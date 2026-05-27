Selon les informations d’oe24, le club fraîchement promu manifesterait son intérêt pour le recrutement de l’attaquant Sasa Kalajdzic, qui évolue actuellement au LASK, champion d’Autriche.
Traduit par
La Bundesliga pourrait bientôt accueillir un renfort : Schalke 04 s’intéresserait de près à un ancien buteur du VfB Stuttgart
À Schalke, le club cherche actuellement de nouveaux attaquants pour la prochaine saison de Bundesliga. Selon cet article, l’avant-centre de 28 ans serait « sur toutes les lèvres » à Gelsenkirchen.
Cet intérêt pour Kalajdzic ne dépend pas de l’issue des discussions concernant l’avenir d’Edin Dzeko. Les négociations se poursuivent avec l’attaquant bosnien, arrivé seulement l’hiver dernier en provenance de la Fiorentina, afin de prolonger son contrat qui expire le 30 juin, mais aucune décision n’a encore été prise.
« Nous pouvons très bien imaginer qu’Edin puisse encore nous être utile en Bundesliga, tant sur le terrain qu’en dehors. Nous sommes en pourparlers pour qu’il prolonge éventuellement d’un an », a récemment déclaré Frank Baumann, directeur sportif du S04.
Kalajdzic a évolué en Bundesliga sous les couleurs du VfB Stuttgart.
Au LASK, Kalajdzic a disputé 17 matches la saison dernière, inscrivant un but et délivrant quatre passes décisives. Le joueur de 28 ans n’évoluait toutefois au sein du champion d’Autriche qu’en prêt ; cet été, il retournera dans un premier temps en Angleterre, dans son club d’origine, les Wolverhampton Wanderers.
Arrivé en 2022 à Wolverhampton après avoir brillé en Bundesliga sous les couleurs du VfB Stuttgart (16 buts et 6 passes décisives lors de l’exercice 2021-2022), l’international autrichien avait ensuite connu deux ruptures des ligaments croisés, freinant son élan.