La chute spectaculaire de l'Espagne – avant la remarquable remontée de La Roja dans la course à la Coupe du monde

Avant l’Euro 2008, l’histoire de la sélection espagnole était ponctuée de revers d’un cheveu et de défaites retentissantes. Mais le renversement de tendance survenu au début du XXI^e siècle a aussi fait évoluer les attentes : le monde entier place désormais la Roja parmi les prétendants au titre dans chaque compétition.
Les regards sont désormais tournés vers la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada. L’objectif reste inchangé : le titre suprême. La tâche sera-t-elle aisée ? Non. Les coéquipiers de Busquets peuvent-ils rééditer leur exploit ? Assurément.
Pourtant, les prétendants de poids ne manquent pas. L’Argentine de Lionel Messi, tenante du titre, reste redoutable ; le Portugal de Cristiano Ronaldo aligne un talent hors pair ; la France de Kylian Mbappé peut viser une troisième finale consécutive ; le Brésil, sous la houlette de Carlo Ancelotti, possède toujours un potentiel immense ; l’Angleterre, désormais dirigée par Thomas Tuchel, entend mettre fin à sa longue attente d’un grand titre ; enfin, même si l’Allemagne n’est pas au mieux, elle demeure un adversaire dangereux.
Sans oublier les « outsiders » : le Maroc, historique quart-de-finaliste au Qatar, le Japon, toujours redoutable, et les coorganisateurs, États-Unis et Mexique en tête, qui viseront des coups d’éclat à domicile.
Après trois finales perdues d’affilée, la Roja devra conjurer le passé et assumer le statut de favorite. Tout passera par le talent de Yamal, dont le pied gauche magique pourrait, à seulement 16 ans, le hisser au panthéon des champions, à l’image de Pelé et de Mbappé.
Le tournoi pourrait ainsi le couronner et le voir s’imposer comme le meilleur joueur de la planète, mettant fin à une attente d’une deuxième étoile que personne, en 2010, n’imaginait si longue.