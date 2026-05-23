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« La boule de neige ne s'arrête jamais ! » - Diego Simeone se reconnaît dans les difficultés de Pep Guardiola, alors que l'entraîneur de l'Atlético avoue souffrir d'un grave épuisement professionnel
Simeone partage l’épuisement de Guardiola
Alors que le rideau tombe sur la saison 2025-2026, Diego Simeone revient sur l’exercice le plus éprouvant de son long mandat à la tête de l’Atlético de Madrid. S'exprimant avant la dernière rencontre de la saison contre Villarreal, l'entraîneur argentin a détourné l'attention vers Manchester City, où Guardiola a récemment annoncé son départ, invoquant l'énorme usure physique et mentale liée à ce poste. Simeone a révélé que le discours d'adieu de Guardiola faisait écho à ses propres expériences sur le banc.
Le technicien argentin a salué l’honnêteté de son homologue catalan, reconnaissant que la pression du management moderne devenait de plus en plus difficile à supporter. « Hier, j’ai lu la conférence de presse de Guardiola. Si l’on remplace son nom par le mien – certes, je n’ai pas gagné ses trophées –, je me suis vraiment identifié à son récit, très bien expliqué », a-t-il confié aux journalistes.
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La spirale infernale du football de haut niveau
Simeone a détaillé les exigences spécifiques qui conduisent à un tel épuisement, soulignant la fatigue mentale liée à la gestion d’un effectif tout en étant constamment sous les feux des projecteurs. Il a décrit ce métier comme un cycle sans fin qui laisse très peu de place à la récupération ou à la réflexion, quels que soient les résultats sur le terrain.
« Le fait de devoir se mettre en avant tous les trois jours, de disputer un match tous les trois jours, et surtout de discuter avec les joueurs pour les impliquer dans le match au-delà des séances d’entraînement, la gestion du groupe et tout cela génèrent un effet boule de neige qui ne s’arrête pas, et qui recommence deux jours après le dernier match disputé », a admis l’Argentin.
Malgré la fatigue, il se dit fier des efforts de son groupe et conclut : « C’est une longue saison, au cours de laquelle je pense, comme nous l’avons expliqué, que nous avons très bien joué. Espérons que la saison prochaine sera meilleure, ce qui signifierait un résultat supérieur à ce que nous avons obtenu cette saison. »
Guardiola sacré meilleur entraîneur du monde
Alors qu’il commentait le départ de son homologue de Premier League, Diego Simeone a salué Pep Guardiola comme une référence absolue du management footballistique. Reconnaissant les considérables ressources de Manchester City, l’entraîneur de l’Atlético a toutefois souligné que maintenir une culture de la victoire année après année reste un exploit rare. Selon lui, le succès de Guardiola repose sur une capacité unique à puiser dans la motivation quand les autres atteignent leurs limites.
« Un travail incroyable, à son image », a déclaré Simeone. « Sans aucun doute le meilleur entraîneur au monde à l’heure actuelle, grâce à sa capacité à se réinventer, à sa capacité à gagner – car tout repose sur la victoire – et, surtout, à faire partie d’une équipe où l’on dit que de bons joueurs arrivent, mais qu’il faut gagner, et gagner n’est pas facile. Il a tout reconstruit, puis recommencé, ce qui témoigne de sa classe et de la qualité de son travail. Je lui souhaite le meilleur ; il ne restera pas longtemps éloigné des terrains, car il est né pour le football. »
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Un dernier match pour la troisième place
L'Atlético se concentre désormais sur son déplacement au stade de la Ceramica, où il compte bien se hisser à la troisième place du classement final. Simeone a souligné qu'il était essentiel de terminer la saison en beauté après avoir passé toute l'année à courir après les premières places. Ce match servira également d'adieu à plusieurs piliers du championnat, ce qui ajoute une dimension émotionnelle supplémentaire à la rencontre.
« Demain, c’est un match important pour terminer la Liga à une meilleure place que celle qu’on a occupée tout au long de la saison, car on a toujours été en dessous de la troisième place, si je ne me trompe pas », a expliqué Simeone. « On espère avoir la conscience de faire un bon match et, par conséquent, de pouvoir terminer le plus haut possible, ce qui, dans ce cas, serait la troisième place. Nous affrontons une équipe qui veut conclure en beauté : le départ de Parejo, celui de l’entraîneur et leur dernier match à domicile devraient les animer. Nous verrons comment tout cela se traduit sur le terrain. »