La chute spectaculaire de l'Espagne – avant la remarquable remontée de La Roja dans la course à la Coupe du monde

Après avoir enfin atteint les sommets en 2010, l'Espagne a connu un profond déclin dans ses performances en Coupe du monde et compte bien se racheter en 2026.

Tout au long de son histoire, la Roja a souvent été perçue comme une sélection à qui il manquait l’ultime étincelle pour s’imposer comme une véritable puissance internationale.

Des légendes comme Alfredo Di Stefano, Paco Gento, Ricardo Zamora, Raúl González ou Fernando Hierro ont bien sûr porté le maillot espagnol, et si leurs noms restent gravés en lettres d’or dans l’histoire du football, aucun n’a toutefois soulevé le trophée suprême. Il a fallu attendre le début du XXIe siècle pour que l’âge d’or de la Roja pointe enfin le bout de son nez…



