La chute de Zhang Jindong. L'ancien propriétaire de l'Inter, fondateur de Suning, a en effet perdu l'intégralité de sa fortune personnelle lors de la restructuration massive de l'entreprise, d'un montant de 238,7 milliards de yuans (29,9 milliards d'euros), et a été contraint de la céder pour rembourser les dettes contractées.
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La chute de Zhang Jindong : l'ancien propriétaire de l'Inter contraint de céder l'intégralité de son patrimoine personnel pour rembourser ses dettes
L'EFFONDREMENT
Un effondrement économique et financier annoncé : Zhang, après avoir dirigé le groupe pendant trente ans et bâti un empire dans le commerce de détail et les services, a vu sa fortune personnelle réduite à néant dans le cadre de la restructuration massive de la dette du groupe. Comme l'ont rapporté plusieurs médias chinois, c'est le Tribunal populaire intermédiaire de Nankin qui a confirmé l'ampleur de l'opération en annonçant l'achèvement du plan de réorganisation concernant Suning.com et 38 autres sociétés liées, pour un montant total de 238,712 milliards de yuans (environ 29,9 milliards d'euros).
TOUT AUX ENCHÈRES
Comme le rapporte Calcio e Finanza, l'ancien magnat, en tant que garant, a dû mettre en jeu l'intégralité de son patrimoine personnel dans le cadre de la procédure : biens immobiliers, actifs financiers, participations dans des sociétés et même objets de collection ont été liquidés par le biais d'enchères judiciaires ou de cessions négociées, le produit de ces opérations étant intégralement affecté au remboursement des dettes.
SANS PRÉCÉDENT
Zhang Jindong est ainsi devenu le premier fondateur d'une grande entreprise privée chinoise à voir sa fortune personnelle réduite à néant à la suite d'une restructuration. Non seulement toutes ses participations dans 38 sociétés du groupe ont été transférées, mais aussi sa participation indirecte de 4,15 % dans Suning.com et 1,64 milliard d'actions de cette même société, déjà faisant l'objet d'un nantissement et d'un gel : aujourd'hui, ni lui ni son épouse ne détiennent d'actifs librement disponibles, tous leurs actifs ayant été transférés dans une fiducie destinée à satisfaire les créanciers.
L'EXPANSION AGRESSIVE ET LES DETTES
Une crise qui a débuté entre 2016 et 2020, lorsque Suning.com a levé plus de 180 milliards de yuans, dans le cadre d'une expansion agressive, pour diverses opérations, telles que l'acquisition de l'Inter, par le biais de prêts bancaires, d'obligations et d'instruments de financement alternatifs, Zhang s'étant personnellement porté garant d'une grande partie de ces opérations. La pandémie de 2020 a ensuite marqué le point de rupture : la fermeture des magasins physiques a fait chuter les revenus, tandis que le système de refinancement de la dette s'est enrayé, avec pour conséquence qu'en 2021, les pertes ont dépassé les 40 milliards de yuans et les créances échues ont franchi la barre des 100 milliards.
PATRIMOINE NUL
La cession de certaines parts en 2021 s'est avérée vaine, ne servant qu'à amortir la crise. La structure des garanties de dette a conduit à la liquidation de l'ensemble du patrimoine : des villas de luxe situées entre Nankin et Shanghai, des appartements de prestige, des instruments financiers et même une collection d'art comprenant des œuvres de Zhang Daqian et Fu Baoshi ont été vendus aux enchères. Selon des sources proches du dossier, une fois déduite la résidence principale indispensable, le patrimoine restant est en fait nul.