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La CAF étudie des hôtes alternatifs pour la CAN 2027 alors que les retards d’infrastructure au Kenya et en Ouganda suscitent des inquiétudes
De gros retards menacent les plans du tournoi
La Confédération africaine de football (CAF) étudie des hôtes alternatifs pour la Coupe d'Afrique des nations 2027 en raison de craintes grandissantes concernant la lenteur des préparatifs au Kenya et en Ouganda, rapporte BSNSports.com.ng. Avec la Tanzanie, ces deux pays doivent coorganiser le tournoi du 19 juin au 17 juillet 2027. Cependant, de récentes visites d'inspection de la CAF ont mis en évidence de sérieuses inquiétudes concernant des stades inachevés, des hébergements inadéquats et, plus largement, des insuffisances logistiques dans la région.
- DeFodi Images
L’instance dirigeante étudie des options de remplacement sonore
Le média français Le Monde a révélé que la CAF a déjà contacté le Maroc, l'Afrique du Sud et l'Algérie comme options de secours si les coorganisateurs ne respectent pas les délais requis. La Côte d'Ivoire et l'Égypte figurent également sur les tablettes de l'instance dirigeante comme alternatives potentielles disposant d'infrastructures établies. Malgré ces plans de secours, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a publiquement affiché sa confiance envers le trio est-africain tout en concédant qu'un travail important reste à accomplir.
Un schéma familier hante l’attribution des droits d’organisation
Retirer l’organisation ne serait pas une nouveauté pour la CAF, l’instance dirigeante ayant déplacé à plusieurs reprises la compétition ces dernières années. Le tournoi a été transféré de la Libye vers l’Afrique du Sud en 2013, du Maroc vers la Guinée équatoriale en 2015, de la Libye vers le Gabon en 2017, puis du Cameroun vers l’Égypte en 2019. La décision de remplacer la Guinée par le Maroc pour l’édition 2025 souligne encore davantage la longue histoire de la CAF, qui intervient lorsque les préparatifs prennent du retard.
- AFP
Le compte à rebours met la pression sur les organisateurs régionaux
Les responsables de la CAF effectueront de nouvelles inspections dans les prochains mois avant de décider s’il faut abandonner la candidature commune de l’Afrique de l’Est. La 36e édition revêt un immense prestige, puisqu’elle marquera le retour du tournoi dans la région de la CECAFA pour la première fois depuis l’Éthiopie 1976 et servira de dernière vitrine biennale. À moins que le Kenya et l’Ouganda n’accélèrent drastiquement la construction des stades, leur rêve historique à trois nations pourrait rapidement être confié à un pays hôte de réserve.
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