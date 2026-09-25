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La carrière d’Harry Maguire avec l’Angleterre est-elle terminée ? L’ancien défenseur central de l’Angleterre Des Walker explique pourquoi le défenseur de Manchester United pourrait rester bloqué à 66 sélections
Maguire écarté d’une sélection pour la Coupe du monde 2026
Après avoir erré dans le désert pendant 18 mois, Maguire a été rappelé chez l’Angleterre pour les matches amicaux d’avant-Coupe du monde en mars 2026. Il a participé aux rencontres contre l’Uruguay et le Japon.
Aucune place dans l’avion pour l’Amérique du Nord ne lui a été trouvée durant l’été, John Stones, Ezri Konsa, Marc Guehi, Dan Burn et Jarell Quansah ayant été préférés. Trevoh Chalobah a été appelé en renfort après une blessure de Tino Livramento.
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La confiance a de nouveau été gagnée à Manchester United
Maguire a fait part de sa déception d’avoir été écarté, après n’avoir jusque-là jamais laissé tomber sa sélection lors des grandes compétitions. Il se bat toutefois depuis quelque temps pour faire taire les sceptiques.
De sérieuses questions sur son avenir à Old Trafford s’étaient posées après qu’il a été dépossédé du brassard de capitaine du club et relégué sur le banc, mais il a regagné la confiance et la faveur à Manchester, ce qui a conduit à la signature d’un nouveau contrat de 12 mois.
Maguire a été un titulaire régulier sous les ordres de Michael Carrick, alors que celui-ci tente de colmater les brèches défensives en 2026-2027, et beaucoup ont avancé que le défenseur de 33 ans, sans fioritures, pourrait encore mettre sa vaste expérience au service de l’Angleterre.
Maguire a-t-il disputé son dernier match avec l’Angleterre ?
Tuchel semble avoir d’autres idées. Interrogé sur le fait de savoir si les jours de Maguire en tant qu’international de premier plan étaient terminés, l’ancien joueur de l’Angleterre Walker, qui s’exprimait en exclusivité pour GOAL avec l’aimable concours de KingWins, a déclaré : « On pourrait le penser, mais au niveau de la confiance, je crois qu’il en a pris un coup par moments. Parfois, on ne s’en remet pas facilement, parce qu’à la minute où vous faites une erreur ou perdez un match, tout le monde vous tombe dessus.
« Il doit se remettre au travail, retrouver du temps de jeu régulier à Manchester United et bien jouer. Je ne pense pas qu’il doive penser à l’Angleterre en ce moment. Il doit se concentrer sur le fait de redevenir le joueur qu’il était.
« Si une opportunité avec l’Angleterre se présente parce que quelqu’un se blesse ou qu’il se passe quelque chose, alors il doit absolument la saisir. Je ne dis pas qu’il doit faire une croix sur l’Angleterre. Il doit simplement se concentrer sur son football en club et chasser de son esprit les doutes que les autres ont à son sujet.
« J’ai regardé Manchester United contre Fulham et, honnêtement, il y avait deux mauvaises défenses sur le terrain. Les deux équipes semblaient désorganisées et cela aurait pu finir à cinq buts partout.
« Maguire a les qualités. Et je ne pense pas non plus que la défense de l’Angleterre soit une certitude absolue. Si vous encaissez beaucoup de buts dans un tournoi majeur, surtout quand vous avez deux milieux défensifs devant vous, il y a quelque chose à corriger.
« On gagne des tournois et des championnats en n’encaissant pas de buts. Regardez Arsenal. Dès que vous commencez à devenir perméable, vous vous mettez sous pression. Si vous devez marquer deux ou trois buts chaque semaine juste pour gagner un match de football, cela ne va pas arriver à chaque fois. »
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Calendrier de l’Angleterre en 2026 : la Ligue des nations débute contre l’Espagne
L’Angleterre espère se montrer un peu plus solide pour lancer sa nouvelle campagne de Ligue des nations de l’UEFA. Les champions du monde espagnols se rendront à Wembley samedi pour le début des matches du groupe A3.
La Tchéquie et la Croatie seront également au programme au cours des deux prochaines semaines, avec Maguire parmi ceux contraints de suivre cela de loin. Il passera du temps sur le terrain d’entraînement à Carrington pendant que Manchester United, qui reste sur trois matches sans victoire et n’a pris que deux points sur les neuf derniers possibles en Premier League, compte les jours avant la réception de Tottenham le 10 octobre.
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