Le Bayern Munich a fait d’Eichhorn sa priorité sur le marché des transferts, l’entraîneur Vincent Kompany étant, selon plusieurs sources, déterminé à s’attacher les services du jeune joueur. D’après Sky Sport, les champions d’Allemagne auraient déjà tenu deux réunions avec les représentants du milieu de terrain pour leur exposer leur projet de développement. Pour repousser l’intérêt de leurs rivaux, les champions en titre seraient prêts à lui proposer un contrat à long terme, valable jusqu’en 2031, assorti de garanties précises quant à son intégration en équipe première la saison prochaine.