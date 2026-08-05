Le transfert a bénéficié d'une couverture intense dans les journaux et sur les chaînes turques, qui ont suivi ses développements minute par minute. Le journal Habertürk a qualifié le transfert de Mohamed Salah à Trabzonspor de « bombe de l'année », soulignant l'ampleur de la surprise et l'impact attendu sur les rapports de force en Süper Lig turque.

Le journal a publié l'annonce officielle du club concernant le début des négociations avec le capitaine de la sélection égyptienne, puis a poursuivi la couverture des détails de son arrivée en Turquie, de sa visite médicale et de la signature des contrats.

La couverture a mis en évidence la façon dont le transfert a contribué à faire grimper l'action du club en Bourse, et a de nouveau braqué les projecteurs sur les ambitions de Trabzonspor de rivaliser pour les titres nationaux et continentaux.