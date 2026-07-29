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La cible d’Arsenal sur le marché des transferts, Vinicius Junior, va rester au Real Madrid, José Mourinho comptant sur l’ailier brésilien pour un rôle clé
Mourinho considère Vinicius comme un Galactique indispensable
Selon Sky Sports News, Vinicius va rester au Real Madrid au-delà de cet été, le club espagnol n’ayant aucune intention de le vendre et se montrant confiant quant au fait qu’il acceptera un nouveau contrat. Cette nouvelle constitue un coup dur majeur pour Arsenal, qui suivait la situation avec un très grand intérêt alors que le joueur entrait dans les dernières étapes de son contrat actuel. Mourinho apprécierait énormément Vinicius et souhaite qu’il reste l’un des membres clés de l’équipe.
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Les négociations contractuelles sont sur le point de s’accélérer
La direction du Bernabéu s’active pour sécuriser rapidement l’avenir à long terme du joueur et repousser tout intérêt persistant de Premier League. Lundi, Sky Sports News a révélé que de nouvelles discussions sur son avenir entre le Real et ses représentants auront lieu cette semaine. Le club tient à éviter toute incertitude concernant sa star, d’autant qu’il ne reste plus qu’un an sur son contrat actuel.
Le président du club, Florentino Perez, est personnellement impliqué et a publiquement exprimé son souhait de voir Vinicius rester sur le long terme. Madrid ne veut pas non plus le voir aller au terme de son contrat jusqu’à se retrouver libre, alors que sa valeur est estimée à environ 137 millions de livres sterling.
L’intérêt d’Arsenal se heurte à une fin de non-recevoir
L’intérêt du Real Madrid pour Yan Diomande a attiré l’attention d’Arsenal, qui semble vouloir capitaliser sur la situation pour recruter Vinicius. Malgré l’optimisme dans le nord de Londres, la poursuite du Brésilien semble s’être heurtée à un obstacle définitif. Arteta tient à ajouter à son effectif un véritable joueur de classe mondiale capable de faire basculer un match, afin d’aider Arsenal à devenir une force dominante sur la scène nationale et européenne.
La situation autour de Vinicius présente certains des signes classiques d’un nouveau différend contractuel : des informations faisant état d’une impasse sur les exigences salariales, l’intérêt émergent d’Arsenal et de nouvelles discussions à venir. Mais il n’existe encore aucune preuve publique solide indiquant que Vinicius souhaite quitter le Real Madrid, pour quelque raison que ce soit, sportive ou autre.
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Que se passe-t-il ensuite ?
Vinicius est bien plus qu’un simple ailier gauche exceptionnel. C’est une superstar mondiale, et un Galactique dans tous les sens du terme. Perdre une telle figure pendant une transition sur le banc aurait représenté un coup dur important pour la stabilité du club, raison pour laquelle Mourinho et Perez ont fait front commun pour assurer son maintien.
Il semble que les fidèles de l’Emirates devront se tourner vers d’autres pistes pour leur recrue phare de l’été, alors que le Brésilien se prépare à mener l’attaque du nouveau Madrid version Mourinho.
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