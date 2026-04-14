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Legacy Spain 3 GFXGetty/GOAL
Marcos Moreno

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La chute spectaculaire de l'Espagne – avant la remarquable remontée de La Roja dans la course à la Coupe du monde

Legacy
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Espagne
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L. Yamal
FC Barcelone

Découvrez « Legacy », le podcast de GOAL qui vous guide dans le compte à rebours avant la Coupe du monde 2026. Chaque semaine, nous explorons les histoires et l’esprit qui animent les nations façonnant le football mondial. Dans cet épisode, nous analysons le parcours de l’Espagne, passée du statut de référence d’une époque à celui d’une sélection interrogeant sa place sur la scène internationale. Nous revenons sur la splendeur de la génération dorée, l’effondrement brutal après Brésil 2014 et les difficultés des équipes qui ont suivi. Puis nous nous tournons vers le présent : un nouvel entraîneur, un nouvel état d’esprit et une vague de jeunes talents emmenée par Lamine Yamal, le prodige dont beaucoup pensent qu’il pourrait mener l’Espagne vers la rédemption en 2026. C’est le parcours d’une équipe qui tente de se redécouvrir – et l’incertitude, la promesse et la pression qui accompagnent la quête d’une deuxième étoile.

Après avoir enfin atteint les sommets en 2010, l'Espagne a connu un profond déclin dans ses performances en Coupe du monde et compte bien se racheter en 2026.

Tout au long de son histoire, la Roja a souvent été perçue comme une sélection à qui il manquait l’ultime étincelle pour s’imposer comme une véritable puissance internationale.

Des légendes comme Alfredo Di Stefano, Paco Gento, Ricardo Zamora, Raúl González ou Fernando Hierro ont bien sûr porté le maillot espagnol, et si leurs noms restent gravés en lettres d’or dans l’histoire du football, aucun n’a toutefois soulevé le trophée suprême. Il a fallu attendre le début du XXIe siècle pour que l’âge d’or de la Roja pointe enfin le bout de son nez…


  • Spain's midfielder Andres Iniesta (C) raAFP

    Une réussite durable

    La série de succès sans précédent du football espagnol sur la scène internationale débuta lors de l’Euro 2008, lorsque la sélection de Luis Aragones battit l’Allemagne en finale pour conquérir le titre continental, 44 ans après son premier sacre. Portée par des joueurs tels qu’Iker Casillas, Carles Puyol, Sergio Ramos, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, David Villa et Fernando Torres, la sélection ibérique a alors visé le sacre mondial en 2010, en Afrique du Sud.

    Le parcours vers le sacre fut toutefois loin d’être un long fleuve tranquille : battue d’entrée par la Suisse, la Roja a ensuite enchaîné des succès étriqués en quarts contre le Paraguay puis en demi-finale face à l’Allemagne pour rejoindre les Pays-Bas en finale.

    Le 11 juillet 2010, le Soccer City de Johannesburg a été le théâtre d’une finale dramatique. Casillas a d’abord confirmé son statut parmi les plus grands gardiens en repoussant un face-à-face décisif avec Arjen Robben, avant qu’Iniesta ne libère la nation en marquant en prolongation et en offrant à La Roja son premier titre mondial.

    Imparable, la sélection ibérique confirmait son hégémonie en conservant son titre continental en 2012. Mais, de manière surprenante, ce triomphe en Pologne et en Ukraine marquait aussi la fin d’une époque.

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  • De retour à leurs anciennes habitudes

    Comme souvent dans le football, après une ascension vient inévitablement une descente. Si l’Espagne devait un jour retrouver le rang des simples mortels, personne n’imaginait que ce serait aussi soudain.

    Leur chute spectaculaire s’est produite dans l’un des stades les plus légendaires du monde, le Maracanã, où la Roja a été écrasée par un Brésil inspiré par Neymar lors de la finale de la Coupe des Confédérations 2013.

    Nul ne prévoyait alors que les hommes de Vicente del Bosque seraient éliminés dès la phase de groupes du Mondial 2014. Pire : leur aventure s’est terminée dès la deuxième journée, après une défaite initiale contre les Pays-Bas et un second revers face au Chili.

    Une sortie aussi précoce que cuisante a asséné un coup terrible à la Roja ; plusieurs légendes ont alors tiré leur révérence, laissant à la jeune garde le lourde tâche d’égaler les exploits de ses illustres aînés.

    Plusieurs interrogations demeuraient : l’Espagne réussirait-elle à trouver un successeur à la hauteur de Casillas ? Quelqu’un pourrait-il combler le vide laissé par Puyol en défense ? Et quelle était la probabilité de voir émerger un nouveau Iniesta ou un autre Xavi ?

  • Spain v Chile: Group B - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    Défaite après défaite

    Malgré l'incertitude qui planait sur la Roja, les clubs espagnols ont continué à briller sur la scène européenne, avec Barcelone et le Real Madrid remportant la Ligue des champions, et Séville s'imposant pratiquement comme le maître incontesté de la Ligue Europa.

    Cependant, la sélection nationale n’a jamais réussi à se remettre de sa déception au Brésil en 2014. Deux éliminations consécutives au stade des huitièmes de finale, en Russie en 2018 puis au Qatar en 2022, ont confirmé que l’exploit réalisé par les hommes de Del Bosque en Afrique du Sud en 2010 resterait difficile à reproduire.

    Cette « génération dorée » s’était construite autour du modèle barcelonais de Pep Guardiola et de son célèbre tiki-taka. Le déclin de la Roja a donc coïncidé avec le départ de l’entraîneur catalan du Camp Nou à l’issue de la saison 2011-2012.

    Pour retrouver les sommets, la Roja devait donc trouver un nouveau souffle. Logiquement, ce « facteur X » est ressorti de La Masia, où Iniesta, Xavi et Puyol avaient été façonnés.

    Pourtant, même au regard des standards élevés de la Masia, Lamine Yamal se distingue comme un talent hors norme.

  • Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Un nouvel élan d’optimisme

    Le 29 avril 2023 restera gravé dans les mémoires espagnoles : sous l’égide de Xavi, figure emblématique de l’âge d’or de la Roja et alors entraîneur du FC Barcelone, Yamal a fait ses débuts professionnels.

    D’une audace rappelant Lionel Messi, le jeune attaquant défiait les défenseurs et semblait coller le ballon à son pied gauche. Un tel talent ne s’offre qu’une fois par génération ; le FC Barcelone et l’Espagne savaient qu’ils tenaient là un trésor inestimable.

    Un peu plus d’un an plus tard, il était devenu un élément clé de la Roja, qui a retrouvé son éclat lors de l’Euro 2024 en battant l’Angleterre en finale. Ce nouveau joyau formé à La Masia a guidé une génération prometteuse comprenant Nico Williams, Unai Simon, Mikel Oyarzabal, Pedri, Gavi et Marc Cucurella.

    Est-il équitable de placer le poids d’une nation entière sur les épaules d’un jeune homme qui n’a pas encore 20 ans ? Sans doute pas, mais Yamal, par ses performances étincelantes, a déjà prouvé qu’il pouvait assumer cette responsabilité… et même aller au-delà.

    Même si toute comparaison est encore prématurée, un joueur si jeune portant à lui seul les espoirs d’une nation entière, cela n’avait pas été observé depuis que Pelé, alors âgé de 17 ans, guidait le Brésil vers le titre mondial en 1958.

    Doté d’un talent brut, il a déjà prouvé qu’il pouvait éclabousser les grandes scènes. Mais pour soulever le trophée suprême, il faudra encore davantage.

    Possède-t-il les qualités de leader dont l’Espagne a tant besoin ? Si ce n’est pas le cas, l’un de ses coéquipiers pourra-t-il assumer ce rôle ? Bien que cette nouvelle génération regorge de talent et figure parmi les meilleures sélections nationales, elle n’est pas encore au niveau de celle de 2010.

  • Spain v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    Le poids de l'histoire – et des attentes

    Avant l’Euro 2008, l’histoire de la sélection espagnole était ponctuée de revers d’un cheveu et de défaites retentissantes. Mais le renversement de tendance survenu au début du XXI^e siècle a aussi fait évoluer les attentes : le monde entier place désormais la Roja parmi les prétendants au titre dans chaque compétition.

    Les regards sont désormais tournés vers la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada. L’objectif reste inchangé : le titre suprême. La tâche sera-t-elle aisée ? Non. Les coéquipiers de Busquets peuvent-ils rééditer leur exploit ? Assurément.

    Pourtant, les prétendants de poids ne manquent pas. L’Argentine de Lionel Messi, tenante du titre, reste redoutable ; le Portugal de Cristiano Ronaldo aligne un talent hors pair ; la France de Kylian Mbappé peut viser une troisième finale consécutive ; le Brésil, sous la houlette de Carlo Ancelotti, possède toujours un potentiel immense ; l’Angleterre, désormais dirigée par Thomas Tuchel, entend mettre fin à sa longue attente d’un grand titre ; enfin, même si l’Allemagne n’est pas au mieux, elle demeure un adversaire dangereux.

    Sans oublier les « outsiders » : le Maroc, historique quart-de-finaliste au Qatar, le Japon, toujours redoutable, et les coorganisateurs, États-Unis et Mexique en tête, qui viseront des coups d’éclat à domicile.

    Après trois finales perdues d’affilée, la Roja devra conjurer le passé et assumer le statut de favorite. Tout passera par le talent de Yamal, dont le pied gauche magique pourrait, à seulement 16 ans, le hisser au panthéon des champions, à l’image de Pelé et de Mbappé.

    Le tournoi pourrait ainsi le couronner et le voir s’imposer comme le meilleur joueur de la planète, mettant fin à une attente d’une deuxième étoile que personne, en 2010, n’imaginait si longue.

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