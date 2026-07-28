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La carte rookie « Kaboom » unique de Lamine Yamal vendue à un prix d’enchères record, la star de Barcelone dépasse Pelé et Lionel Messi
Yamal pulvérise les records de ventes de souvenirs sportifs
Yamal a ajouté un nouveau jalon historique à son incroyable année 2026. Peu après avoir aidé l’Espagne à remporter la Coupe du monde de la FIFA 2026, la star du FC Barcelone a dominé la deuxième édition de la vente aux enchères mondiale de cartes de football organisée par Goldin.
La pièce phare était une carte rookie Kaboom noire, exemplaire unique, issue de la collection Donruss FIFA 2023-2024 de Panini. Cette pièce extrêmement rare a atteint la somme vertigineuse de 707 600 $ lorsque les prix finaux ont été publiés.
Ce montant colossal constitue le prix public le plus élevé jamais enregistré pour une carte de collection de Yamal. La mention « one-of-one » signifie qu’il s’agit du seul exemplaire existant de cette version noire parallèle en particulier, ce qui en fait un lot très convoité par les collectionneurs.
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Dépassant deux légendes du football
La carte record de Yamal n’a pas seulement établi un nouveau sommet personnel. Elle a aussi complètement éclipsé les objets les plus chers des icônes du football Pelé et Messi lors de cette même vente aux enchères. Une carte rookie de Pelé de 1958, gradée, a atteint l’impressionnante somme de 610 000 $, tandis qu’une carte unique de Messi issue de la collection Topps Chrome Sapphire 2023-24 s’est vendue 317 200 $. Yamal a fait mieux que les deux, avec des écarts vertigineux.
La carte de l’adolescent a dépassé le lot Pelé de près de 100 000 $ et la pièce unique de Messi de 390 400 $. Cela met en lumière l’immense engouement autour du plus récent champion du monde du football, qui surpasse deux légendes incontestées.
Un butin de souvenirs d’une valeur d’un million de dollars
Au-delà de la carte de rookie record, les collectionneurs ont également dépensé sans compter pour d’autres pièces de l’histoire de Yamal. Un autre objet rare, une carte de rookie gold Kaboom numérotée huit sur 10, s’est vendu pour la somme considérable de 189 100 $. L’équipement porté en match s’est lui aussi révélé extrêmement populaire aux enchères. Un maillot domicile de Barcelone dédicacé, porté par Yamal durant la campagne 2023-2024 de la Ligue des champions, a ajouté 152 500 $ supplémentaires à son total global. Au total, ces trois objets distincts ont rapporté la somme impressionnante de 1 049 200 $ à la maison de ventes.
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Une histoire à travers les générations
Si Yamal a signé la plus grosse vente individuelle, la vente aux enchères a célébré plusieurs générations de légendes du football. Diego Maradona y a occupé une place de choix, avec une carte rookie disc de 1977 adjugée à 103 700 $, ainsi qu’une carte Kaboom noire vendue 91 500 $. Pendant ce temps, d’autres talents contemporains et des objets uniques ont également marqué les esprits. Cavan Sullivan a dépassé les 90 000 $ avec une carte patch autographiée, et la réplique officielle du trophée de la Coupe du monde 2018 de Benjamin Mendy a été vendue 62 220 $.
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