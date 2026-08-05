Le transfert de la star égyptienne Mohamed Salah, capitaine de la sélection nationale et ancien joueur de Liverpool, vers le club turc de Trabzonspor a suscité une large vague de réactions dans les milieux sportifs, médiatiques et artistiques en Turquie.
Ce transfert, dont l'avancement des négociations a été officiellement annoncé et qui a été suivi par l'arrivée du joueur sur le sol turc, est considéré comme l'un des événements les plus marquants du marché des transferts estivaux, au milieu d'une ferveur populaire et médiatique qui reflète son importance historique tant pour le club que pour le championnat turc.