La cible de Chelsea et du FC Barcelone prend les rumeurs de transfert avec « humour », tandis que la star de la Bundesliga se confie sur son rêve de Ligue des champions

L'agent de l'attaquant a récemment confirmé que le club catalan s'est manifesté au sujet d'un éventuel transfert au Camp Nou. Pour un montant estimé entre 25 et 29 millions d'euros, l'avant-centre d'origine allemande constitue une cible réaliste pour les formations désireuses de renforcer leur ligne d'attaque sans débourser les sommes colossales réclamées pour les superstars confirmées.

Asllani, dont la cote a flambé cette saison, est également annoncé en Premier League ou en Liga. Malgré ce tumulte, l’attaquant garde son sang-froid au sujet de son avenir à la Rhein-Neckar-Arena.

« Je garde toujours mon sens de l’humour, quoi qu’il arrive. C’est l’une de mes plus grandes forces », a-t-il confié à Sky Sport. « Je reste détendu. Je ne peux pas contrôler ce que les gens disent. Je ne peux influencer que ce qui se passe sur le terrain. Et là, je donne toujours le maximum. Au final, c’est bon signe que l’on parle de moi : ça veut dire que je suis performant. C’est donc évidemment positif, mais cela ne m’intéresse pas. Je suis sur le terrain, je donne tout ce que j’ai. Jusqu’à la dernière journée, et ensuite on verra. »