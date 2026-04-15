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La cible de Chelsea et du FC Barcelone prend les rumeurs de transfert avec « humour », tandis que la star de la Bundesliga se confie sur son rêve de Ligue des champions
Gérer la fièvre des rumeurs de transfert
L'agent de l'attaquant a récemment confirmé que le club catalan s'est manifesté au sujet d'un éventuel transfert au Camp Nou. Pour un montant estimé entre 25 et 29 millions d'euros, l'avant-centre d'origine allemande constitue une cible réaliste pour les formations désireuses de renforcer leur ligne d'attaque sans débourser les sommes colossales réclamées pour les superstars confirmées.
Asllani, dont la cote a flambé cette saison, est également annoncé en Premier League ou en Liga. Malgré ce tumulte, l’attaquant garde son sang-froid au sujet de son avenir à la Rhein-Neckar-Arena.
« Je garde toujours mon sens de l’humour, quoi qu’il arrive. C’est l’une de mes plus grandes forces », a-t-il confié à Sky Sport. « Je reste détendu. Je ne peux pas contrôler ce que les gens disent. Je ne peux influencer que ce qui se passe sur le terrain. Et là, je donne toujours le maximum. Au final, c’est bon signe que l’on parle de moi : ça veut dire que je suis performant. C’est donc évidemment positif, mais cela ne m’intéresse pas. Je suis sur le terrain, je donne tout ce que j’ai. Jusqu’à la dernière journée, et ensuite on verra. »
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Les grands clubs européens s’intéressent à elle alors qu’Asllani brille en Allemagne
Sous contrat avec Hoffenheim jusqu’en 2029, l’attaquant prometteur est dans une position qui renforce le club allemand dans d’éventuelles négociations. Toutefois, le FC Barcelone n’est pas le seul grand club européen à surveiller la situation : Chelsea et Tottenham guettent également ses progrès. Son profil d’attaquant puissant et adepte d’un pressing haut correspond parfaitement aux exigences de l’élite anglaise, ce qui en fait une cible de choix pour les recruteurs de Premier League.
Ses performances actuelles viennent conforter cette tendance : en 30 matchs toutes compétitions confondues, il a déjà inscrit 10 buts et délivré 9 passes décisives, confirmant son statut de jeune talent majeur sur le Vieux Continent.
À la poursuite du rêve de la Ligue des champions
Si Asllani reste concentré sur le présent avec Hoffenheim, il s’est montré remarquablement franc au sujet de ses objectifs professionnels ultimes. La perspective de jouer sur la plus grande scène européenne constitue la principale motivation de l’international kosovar, qui admet que cette compétition occupe une place particulière dans son cœur. « La Ligue des champions est le rêve de tout footballeur. Jouer dans cette compétition procure un sentiment extraordinaire », a expliqué Asllani. « J’ai la chair de poule rien qu’en regardant les matchs et en entendant l’hymne. Je la regarde toujours avec mon père, c’est pourquoi atteindre ce niveau est un objectif majeur. J’en rêve depuis que je suis enfant. »
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Le rôle de la Ligue des champions dans l'avenir d'Asllani
Cette ambition pourrait s’avérer décisive dans le choix du club qui remportera la course à sa signature. Si Chelsea et Tottenham envisagent tous deux de le recruter cet été, l’absence de garantie de participation à une compétition européenne de haut niveau chez certains prétendants pourrait constituer un obstacle. Pour un joueur qui a surmonté de graves blessures pour atteindre ce niveau, le prestige de la Ligue des champions apparaît comme la prochaine étape logique. Actuellement sixième de Bundesliga, Hoffenheim pointe à cinq longueurs du RB Leipzig, quatrième et dernier qualifié virtuel pour la C1, alors que seulement cinq journées restent à disputer.