Julian Nagelsmann savait que la question allait surgir. Après tout, il s’agissait d’un « joueur qui fait l’objet de controverses », comme le sélectionneur national l’a précisé d’emblée. Il avait donc préparé les statistiques de Leroy Sané : « Chez nous, il a inscrit cinq buts lors des quatre derniers matchs », a-t-il fait valoir pour justifier la sélection de l’attaquant de Galatasaray.
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La carte thermique n’était pas le seul élément à jouer contre la jeune star El Mala. En alignant tout de même Leroy Sané pour la Coupe du monde, Julian Nagelsmann prend un risque calculé
« Ce bilan est “très, très bon” », a jugé Nagelsmann, qui avait vu juste, tout en reconnaissant : « Son bilan au niveau du club n'est pas suffisant, surtout en 2026. » Sané totalise un but et trois passes décisives, mais il n'a plus été impliqué dans un but depuis le 12 avril. Au total, il conclut sa première saison à Istanbul avec sept buts et neuf passes décisives en 43 matchs officiels.
Nagelsmann avait fixé un objectif clair au joueur de 30 ans après son transfert sur les rives du Bosphore : « Il doit se montrer plus décisif ; j’ai besoin d’un certain rendement. » Ce niveau de performance n’a pas été atteint dans un premier temps, Sane ayant manqué les stages de septembre et d’octobre. Toutefois, le sélectionneur l’a désormais convoqué pour la Coupe du monde, estimant que la mission est accomplie.
Jeudi midi à Francfort, le sélectionneur a justifié son choix en soulignant des critères plus subjectifs que les seuls statistiques : « Ce qui joue en sa faveur, c’est sa très grande reconnaissance au sein du groupe », a-t-il expliqué, évoquant plusieurs coéquipiers « qui entretiennent un lien extrêmement fort avec lui ».
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Leroy Sané remporte son face-à-face avec Said El Mala.
À 19 ans, El Mala, qui n’a pas encore disputé de match international avec l’Allemagne, ne peut bien sûr pas prétendre rivaliser avec de telles statistiques. Pourtant, ce jeune prodige, vif comme l’éclair, qui évolue au 1. FC Cologne et jouait encore en troisième division l’an dernier, a marqué 13 buts et délivré 5 passes décisives en 34 matchs de Bundesliga. El Mala a ainsi participé à près de 37 % des réalisations de son club, un taux que personne n’a surpassé dans l’élite.
Sur le plan statistique, il devance même légèrement Sané. Faut-il pour autant considérer qu’il méritait davantage sa place au Mondial ? La question, quoi qu’il en soit, est désormais secondaire. Le jeune Kölsch a, sur l’ensemble de la saison, affiché un niveau de performance supérieur et abordait la compétition dans une meilleure dynamique que l’ancien Citizen, récemment remplaçant contre Galatasaray malgré son expérience.
Nagelsmann a donc laissé de côté un jeune joueur qui aurait sans doute vécu sa première sélection comme un honneur et une chance unique, et qui aurait tout donné pour le maillot de la DFB. Au profit de Sané, qui a même été sifflé par son propre public après son entrée contre le Ghana. « C’est un joueur chez qui on voit de plus en plus ce qu’il n’apporte pas, car il dégage malheureusement parfois une certaine aura », a déclaré Nagelsmann à son sujet.
Said El Mala : statistiques de la saison 2025/26
Matchs officiels Buts Passes décisives Cartons jaunes 36 13 5 5
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Avec Sane, « une véritable symbiose se crée au sein du groupe »
Plutôt qu’un souffle nouveau, c’est un sentiment de déjà-vu qui prévaut : le sélectionneur national mise sur la présence de Sané pour renforcer la cohésion de l’équipe. « Avec lui dans le groupe, une véritable symbiose se crée au sein du collectif », a-t-il expliqué.
Dès l’entame de sa conférence de presse, le sélectionneur a rappelé que, si d’autres nations alignent davantage de stars, la cohésion a toujours été l’élément clé des triomphes passés en Coupe du monde.
Le technicien de 38 ans a ainsi justifié l’absence d’El Mala : « Il correspond très bien au style de jeu de Cologne. Nous devons ensuite vérifier s’il s’intègre également à notre style de jeu, compte tenu de notre niveau d’attaque. Quand on regarde la carte thermique de Cologne, on voit qu’elle est déjà très proche de notre propre but, il dispose là-bas de beaucoup d’espace pour les contres. »
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Nagelsmann l’affirme : Sané sera un concurrent.
Maximilian Beier, l’attaquant du Borussia Dortmund, pourrait ainsi tirer son épingle du jeu lors du tournoi. Avec 18 points au classement des meilleurs buteurs, il affiche le même total que son concurrent El Mala. « Il faut peser le pour et le contre », a expliqué Julian Nagelsmann. « On doit examiner l’ensemble du contexte, réfléchir aux joueurs qui s’entendent bien sur le terrain et au nombre de fois où ils ont déjà évolué ensemble. »
Nagelsmann n’a toutefois pas manqué de souligner les qualités sportives de Sané. « Il conserve une capacité très spéciale dans les petits espaces », a-t-il rappelé, avant d’annoncer que l’ancien Bavarois commencerait sur le banc : « Son faible taux de réussite en club lui confie pour l’instant un rôle de challenger. Il peut toutefois faire la différence face à des défenses regroupées ou en fin de match, grâce à sa vitesse, sa technique dans les petits espaces et son jeu combiné. »
Il devrait y parvenir, car Sané considère sans doute ce rassemblement comme sa dernière chance en équipe nationale. Il l’a d’ailleurs confié récemment à l’agence de presse turque DHA : « Je serais très heureux de pouvoir disputer une nouvelle fois une Coupe du monde vers la fin de ma carrière. C’est la plus grande scène du football, tout le monde veut y être. »
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Nagelsmann prend délibérément un risque en alignant Sané
Les performances de Sané sur le terrain demeurent une inconnue persistante. Nagelsmann en est parfaitement conscient. « Soyons honnêtes : avec lui, on ne sait jamais à 100 % ce qu’on va voir sur le terrain », déclarait-il déjà en mars au magazine Kicker.
En le sélectionnant, le sélectionneur national assume donc pleinement un choix audacieux. D’autant plus qu’il s’est mis en avant en faisant une déclaration assez audacieuse au sujet de ce joueur qui compte 74 sélections. « Je le connais depuis toujours, j’ai une excellente relation avec lui », a déclaré Nagelsmann. « Je me fais confiance pour le motiver de telle sorte qu’après la Coupe du monde, les commentaires positifs sur le joueur l’emporteront largement sur les négatifs. »
Leroy Sané : statistiques de la saison 2025/26
Matchs officiels Buts Passes décisives Cartons jaunes Cartons rouges 43 7 9 1 1