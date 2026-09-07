La tension à l’Emirates Stadium a atteint son point de rupture dans les dernières minutes d’un derby londonien palpitant. Alors que Chelsea poussait pour égaliser, Rogers a cherché à se projeter vers l’avant en soutien de Cole Palmer, qui menait une contre-attaque dangereuse.

Cependant, Rice a stoppé cet élan avec un croche-pied délibéré qui a envoyé la recrue estivale des Blues au sol. L’incident a rendu Rogers furieux, provoquant une confrontation en face à face au cours de laquelle le joueur de Chelsea a été vu en train d’agiter son doigt sous le nez de la star d’Arsenal.

En analysant l’incident dans le podcast The Good, The Bad & The Football, Scholes n’a pas mâché ses mots dans son évaluation de la tactique de Rice. « Vous pensez qu’il y a un petit quelque chose entre Rogers et Rice ? Vous pensez qu’il y a peut-être eu un petit quelque chose pendant l’été ? Ce que Rice lui a fait, c’était la chose la plus agaçante du monde. Quand les gens vous fauchent alors que vous courez. Il a fauché Morgan Rogers, et à juste titre », a déclaré Scholes à son ancien coéquipier Nicky Butt.