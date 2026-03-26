La championne olympique britannique Keely Hodgkinson se moque de West Ham dans le cadre de la polémique autour du London Stadium

Hodgkinson s'est moquée du manque chronique de trophées de West Ham alors que les tensions montent autour de l'utilisation du London Stadium. La spécialiste du 800 m, qui a récemment ajouté une médaille d'or mondiale en salle à son titre olympique, a vivement réagi à l'annonce selon laquelle les Hammers pourraient ne pas être disposés à céder leurs installations pendant trois semaines en septembre 2029 pour accueillir les Championnats du monde d'athlétisme.

Réagissant à un article sur X concernant la mise en péril de la candidature de Londres, Hodgkinson a écrit : « L'équipe britannique ramènera plus de médailles dans ce stade que West Ham n'en a vu dans toute son histoire. » Le message, accompagné d'émojis représentant des rires et des cœurs, est rapidement devenu viral, soulignant la frustration au sein de la communauté athlétique quant à l'utilisation principale du stade.



