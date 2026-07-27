La Bundesliga allemande négocie actuellement un prêt d’unmilliard d’euros avec la société d’investissement américaine Apollo Sports Capital.

Selon The Athletic, cette évolution majeure fait suite à une réunion secrète qui s’est tenue à New York tout au long du mois de juin, au cours de laquelle des hauts représentants de la ligue ont rencontré la société américaine pour discuter d’un prêt colossal étalé sur une période de 20 ans.

Selon des sources proches des négociations, cette proposition n’a pas émergé d’un appel d’offres formel, mais d’une approche directe qui viserait à utiliser les futures recettes des droits de diffusion nationaux comme garantie principale. Pour passer à la phase suivante, le projet doit encore franchir un obstacle démocratique majeur.