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La chance en Ligue des champions et au Ballon d’Or va-t-elle enfin sourire à Kylian Mbappé, souvent surnommé le « chat noir » ? L’ancien international français Louis Saha parie que le « Galactico » du Real Madrid suivra les traces de Cristiano Ronaldo
Mbappé devrait suivre les traces de Messi et Ronaldo
Entré avec fracas sur la scène internationale dès son adolescence, Mbappé a rapidement été présenté comme le futur roi du football mondial, surtout lorsque les légendes Ronaldo et Lionel Messi ont commencé à tirer leur révérence.
Pourtant, ce statut suprême demeure hors de portée pour l’un des attaquants les plus redoutables de la planète. Meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, il devrait bientôt entrer dans les annales du football français avec un palmarès tout aussi impressionnant.
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Meilleur buteur de l’histoire du PSG, il n’a pourtant pas encore remporté la Ligue des champions.
Champion du monde 2018, auteur d’un hat-trick lors d’une défaite contre Messi et l’Argentine au Mondial 2022 au Qatar, puis élevé au rang de « Galactico » à son arrivée au Santiago Bernabéu en 2024, Mbappé semblait enfin pouvoir conquérir l’Europe sous le maillot madrilène.
Son arrivée au Real devait lui permettre de concrétiser sa quête de gloire continentale, mais les grands titres lui ont échappé en Espagne. Dans le même temps, le PSG a conquis sa première Ligue des champions sans son meilleur buteur et vise désormais à défendre son trophée en 2026.
On pourrait pardonner à Mbappé de se croire maudit, le destin sportif semblant s’acharner contre lui, mais Saha demeure convaincu que son compatriote emblématique obtiendra la reconnaissance et les trophées que son talent indéniable mérite.
Mbappé remportera-t-il la Ligue des champions et le Ballon d’Or ?
Interrogé sur les chances de Mbappé de remporter la Ligue des champions et le Ballon d’Or, l’ancien international français Saha – s’exprimant en exclusivité pour GOAL via BetVictor Online Casino – a estimé : « C'est une question difficile, car il est évident qu'il veut soulever ces trophées. Il sait qu'un sacre en Ligue des champions accroît considérablement ses chances de remporter le Ballon d'Or, car c'est le meilleur moyen de mettre ses qualités en lumière aux yeux des meilleurs observateurs.
« Il sait que la pression est grande : il a été écarté de ces finales de manière très controversée. Il a quitté le club qui l’avait remporté pour rejoindre un autre grand favori qui, finalement, n’a pas atteint la finale.
Sur le plan psychologique, certains observateurs vont jusqu’à le considérer comme un porte-malheur, une étiquette qu’il brûle d’effacer.
« Espérons donc que, l’an prochain, le club atteigne enfin la finale et qu’il décroche au moins un Ballon d’Or. Non pas parce qu’il est notre capitaine en équipe de France et que nous souhaitons le voir au sommet, mais parce que je sais qu’il évolue sous une pression colossale à tous les niveaux.
Il mérite de réussir, car quand on a son potentiel, il est toujours gratifiant de voir ses objectifs atteints. Les critiques sur son style de jeu importent peu : il veut tout gagner.
Il veut être au centre de chaque action, et c’est la marque des très grands. Mais quand les résultats ne suivent pas, la critique est aisée. Si Cristiano n’avait pas accumulé autant de trophées au fil des ans, il aurait été jugé bien plus sévèrement depuis longtemps. »
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Mbappé se prépare pour une nouvelle quête en Coupe du monde avec l'équipe de France.
À 27 ans, Mbappé n’est pas encore « condamné » : le temps joue toujours en sa faveur. Il devrait, en théorie, être au sommet de son art. Son palmarès au Real Madrid l’atteste, avec 85 buts marqués en 100 matchs toutes compétitions confondues.
Capitaine des Bleus cet été, il aura l’occasion de conquérir une nouvelle Coupe du monde ; un triomphe nord-américain pourrait d’ailleurs le replacer en pole position pour le très convoité Ballon d’or.