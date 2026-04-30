La chance en Ligue des champions et au Ballon d’Or va-t-elle enfin sourire à Kylian Mbappé, souvent surnommé le « chat noir » ? L’ancien international français Louis Saha parie que le « Galactico » du Real Madrid suivra les traces de Cristiano Ronaldo

Interrogé sur les chances de Mbappé de remporter la Ligue des champions et le Ballon d’Or, l’ancien international français Saha – s’exprimant en exclusivité pour GOAL via BetVictor Online Casino – a estimé : « C'est une question difficile, car il est évident qu'il veut soulever ces trophées. Il sait qu'un sacre en Ligue des champions accroît considérablement ses chances de remporter le Ballon d'Or, car c'est le meilleur moyen de mettre ses qualités en lumière aux yeux des meilleurs observateurs.

« Il sait que la pression est grande : il a été écarté de ces finales de manière très controversée. Il a quitté le club qui l’avait remporté pour rejoindre un autre grand favori qui, finalement, n’a pas atteint la finale.

Sur le plan psychologique, certains observateurs vont jusqu’à le considérer comme un porte-malheur, une étiquette qu’il brûle d’effacer.

« Espérons donc que, l’an prochain, le club atteigne enfin la finale et qu’il décroche au moins un Ballon d’Or. Non pas parce qu’il est notre capitaine en équipe de France et que nous souhaitons le voir au sommet, mais parce que je sais qu’il évolue sous une pression colossale à tous les niveaux.

Il mérite de réussir, car quand on a son potentiel, il est toujours gratifiant de voir ses objectifs atteints. Les critiques sur son style de jeu importent peu : il veut tout gagner.

Il veut être au centre de chaque action, et c’est la marque des très grands. Mais quand les résultats ne suivent pas, la critique est aisée. Si Cristiano n’avait pas accumulé autant de trophées au fil des ans, il aurait été jugé bien plus sévèrement depuis longtemps. »