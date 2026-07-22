« La chute des grands fait la joie des médiocres » : Lisandro Martínez adresse un message émouvant aux supporters argentins après la défaite en finale de la Coupe du monde

Dans un long message, Martinez a exprimé sa gratitude à l’ensemble de la délégation argentine, veillant à ce que la contribution de chacun soit reconnue malgré la défaite. Il a écrit : « Le cœur lourd de ne pas avoir ramené le trophée que nous méritions tous, mais fier à bout de bras de ce maillot, de mes coéquipiers, du staff technique, des dirigeants, de l’équipe médicale, des cuisiniers, des intendants et de toutes les personnes qui se sont investies pour que tout fonctionne à la perfection. »

Suivant l’exemple de son capitaine Lionel Messi, il a salué le niveau de jeu des adversaires et rendu hommage à la Roja pour sa performance tout au long de la compétition. « Et, surtout, à vous qui nous avez comblés de tout votre amour, de toute votre force, de cette passion qui nous caractérise tant, et de l’unité d’une nation qui, je l’espère, perdurera au fil du temps. Je tiens à féliciter l’Espagne pour son titre amplement mérité », a ajouté Martinez.