ZUMA Press Wire
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La capitaine de l’Atlético de Madrid Femenino, Lola Gallardo, rejoint OnlyFans pour offrir un accès exclusif à sa vie sur et en dehors du terrain
Un gardien de but lance une entreprise de contenus numériques
La capitaine et gardienne de l’Atlético féminin a conclu un partenariat officiel avec la plateforme numérique OnlyFans afin de proposer du contenu exclusif en coulisses, documentant ses régimes d’entraînement et ses préparations les jours de match. Forte d’un palmarès d’élite, la lauréate du trophée Zamora 2024 a auparavant remporté la Ligue des champions féminine avec Lyon en 2020 et a représenté l’Espagne lors de cinq grands tournois internationaux. En parallèle de ses activités sportives, la chaîne par abonnement offrira également un aperçu authentique de sa vie personnelle alors qu’elle se prépare à accueillir son premier enfant avec son épouse Cristina Vicente.
- Focus Images
Le gardien met en avant le lien avec la communauté
Au moment du lancement de cette collaboration, l’expérimentée gardienne a exposé son ambition de combler le fossé entre les supporters et le football féminin grâce à un récit personnel authentique.
En détaillant les raisons de sa décision de rejoindre la plateforme, Gallardo a expliqué, comme cité par Marca : « Le football féminin gagne énormément en popularité, et c’est une période incroyablement enthousiasmante pour faire partie de ce sport. Il reste encore beaucoup à faire pour rapprocher les fans des joueuses et des histoires qui entourent ce sport. C’est pourquoi je suis ravie de rejoindre OnlyFans. »
En expliquant comment le fait de documenter sa campagne s’inscrit dans des ambitions européennes à long terme, elle a ajouté : « Ma plateforme offre un autre espace où les supporters peuvent suivre mon parcours tout au long de la saison, apprendre à me connaître loin des terrains et se connecter à l’univers plus large du football féminin. J’offrirai un aperçu de ma vie de joueuse, avec en ligne de mire la Ligue des champions 2027-2028, tout en célébrant la communauté qui entoure ce sport. »
Les athlètes adoptent des canaux médiatiques alternatifs
Le passage de la joueuse de 33 ans renforce un contingent grandissant d’athlètes de l’élite mondiale qui se tournent vers des plateformes numériques en direct au consommateur pour interagir avec leurs supporters. Des figures de premier plan dans des disciplines variées, notamment les boxeuses Shannon Courtenay et Shauna Browne, la joueuse de tennis Chloe Paquet et la combattante de MMA Shauna Bannon, ont mis en place des canaux similaires. Ces plateformes permettent aux stars du sport féminin de partager leurs passions personnelles, comme la cuisine, le padel et la vie de famille, en étant totalement affranchies des contraintes des médias audiovisuels traditionnels.
- Alterphotos
Un match difficile sur la scène nationale exige de la concentration
Au-delà de son nouveau projet numérique récemment annoncé, Gallardo fait face à des obligations pressantes sur le terrain après avoir déjà encaissé six buts lors des quatre premières journées de Liga F. L’équipe de David Gonzalez occupe la huitième place du classement avec six points après un début de campagne nationale peu convaincant. Un déplacement exigeant sur la pelouse de l’Athletic Club le dimanche 27 septembre exige une réaction défensive immédiate de la capitaine afin d’enrayer l’irrégularité du début de saison et de rester au contact des leaders du championnat.
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