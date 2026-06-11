La cible du PSG et de Liverpool confirme son intention de changer de club cet été, une fois sa participation à la Coupe du monde avec l’équipe de France achevée

Akliouche a enfin réagi aux rumeurs de plus en plus insistantes concernant son avenir à Monaco, reconnaissant qu'un transfert cet été constituerait la suite logique de son évolution professionnelle. Ce milieu de terrain créatif, qui a réalisé une saison 2025-2026 exceptionnelle avec 31 apparitions et six buts en Ligue 1, est devenu l'un des talents les plus convoités du football français.

Avant de s’envoler pour les États-Unis avec les Bleus en vue de la Coupe du monde 2026, le joueur s’est exprimé avec franchise au micro de Nice-Matin. Interrogé sur un éventuel départ estival, il a confirmé : « La prochaine étape sera-t-elle un transfert cet été ? Oui, mais franchement, je suis vraiment concentré sur cette Coupe du monde. »