Yamal a ajouté un nouveau jalon historique à son incroyable année 2026. Peu après avoir aidé l’Espagne à remporter la Coupe du monde de la FIFA 2026, la star du FC Barcelone a dominé la deuxième édition de la vente aux enchères mondiale de cartes de football organisée par Goldin.

La pièce phare était une carte rookie Kaboom noire, exemplaire unique, issue de la collection Donruss FIFA 2023-2024 de Panini. Cette pièce extrêmement rare a atteint la somme vertigineuse de 707 600 $ lorsque les prix finaux ont été publiés.

Ce montant colossal constitue le prix public le plus élevé jamais enregistré pour une carte de collection de Yamal. La mention « one-of-one » signifie qu’il s’agit du seul exemplaire existant de cette version noire parallèle en particulier, ce qui en fait un lot très convoité par les collectionneurs.







