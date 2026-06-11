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La cible du PSG et de Liverpool confirme son intention de changer de club cet été, une fois sa participation à la Coupe du monde avec l’équipe de France achevée
Akliouche confirme son intention de partir.
Akliouche a enfin réagi aux rumeurs de plus en plus insistantes concernant son avenir à Monaco, reconnaissant qu'un transfert cet été constituerait la suite logique de son évolution professionnelle. Ce milieu de terrain créatif, qui a réalisé une saison 2025-2026 exceptionnelle avec 31 apparitions et six buts en Ligue 1, est devenu l'un des talents les plus convoités du football français.
Avant de s’envoler pour les États-Unis avec les Bleus en vue de la Coupe du monde 2026, le joueur s’est exprimé avec franchise au micro de Nice-Matin. Interrogé sur un éventuel départ estival, il a confirmé : « La prochaine étape sera-t-elle un transfert cet été ? Oui, mais franchement, je suis vraiment concentré sur cette Coupe du monde. »
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L’équipe de France doit se concentrer sur ses objectifs.
Bien qu’il anticipe un départ, Akliouche se concentre sur ses obligations internationales. Le milieu de terrain, qui pourrait jouer un rôle clé pour les Bleus outre-Atlantique, sait que ses performances sur la scène internationale peuvent encore faire grimper sa valeur marchande et orienter son avenir.
Il a clarifié son approche : « Je sais que tout peut arriver, même pendant la compétition. C’est une formidable opportunité de se faire connaître, mais je reste concentré sur les objectifs de l’équipe nationale. Je ne veux pas non plus manquer de respect à mon club en parlant du mercato dès maintenant. Il y a d’autres choses à régler. »
PSG et Liverpool en tête de la course
Le PSG suit depuis longtemps cet ailier, qu’il voit comme un maillon essentiel de sa politique de recrutement de talents français de premier plan. Toutefois, le club de la capitale n’est pas seul sur ce dossier : les géants de la Premier League Liverpool et Manchester City surveillent également de près sa situation.
Selon diverses sources, les prétendants devront aligner une somme importante pour convaincre Akliouche de quitter le Stade Louis II, Monaco espérant obtenir un chèque à la hauteur de ses attentes élevées, peut-être autour de 50 millions d’euros.
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L'équipe de France est arrivée à Boston
Sous l’œil des grands clubs et avec une Coupe du monde pour se mettre en valeur, le joueur de 24 ans s’apprête à devenir l’une des stars du mercato estival. L’équipe de France a posé ses valises à Boston et entame sa préparation par un premier test crucial face au Sénégal, avant de défier l’Irak à Philadelphie puis la Norvège à Foxborough pour clore la phase de groupes du Groupe I.