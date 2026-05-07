L’ancien milieu de terrain de Manchester United a répondu présent depuis qu’il a pris les commandes en janvier, à la suite du limogeage de Ruben Amorim. Toutefois, à trois journées de la fin, son avenir à long terme à Old Trafford demeure incertain.

Interrogé sur son avenir, l’intérimaire a confié : « La clarté est importante… Nous avons terminé la saison en force, nous nous sommes placés en bonne position, et concernant mon rôle et ce que l’avenir nous réserve, je pense que c’est tout simplement le moment naturel. On en a toujours parlé vers la fin de la saison, voire à la fin de la saison. »