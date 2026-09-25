Au moment du lancement de cette collaboration, l’expérimentée gardienne a exposé son ambition de combler le fossé entre les supporters et le football féminin grâce à un récit personnel authentique.

En détaillant les raisons de sa décision de rejoindre la plateforme, Gallardo a expliqué, comme cité par Marca : « Le football féminin gagne énormément en popularité, et c’est une période incroyablement enthousiasmante pour faire partie de ce sport. Il reste encore beaucoup à faire pour rapprocher les fans des joueuses et des histoires qui entourent ce sport. C’est pourquoi je suis ravie de rejoindre OnlyFans. »

En expliquant comment le fait de documenter sa campagne s’inscrit dans des ambitions européennes à long terme, elle a ajouté : « Ma plateforme offre un autre espace où les supporters peuvent suivre mon parcours tout au long de la saison, apprendre à me connaître loin des terrains et se connecter à l’univers plus large du football féminin. J’offrirai un aperçu de ma vie de joueuse, avec en ligne de mire la Ligue des champions 2027-2028, tout en célébrant la communauté qui entoure ce sport. »