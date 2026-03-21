La chute de Zhang Jindong : l'ancien propriétaire de l'Inter contraint de céder l'intégralité de son patrimoine personnel pour rembourser ses dettes

Une crise qui a débuté entre 2016 et 2020, lorsque Suning.com a levé plus de 180 milliards de yuans, dans le cadre d'une expansion agressive, pour diverses opérations, telles que l'acquisition de l'Inter, par le biais de prêts bancaires, d'obligations et d'instruments de financement alternatifs, Zhang s'étant personnellement porté garant d'une grande partie de ces opérations. La pandémie de 2020 a ensuite marqué le point de rupture : la fermeture des magasins physiques a fait chuter les revenus, tandis que le système de refinancement de la dette s'est enrayé, avec pour conséquence qu'en 2021, les pertes ont dépassé les 40 milliards de yuans et les créances échues ont franchi la barre des 100 milliards.