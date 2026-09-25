Tuchel semble avoir d’autres idées. Interrogé sur le fait de savoir si les jours de Maguire en tant qu’international de premier plan étaient terminés, l’ancien joueur de l’Angleterre Walker, qui s’exprimait en exclusivité pour GOAL avec l’aimable concours de KingWins, a déclaré : « On pourrait le penser, mais au niveau de la confiance, je crois qu’il en a pris un coup par moments. Parfois, on ne s’en remet pas facilement, parce qu’à la minute où vous faites une erreur ou perdez un match, tout le monde vous tombe dessus.

« Il doit se remettre au travail, retrouver du temps de jeu régulier à Manchester United et bien jouer. Je ne pense pas qu’il doive penser à l’Angleterre en ce moment. Il doit se concentrer sur le fait de redevenir le joueur qu’il était.

« Si une opportunité avec l’Angleterre se présente parce que quelqu’un se blesse ou qu’il se passe quelque chose, alors il doit absolument la saisir. Je ne dis pas qu’il doit faire une croix sur l’Angleterre. Il doit simplement se concentrer sur son football en club et chasser de son esprit les doutes que les autres ont à son sujet.

« J’ai regardé Manchester United contre Fulham et, honnêtement, il y avait deux mauvaises défenses sur le terrain. Les deux équipes semblaient désorganisées et cela aurait pu finir à cinq buts partout.

« Maguire a les qualités. Et je ne pense pas non plus que la défense de l’Angleterre soit une certitude absolue. Si vous encaissez beaucoup de buts dans un tournoi majeur, surtout quand vous avez deux milieux défensifs devant vous, il y a quelque chose à corriger.

« On gagne des tournois et des championnats en n’encaissant pas de buts. Regardez Arsenal. Dès que vous commencez à devenir perméable, vous vous mettez sous pression. Si vous devez marquer deux ou trois buts chaque semaine juste pour gagner un match de football, cela ne va pas arriver à chaque fois. »