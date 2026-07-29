La direction du Bernabéu s’active pour sécuriser rapidement l’avenir à long terme du joueur et repousser tout intérêt persistant de Premier League. Lundi, Sky Sports News a révélé que de nouvelles discussions sur son avenir entre le Real et ses représentants auront lieu cette semaine. Le club tient à éviter toute incertitude concernant sa star, d’autant qu’il ne reste plus qu’un an sur son contrat actuel.

Le président du club, Florentino Perez, est personnellement impliqué et a publiquement exprimé son souhait de voir Vinicius rester sur le long terme. Madrid ne veut pas non plus le voir aller au terme de son contrat jusqu’à se retrouver libre, alors que sa valeur est estimée à environ 137 millions de livres sterling.