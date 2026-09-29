Retirer l’organisation ne serait pas une nouveauté pour la CAF, l’instance dirigeante ayant déplacé à plusieurs reprises la compétition ces dernières années. Le tournoi a été transféré de la Libye vers l’Afrique du Sud en 2013, du Maroc vers la Guinée équatoriale en 2015, de la Libye vers le Gabon en 2017, puis du Cameroun vers l’Égypte en 2019. La décision de remplacer la Guinée par le Maroc pour l’édition 2025 souligne encore davantage la longue histoire de la CAF, qui intervient lorsque les préparatifs prennent du retard.