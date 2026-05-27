À Schalke, le club cherche actuellement de nouveaux attaquants pour la prochaine saison de Bundesliga. Selon cet article, l’avant-centre de 28 ans serait « sur toutes les lèvres » à Gelsenkirchen.

Cet intérêt pour Kalajdzic ne dépend pas de l’issue des discussions concernant l’avenir d’Edin Dzeko. Les négociations se poursuivent avec l’attaquant bosnien, arrivé seulement l’hiver dernier en provenance de la Fiorentina, afin de prolonger son contrat qui expire le 30 juin, mais aucune décision n’a encore été prise.

« Nous pouvons très bien imaginer qu’Edin puisse encore nous être utile en Bundesliga, tant sur le terrain qu’en dehors. Nous sommes en pourparlers pour qu’il prolonge éventuellement d’un an », a récemment déclaré Frank Baumann, directeur sportif du S04.