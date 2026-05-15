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La cible de Manchester City et du Bayern Munich a pris sa décision : il partira cet été, sa clause libératoire de 12 millions d’euros étant désormais activable
Prodigy déclenche une guerre d'enchères
Eichhorn a connu une ascension fulgurante en Allemagne, disputant 18 matches avec l’équipe première du Hertha et battant des records de buts à seulement 16 ans et 287 jours. Ses performances régulières en 2. Bundesliga ont attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens, et le joueur envisage désormais un transfert retentissant lors du prochain mercato. Une clause de départ complexe, inscrite dans un contrat courant jusqu’en 2029, lui ouvre la porte pour un montant compris entre 10 et 12 millions d’euros, selon la destination.
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Les géants bavarois font la course en tête
Le Bayern Munich a fait d’Eichhorn sa priorité sur le marché des transferts, l’entraîneur Vincent Kompany étant, selon plusieurs sources, déterminé à s’attacher les services du jeune joueur. D’après Sky Sport, les champions d’Allemagne auraient déjà tenu deux réunions avec les représentants du milieu de terrain pour leur exposer leur projet de développement. Pour repousser l’intérêt de leurs rivaux, les champions en titre seraient prêts à lui proposer un contrat à long terme, valable jusqu’en 2031, assorti de garanties précises quant à son intégration en équipe première la saison prochaine.
Guardiola prépare un coup de maître pour City
Manchester City s'est également lancé dans la course, Guardiola étant, selon certaines informations, désireux de faire venir le jeune international allemand en Premier League cet été. Selon le plan proposé par le club anglais, City activerait la clause libératoire avant de prêter immédiatement Eichhorn au Bayer Leverkusen afin de lui permettre de poursuivre son développement dans un environnement de haut niveau. Leverkusen reste un concurrent de taille, aux côtés du Borussia Dortmund et du RB Leipzig, et compte bien garder ce milieu de terrain très talentueux en Bundesliga.
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Un été décisif pour la jeune pépite
Eichhorn doit désormais examiner plusieurs offres alléchantes alors qu’il se prépare à un transfert qui marquera sans doute les débuts de sa carrière professionnelle. Le Hertha, qui évolue en deuxième division, aura fort à faire pour remplacer son atout le plus prometteur, tandis que le club acquéreur devra finaliser les modalités exactes de la clause de rachat variable. À l’approche du mercato estival, la course pour s’adjuger l’un des espoirs les plus brillants d’Europe devrait connaître son dénouement dans les semaines à venir.