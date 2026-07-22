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« La chute des grands fait la joie des médiocres » : Lisandro Martínez adresse un message émouvant aux supporters argentins après la défaite en finale de la Coupe du monde
Un message de fierté et d'esprit sportif
Dans un long message, Martinez a exprimé sa gratitude à l’ensemble de la délégation argentine, veillant à ce que la contribution de chacun soit reconnue malgré la défaite. Il a écrit : « Le cœur lourd de ne pas avoir ramené le trophée que nous méritions tous, mais fier à bout de bras de ce maillot, de mes coéquipiers, du staff technique, des dirigeants, de l’équipe médicale, des cuisiniers, des intendants et de toutes les personnes qui se sont investies pour que tout fonctionne à la perfection. »
Suivant l’exemple de son capitaine Lionel Messi, il a salué le niveau de jeu des adversaires et rendu hommage à la Roja pour sa performance tout au long de la compétition. « Et, surtout, à vous qui nous avez comblés de tout votre amour, de toute votre force, de cette passion qui nous caractérise tant, et de l’unité d’une nation qui, je l’espère, perdurera au fil du temps. Je tiens à féliciter l’Espagne pour son titre amplement mérité », a ajouté Martinez.
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Le coach a lancé un avertissement sans frais aux détracteurs, promettant de répondre sur le terrain.
Le moment le plus marquant du discours de Martínez a été sa pique adressée à ceux qui se réjouiraient d’un échec de l’Argentine à conserver son titre. Double vainqueur de la Copa América puis championne du monde 2022, la Albiceleste affronte pourtant une vague de scepticisme. Le sélectionneur a répondu de front par une phrase énigmatique mais percutante.
« À notre peuple, je veux dire que le résultat ne définit pas le parcours accompli. Nous avons affronté l’adversité, transformé l’impossible en possible et jamais cherché d’excuses, seulement des raisons d’avancer », a déclaré Martínez.
« Nous avons défendu nos couleurs bien au-delà du terrain et partagé des moments inoubliables avec la sélection nationale, aux côtés de nos familles et grâce au soutien indéfectible de tous les Argentins. Ce sera toujours une immense fierté de vous représenter. N’oubliez pas que “la chute des grands fait la joie des médiocres”. Merci beaucoup à tous. Prenons soin de notre pays. Je t’aime, Argentine ! »
Réflexions sur une nuit douloureuse dans le New Jersey
La finale de la Coupe du monde 2026 restera dans les mémoires comme une soirée marquée par un suspense intense et, au final, par une profonde tristesse pour l’Argentine. Un seul but inscrit par Ferran Torres en prolongation a suffi à l’Espagne pour s’imposer 1-0, mettant ainsi fin aux espoirs de l’Albiceleste de remporter deux titres mondiaux consécutifs. La rencontre a été entachée par des tensions, notamment un carton rouge infligé à Enzo Fernández et une altercation physique après le match entre Leandro Paredes et Gavi.
Martínez n’a pu terminer la rencontre : touché à la 44e minute, il a cédé sa place au vétéran Nicolás Otamendi.
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Un élément clé de l’équipe
Les statistiques de Martínez durant le tournoi soulignent son caractère indispensable au dispositif argentin. Il a été titulaire lors de sept des huit matches de l’Argentine, seule sa non-participation au dernier match de groupe contre la Jordanie – où il a été préservé – venant ponctuer sa série. Il a inscrit un but et délivré une passe décisive lors de la victoire en huitièmes de finale contre le Cap-Vert, un match qui s’est décidé en prolongation. Sa sortie sur blessure en première période de la finale a toutefois perturbé le plan tactique de Scaloni, tant sa précision dans les passes et son agressivité défensive sont cruciales pour la construction du jeu argentin depuis l’arrière.
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