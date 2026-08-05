Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

Traduit par

« La bombe de l'année » : un accueil enthousiaste et médiatique fracassant pour l'arrivée de Salah à Trabzonspor

FEATURES
M. Salah
Trabzonspor
Super Lig
Égypte

Qu'ont dit les stars de la série et la presse turque sur l'arrivée de « Mo » ?

Le transfert de la star égyptienne Mohamed Salah, capitaine de la sélection nationale et ancien joueur de Liverpool, vers le club turc de Trabzonspor a suscité une large vague de réactions dans les milieux sportifs, médiatiques et artistiques en Turquie. 

Ce transfert, dont l'avancée des négociations a été annoncée officiellement et qui a été suivi par l'arrivée du joueur sur le sol turc, est considéré comme l'un des événements majeurs du marché des transferts estival, au milieu d'une célébration populaire et médiatique qui reflète son importance historique aussi bien pour le club que pour le championnat turc.

Billets des matchs de Trabzonspor en championnat turcAchetez votre billet maintenant !

  • Les médias turcs qualifient le transfert de « bombe de l'année »

    Le transfert a bénéficié d'une couverture intense dans les journaux et sur les chaînes turques, qui ont suivi ses développements minute par minute. Le journal Habertürk a qualifié le transfert de Mohamed Salah à Trabzonspor de « bombe de l'année », soulignant l'ampleur de la surprise et l'impact attendu sur les rapports de force en Süper Lig turque.

    Le journal a publié l'annonce officielle du club concernant le début des négociations avec le capitaine de la sélection égyptienne, puis a poursuivi la couverture des détails de son arrivée en Turquie, de sa visite médicale et de la signature des contrats. 

    La couverture a mis en évidence la façon dont le transfert a contribué à faire grimper l'action du club en Bourse, et a de nouveau braqué les projecteurs sur les ambitions de Trabzonspor de rivaliser pour les titres nationaux et continentaux.

    • Publicité

  • Un intérêt médiatique pour le transfert : les dimensions financières et son importance pour le club et le championnat

    Les médias turcs se sont intéressés aux détails financiers qui rendent ce transfert exceptionnel : ils ont ainsi confirmé que le joueur égyptien a obtenu un salaire annuel estimé à 17 millions d'euros, en plus de primes pouvant atteindre 5 millions d'euros, ainsi qu'un pourcentage sur les ventes de maillots. Ces clauses ont été considérées comme l'un des plus grands contrats de l'histoire du club de Trabzonspor et du championnat turc, en raison de leur valeur marketing et sportive élevée.

    Des observateurs estiment que ce transfert ne se limite pas à renforcer l'effectif de l'équipe sur le plan sportif, mais qu'il représente un investissement à long terme dans l'image médiatique et commerciale du club, surtout au vu de l'immense popularité dont jouit Salah à l'échelle mondiale.

    En conclusion, les réactions turques ont incarné un mélange d'enthousiasme populaire, de célébration sportive et de couverture médiatique intense, confirmant que l'arrivée de Mohamed Salah à Trabzonspor n'est pas un simple transfert de joueur, mais un événement appelé à laisser une empreinte manifeste sur le football turc dans les saisons à venir.

  • Mohamed Salahinstagram

    Les stars des séries turques réagissent à la signature de Salah

    Les réactions au transfert de Mohamed Salah vers Trabzonspor ne se sont pas limitées aux supporters et à la presse sportive, elles se sont rapidement étendues aux milieux artistiques et culturels en Turquie. 

    L'acteur turc Gökhan Alkan, héros de la série « Battements de cœur », a célébré l'arrivée de la star égyptienne dans les rangs de l'équipe bordeaux et bleu.

    Alkan a exprimé sa grande joie face à ce transfert, soulignant qu'il représente un renfort majeur pour le football turc, et ajoutant que la présence d'un joueur d'un tel niveau mondial confère à la Süper Lig une dynamique médiatique et artistique sans précédent.

    La célébration d'Alkan s'inscrit dans un contexte plus large qui reflète l'intérêt des vedettes du petit écran turc pour les grands événements sportifs, en particulier lorsqu'il s'agit d'un joueur bénéficiant d'une popularité aussi débordante que Salah. 

    Ses déclarations ont contribué à mettre en lumière la dimension culturelle du transfert, qui est passé d'un simple mouvement sportif à un sujet débattu à la fois par les artistes et par les observateurs, ce qui a accru l'ampleur des réactions sur les réseaux sociaux.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google

  • Accueil chaleureux des joueurs et confirmation de l'impact populaire du transfert

    Dans le même contexte, l'acteur turc Emre Bulut a salué l'arrivée de Mohamed Salah sur le sol turc en vue de finaliser les démarches de son transfert à Trabzonspor. 

    Bulut a décrit le joueur par une formule marquante, déclarant : « Une légende est arrivée au pays », exprimant sa fierté face à cet événement qui replace le football turc au cœur de l'attention mondiale.

    Les déclarations de Bulut, tout comme la célébration d'Alkan, ont reflété l'ampleur de l'influence populaire et médiatique dont jouit Salah, en Turquie comme à l'étranger. 

    Le transfert s'est transformé en un événement qui dépasse les limites du terrain pour atteindre des sphères culturelles plus larges, les stars des séries télévisées devenant partie prenante de la vague d'accueil général, confirmant que l'arrivée du « roi égyptien » représente un moment décisif dans l'histoire du club et du championnat turc à la fois.

    Billets des matchs de Trabzonspor en championnat turcAchetez votre billet maintenant !

  • Les réseaux sociaux s'enflamment avec l'arrivée de Mohamed Salah

    Une immense vague de tweets de bienvenue a déferlé sur les réseaux sociaux en Turquie à l'occasion de l'arrivée de la star égyptienne Mohamed Salah dans la ville de Trabzon, en prévision de son intégration officielle dans les rangs du club de Trabzonspor. 

    La plateforme « X » s'est remplie d'expressions telles que « Bienvenue au roi égyptien » et « Trabzon est devenue la capitale du football », des milliers de supporters exprimant leur fierté de voir l'un des meilleurs joueurs du monde rejoindre leur équipe. 

    Les comptes de supporters se sont transformés en véritables scènes de célébration numérique, où ont été publiées des vidéos et des images de bienvenue spécialement conçues pour l'événement, reflétant un état d'attente et d'enthousiasme sans précédent que vit la ville depuis l'annonce de l'avancée des négociations.

    Les supporters de Trabzonspor ont lancé plusieurs hashtags interactifs dès l'arrivée de Salah sur le sol turc, notamment #HoşgeldinSalah, #KralTrabzonda et #EfsaneGeldi, qui ont pris la tête des tendances les plus partagées en Turquie en quelques heures.

    Les commentaires des supporters sous les tweets ont traduit un grand optimisme quant à l'avenir de l'équipe après ce transfert, la majorité des avis s'accordant à dire que l'arrivée de Salah n'est pas un simple recrutement d'un joueur, mais bien « le transfert du siècle » qui changera l'équilibre des forces en première division, comme l'ont décrit certains comptes de supporters en reprenant les propos des journaux locaux. 

Super Lig
Kasimpasa crest
Kasimpasa
KAS
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS