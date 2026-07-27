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La Bundesliga négocie un accord d’un milliard d’euros avec une société d’investissement américaine afin de réduire l’écart financier qui la sépare de la Premier League
Apollo ouvre une nouvelle ère financière.
La Bundesliga allemande négocie actuellement un prêt d’unmilliard d’euros avec la société d’investissement américaine Apollo Sports Capital.
Selon The Athletic, cette évolution majeure fait suite à une réunion secrète qui s’est tenue à New York tout au long du mois de juin, au cours de laquelle des hauts représentants de la ligue ont rencontré la société américaine pour discuter d’un prêt colossal étalé sur une période de 20 ans.
Selon des sources proches des négociations, cette proposition n’a pas émergé d’un appel d’offres formel, mais d’une approche directe qui viserait à utiliser les futures recettes des droits de diffusion nationaux comme garantie principale. Pour passer à la phase suivante, le projet doit encore franchir un obstacle démocratique majeur.
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Lutter contre la domination de la Premier League
Cette dernière manœuvre de la DFL met en évidence la tension persistante au cœur même du football allemand : la nécessité impérieuse de rester compétitif sur un marché mondial de plus en plus dominé par la Premier League anglaise.
Si le Bayern Munich demeure une puissance sur la scène continentale, la plupart des clubs allemands pâtissent d’un déficit de capitaux extérieurs.
Le dilemme demeure : comment rivaliser avec des formations soutenues par des fonds souverains ou des milliardaires américains tout en préservant l’identité du championnat ? Cet afflux d’un milliard d’euros viserait à financer les tournées internationales des clubs membres et à renforcer le marketing interne pour stimuler la croissance mondiale.
Comprendre la règle « 50+1 »
L’un des aspects les plus critiques de cette proposition réside dans son interaction avec la célèbre règle du « 50+1 », qui impose aux membres du club de conserver la majorité des droits de vote. Cette réglementation est la pierre angulaire de la culture du football allemand : elle garantit que les supporters restent les principaux acteurs et empêche les clubs d’être utilisés à des fins de « blanchiment de réputation » ou de tomber sous le contrôle absolu d’un seul investisseur externe.
Elle est aussi à l’origine des tarifs modérés des places et des stades pleins, atouts majeurs du football allemand.
Néanmoins, elle constitue aussi un plafond de verre pour les investissements. En sollicitant un prêt garanti par les recettes futures, la DFL espère contourner l’opposition idéologique qui a déjà fait échouer les accords précédents.
Historique des manifestations et de l’opposition
L'histoire des investissements étrangers en Allemagne est marquée par des conflits et une forte opposition de la part des supporters. En 2023, un projet visant à céder 12,5 % des futurs droits médiatiques contre 2 milliards d'euros a été catégoriquement rejeté. Une version revue à la baisse, prévoyant un investissement d'un milliard d'euros pour 8 % des droits, a d'abord été approuvée par les clubs, avant d'être finalement abandonnée en février 2024.
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