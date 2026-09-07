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« La chance n’était pas de notre côté ! » - Maxence Lacroix affirme que Chelsea méritait un match nul contre Arsenal après la défaite des Blues 2-1
Lacroix regrette une occasion manquée à l’Emirates
Lacroix estime que Chelsea a été victime de malchance lors de sa courte défaite 2-1 contre Arsenal, suggérant que l’équipe de Xabi Alonso avait fait le nécessaire pour décrocher un point dans le nord de Londres. La recrue estivale en provenance de Crystal Palace a été l’une des figures marquantes d’une arrière-garde battue à deux reprises après que Chelsea eut pris un avantage surprise dans les deux premières minutes de la rencontre.
S’exprimant après le coup de sifflet final, l’international français a fait part de sa frustration quant au résultat tout en restant optimiste sur la progression de l’équipe. « Nous sommes un peu déçus, bien sûr, après cette défaite, mais je pense que nous avons bien joué, pour être honnête, a déclaré l’international français. Nous devons simplement ajuster certains points. Je pense que ce n’est pas facile de jouer là-bas, mais nous avons fait du bon travail. Nous acceptons la défaite, mais nous voulons en tirer des leçons. Je pense que c’est bien d’apprendre de nos erreurs et de tout ce qui n’a pas fonctionné. Nous devons aller de l’avant et repartir. »
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L’avance initiale annulée par la réaction d’Arsenal
Lacroix a reconnu que le changement de dynamique après l’égalisation d’Arsenal avait rendu la tâche nettement plus difficile pour Chelsea, même si le club a continué à pousser pour égaliser en fin de match par l’intermédiaire d’Estevao, dont une tentative tardive a été repoussée par David Raya.
En revenant sur le scénario du match, Lacroix a ajouté : « Je pense que le début a été bon, mais une fois qu’ils ont marqué, c’est devenu de plus en plus difficile. Mais nous avons montré que nous avons aussi eu de bonnes séquences et de bonnes attaques, donc la défaite fait un peu mal. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Je pense que nous méritions plus. La chance n’était pas de notre côté, mais nous devons l’accepter. L’envie de marquer, l’attitude, étaient claires. Nous avons montré un bon caractère jusqu’à la toute fin. Nous méritions le 2-2, mais nous avons appris pour la prochaine fois. »
Le capitaine James partage ce sentiment sur les petits écarts
Le capitaine de Chelsea, Reece James, a fait écho aux propos de son coéquipier en défense, en soulignant les détails qui font la différence dans les matches de Premier League à fort enjeu.
James a livré sa propre analyse détaillée du match, déclarant : « Nous avons vraiment bien commencé le match. Même après avoir été menés, nous avons montré du caractère pour essayer de revenir dans le match. Nous avons fini par manquer de temps. Le football à ce niveau est une question de moments. Ce sont une ou deux choses qui changent le score, et on en fait parfois un peu trop autour de ça. C’était un match difficile et nous devons l’analyser et en tirer les enseignements. Nous avons un autre match contre Leeds dans quelques jours et nous devons nous y préparer. »
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Alonso se concentre sur le processus à long terme
Alors que les joueurs se sentaient lésés, l'entraîneur Alonso a adopté une vision plus pragmatique de sa première défaite depuis sa prise de fonctions à Stamford Bridge. L'Espagnol, qui avait connu un début de mandat parfait, a considéré cette défaite comme une étape nécessaire dans le processus de construction de son jeune effectif.
Alonso a expliqué sa philosophie sur ce résultat, en déclarant : « Lors du match d'hier, nous allons retenir beaucoup de choses pour le prochain, comme nous l'avons fait jusqu'à présent après Fulham, après Brighton, après Luton. Nous voulons tirer le maximum de chaque match pour améliorer les choses, quand nous gagnons comme quand nous perdons. C'est le processus dans lequel nous en sommes, là où nous voulons construire des principes solides et des idées fortes pour notre jeu, petit à petit, afin de gagner des matches et de rivaliser de la meilleure manière possible. »
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