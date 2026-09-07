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« La chose la plus agaçante au monde ! » - Paul Scholes accuse Declan Rice d’avoir déclenché l’altercation avec Morgan Rogers lors de la victoire d’Arsenal contre Chelsea
Scholes fustige Rice pour une faute cynique
La tension à l’Emirates Stadium a atteint son point de rupture dans les dernières minutes d’un derby londonien palpitant. Alors que Chelsea poussait pour égaliser, Rogers a cherché à se projeter vers l’avant en soutien de Cole Palmer, qui menait une contre-attaque dangereuse.
Cependant, Rice a stoppé cet élan avec un croche-pied délibéré qui a envoyé la recrue estivale des Blues au sol. L’incident a rendu Rogers furieux, provoquant une confrontation en face à face au cours de laquelle le joueur de Chelsea a été vu en train d’agiter son doigt sous le nez de la star d’Arsenal.
En analysant l’incident dans le podcast The Good, The Bad & The Football, Scholes n’a pas mâché ses mots dans son évaluation de la tactique de Rice. « Vous pensez qu’il y a un petit quelque chose entre Rogers et Rice ? Vous pensez qu’il y a peut-être eu un petit quelque chose pendant l’été ? Ce que Rice lui a fait, c’était la chose la plus agaçante du monde. Quand les gens vous fauchent alors que vous courez. Il a fauché Morgan Rogers, et à juste titre », a déclaré Scholes à son ancien coéquipier Nicky Butt.
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Le contexte de l’été
Scholes a laissé entendre que les tensions entre les deux pourraient remonter à leur passage commun en sélection anglaise. Les deux joueurs faisaient partie du groupe de l’Angleterre qui a décroché une troisième place à la Coupe du monde plus tôt cet été-là. Fait intéressant, Rogers avait été fortement associé à un transfert chez le champion de Premier League avant que Chelsea ne détourne finalement l’opération pour faire venir l’ancien attaquant d’Aston Villa à Stamford Bridge.
Malgré ce moment de tension, Rice a été salué pour avoir gardé son sang-froid pendant une grande partie du match. Le milieu de terrain d’Arsenal a été vu dans un rôle de leader durant une période chaotique de la première mi-temps, lorsque l’entraîneur de Chelsea Xabi Alonso a explosé contre le quatrième arbitre à propos d’une faute présumée. Rice a été aperçu en train de se montrer la tête et de crier « calmez-vous » à ses coéquipiers afin de s’assurer que Arsenal ne perde pas sa discipline sous la pression.
Un après-midi difficile pour Rogers
Pour Rogers, le match a été un véritable ascenseur émotionnel. Le joueur de 24 ans avait connu l'entame parfaite, en inscrivant le premier but après seulement 77 secondes d'une finition clinique. Cependant, au fil de la rencontre, il s'est retrouvé de plus en plus isolé face à une arrière-garde d'Arsenal très solide.
Il a passé une grande partie de l'après-midi engagé dans un duel physique avec son ancien coéquipier à Villa, Ezri Konsa, qui disputait ses débuts à domicile avec le club du nord de Londres. La familiarité entre les deux n'a en rien atténué l'intensité de leur duel individuel sur la pelouse de l'Emirates.
Konsa s'est montré particulièrement satisfait de la manière dont il a géré la menace de son ami proche pendant les 90 minutes. « J'adore les duels. En tant que défenseur, je pense que ce sont des choses qu'il faut apprécier. Personnellement, j'aime les défis. J'aime être dans les duels. J'en ai eu quelques-uns aujourd'hui et je suis content d'en être sorti vainqueur. Rogers est un bon ami à moi, mais sur le terrain, c'est une autre histoire. J'ai vu l'opportunité d'intervenir et de faire le tacle, et ça a marché », a déclaré konsa.
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Arsenal reste au contact en tête
Cette victoire 2-1 représente une déclaration forte pour Arsenal, qui enchaîne désormais un troisième succès consécutif pour lancer la nouvelle saison. Après l’ouverture du score précoce de Rogers, Kai Havertz a égalisé à la 25e minute avant que le capitaine Martin Odegaard ne scelle le retournement de situation au début de la seconde période. Ce résultat permet à Arsenal de rejoindre Manchester City en tête du classement de Premier League avec neuf points.
Pour Chelsea et Xabi Alonso, cette défaite les laisse à six points et met en lumière les fragilités défensives qui continuent de plomber l’effectif. Chelsea n’a désormais plus réussi à garder sa cage inviolée lors de ses 18 derniers matches de championnat, une statistique qui ne manquera pas d’inquiéter les dirigeants à Stamford Bridge.
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