match disputé dans le stade principal, et c’est un véritable événement phare pour les joueurs de cette tranche d’âge. Nous sommes donc déçus. »
- Getty Images Sport
Changements au sein du conseil d’administration de United
L'incertitude qui règne dans le staff technique coïncide avec des évolutions majeures au sein du conseil d'administration de Manchester United. Le club a confirmé jeudi que Sir Dave Brailsford avait quitté ses fonctions au board. Fidèle allié de Sir Jim Ratcliffe, propriétaire d'INEOS, Brailsford a joué un rôle clé durant les premières phases de ce nouvel investissement, mais il a désormais officiellement rompu ses liens avec le club.