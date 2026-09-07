Lacroix estime que Chelsea a été victime de malchance lors de sa courte défaite 2-1 contre Arsenal, suggérant que l’équipe de Xabi Alonso avait fait le nécessaire pour décrocher un point dans le nord de Londres. La recrue estivale en provenance de Crystal Palace a été l’une des figures marquantes d’une arrière-garde battue à deux reprises après que Chelsea eut pris un avantage surprise dans les deux premières minutes de la rencontre.

S’exprimant après le coup de sifflet final, l’international français a fait part de sa frustration quant au résultat tout en restant optimiste sur la progression de l’équipe. « Nous sommes un peu déçus, bien sûr, après cette défaite, mais je pense que nous avons bien joué, pour être honnête, a déclaré l’international français. Nous devons simplement ajuster certains points. Je pense que ce n’est pas facile de jouer là-bas, mais nous avons fait du bon travail. Nous acceptons la défaite, mais nous voulons en tirer des leçons. Je pense que c’est bien d’apprendre de nos erreurs et de tout ce qui n’a pas fonctionné. Nous devons aller de l’avant et repartir. »