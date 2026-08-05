Une immense vague de tweets de bienvenue a déferlé sur les réseaux sociaux en Turquie à l'occasion de l'arrivée de la star égyptienne Mohamed Salah dans la ville de Trabzon, en prévision de son intégration officielle dans les rangs du club de Trabzonspor.
La plateforme « X » s'est remplie d'expressions telles que « Bienvenue au roi égyptien » et « Trabzon est devenue la capitale du football », des milliers de supporters exprimant leur fierté de voir l'un des meilleurs joueurs du monde rejoindre leur équipe.
Les comptes de supporters se sont transformés en véritables scènes de célébration numérique, où ont été publiées des vidéos et des images de bienvenue spécialement conçues pour l'événement, reflétant un état d'attente et d'enthousiasme sans précédent que vit la ville depuis l'annonce de l'avancée des négociations.
Les supporters de Trabzonspor ont lancé plusieurs hashtags interactifs dès l'arrivée de Salah sur le sol turc, notamment #HoşgeldinSalah, #KralTrabzonda et #EfsaneGeldi, qui ont pris la tête des tendances les plus partagées en Turquie en quelques heures.
Les commentaires des supporters sous les tweets ont traduit un grand optimisme quant à l'avenir de l'équipe après ce transfert, la majorité des avis s'accordant à dire que l'arrivée de Salah n'est pas un simple recrutement d'un joueur, mais bien « le transfert du siècle » qui changera l'équilibre des forces en première division, comme l'ont décrit certains comptes de supporters en reprenant les propos des journaux locaux.