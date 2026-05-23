Simeone a détaillé les exigences spécifiques qui conduisent à un tel épuisement, soulignant la fatigue mentale liée à la gestion d’un effectif tout en étant constamment sous les feux des projecteurs. Il a décrit ce métier comme un cycle sans fin qui laisse très peu de place à la récupération ou à la réflexion, quels que soient les résultats sur le terrain.

« Le fait de devoir se mettre en avant tous les trois jours, de disputer un match tous les trois jours, et surtout de discuter avec les joueurs pour les impliquer dans le match au-delà des séances d’entraînement, la gestion du groupe et tout cela génèrent un effet boule de neige qui ne s’arrête pas, et qui recommence deux jours après le dernier match disputé », a admis l’Argentin.

Malgré la fatigue, il se dit fier des efforts de son groupe et conclut : « C’est une longue saison, au cours de laquelle je pense, comme nous l’avons expliqué, que nous avons très bien joué. Espérons que la saison prochaine sera meilleure, ce qui signifierait un résultat supérieur à ce que nous avons obtenu cette saison. »