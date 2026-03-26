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La championne olympique britannique Keely Hodgkinson se moque de West Ham dans le cadre de la polémique autour du London Stadium
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Une star olympique lance une pique « médaillée » aux Hammers
Hodgkinson s'est moquée du manque chronique de trophées de West Ham alors que les tensions montent autour de l'utilisation du London Stadium. La spécialiste du 800 m, qui a récemment ajouté une médaille d'or mondiale en salle à son titre olympique, a vivement réagi à l'annonce selon laquelle les Hammers pourraient ne pas être disposés à céder leurs installations pendant trois semaines en septembre 2029 pour accueillir les Championnats du monde d'athlétisme.
Réagissant à un article sur X concernant la mise en péril de la candidature de Londres, Hodgkinson a écrit : « L'équipe britannique ramènera plus de médailles dans ce stade que West Ham n'en a vu dans toute son histoire. » Le message, accompagné d'émojis représentant des rires et des cœurs, est rapidement devenu viral, soulignant la frustration au sein de la communauté athlétique quant à l'utilisation principale du stade.
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Le calendrier de la Premier League menace la candidature de Londres
Le conflit trouve son origine dans le contrat de location conclu par West Ham pour l'ancien stade olympique, qui lui accorde la priorité pour les matchs à domicile pendant la saison de football. World Athletics préfère organiser son événement phare en septembre afin qu'il serve de grande finale à la saison, mais cela entre en conflit direct avec les premières journées de la Premier League et des compétitions européennes.
Dina Asher-Smith s'est également jointe au concert de critiques, en publiant sur Instagram une photo prise à l'extérieur du stade accompagnée de la légende : « West Ham, ne jouez pas avec nous, s'il vous plaît. » Les athlètes tiennent à concourir sur leur propre sol en 2029, une année où des stars comme Hodgkinson et Josh Kerr seront à l'apogée de leur carrière après leur récent triplé de médailles d'or aux Championnats du monde en salle.
Lord Coe remet en question l'accord « généreux » concernant le stade
Le président de World Athletics, Lord Coe, s’est exprimé sur la situation, faisant subtilement allusion à l’accord de faveur qui avait permis à West Ham de s’installer sur ce site financé par les contribuables en 2013. Interrogé sur cet accord, Coe a déclaré : « J'ai siégé au conseil d'administration d'un club de Premier League [en tant qu'administrateur de la Chelsea Foundation], et je suis très proche d'un autre [Manchester United], et je pense qu'ils auraient été plutôt satisfaits de cet accord. »
Les Hammers sont restés fermes sur leur position juridique, publiant un communiqué au début du mois dans lequel on pouvait lire : « West Ham United poursuit un dialogue constructif avec le London Stadium concernant les dates potentielles de l’offre proposée et attend des informations complémentaires. Toute décision reste soumise à la clause de priorité absolue du club, un droit contractuel garantissant que les matchs de West Ham United ont la priorité pendant la saison de football. »
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La course à 2029 s'intensifie
Alors que la candidature de Londres est actuellement bloquée par un différend concernant le calendrier, d’autres grandes villes internationales sont prêtes à saisir l’occasion. Rome, Munich et Nairobi devraient toutes présenter des candidatures concurrentes pour accueillir l’événement phare de 2029. Lord Coe a insisté sur le fait que la date de septembre est essentielle pour la clarté du sport, afin d’éviter que les supporters ne soient « déconcertés » par la participation d’athlètes à des compétitions mineures immédiatement après un championnat majeur.
Les candidatures définitives pour l'événement doivent être déposées début août, mais sans garantie que le Parc olympique sera disponible, les espoirs du Royaume-Uni de ramener les meilleurs athlètes du monde à Londres restent minces. Pour Hodgkinson et ses coéquipiers, la bataille pour le stade s'avère tout aussi acharnée que les courses sur la piste.