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« La bombe de l'année » : accueil enthousiaste des techniciens et des médias après l'arrivée de Salah à Trabzonspor

FEATURES
M. Salah
Trabzonspor
Super Lig
Égypte

Qu'ont dit les stars de la série télévisée et les journaux turcs à propos de l'arrivée de « Mo » ?

Le transfert de la star égyptienne Mohamed Salah, capitaine de la sélection nationale et ancien joueur de Liverpool, vers le club turc de Trabzonspor a suscité une large vague de réactions dans les milieux sportifs, médiatiques et artistiques en Turquie. 

Ce transfert, dont l'avancement des négociations a été officiellement annoncé et qui a été suivi par l'arrivée du joueur sur le sol turc, est considéré comme l'un des événements les plus marquants du marché des transferts estivaux, au milieu d'une ferveur populaire et médiatique qui reflète son importance historique tant pour le club que pour le championnat turc.

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  • Les médias turcs qualifient le transfert de « bombe de l'année »

    Le transfert a bénéficié d'une couverture intensive dans les journaux et sur les chaînes de télévision turcs, qui en ont suivi les développements minute par minute. Le journal Habertürk a qualifié le transfert de Mohamed Salah à Trabzonspor de « bombe de l'année », soulignant l'ampleur de la surprise et l'impact attendu sur les rapports de force en Süper Lig.

    Le journal a publié l'annonce officielle du club faisant état du début des négociations avec le capitaine de la sélection égyptienne, avant de poursuivre sa couverture des détails de son arrivée en Turquie, de sa visite médicale et de la signature des contrats. 

    La couverture a mis en évidence la manière dont ce transfert a contribué à faire grimper le cours de l'action du club en Bourse, et a de nouveau braqué les projecteurs sur les ambitions de Trabzonspor de jouer les titres sur la scène nationale et continentale.

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  • Intérêt médiatique pour le transfert : les enjeux financiers et son importance pour le club et le championnat

    Les médias turcs se sont intéressés aux détails financiers qui rendent l'opération exceptionnelle, confirmant que le joueur égyptien a obtenu un salaire annuel estimé à 17 millions d'euros, en plus de primes pouvant atteindre 5 millions d'euros, ainsi qu'un pourcentage sur les ventes de maillots. Ces clauses ont été considérées comme l'un des plus gros contrats de l'histoire du club de Trabzonspor et du championnat turc, en raison de leur forte valeur marketing et technique.

    Des observateurs estiment que l'opération ne se limite pas au renforcement de l'effectif technique de l'équipe, mais représente un investissement à long terme dans l'image médiatique et commerciale du club, en particulier avec la popularité écrasante dont jouit Salah à l'échelle mondiale.

    En conclusion, les réactions turques ont incarné un mélange d'enthousiasme populaire, de célébration technique et d'une couverture médiatique intense, confirmant que l'arrivée de Mohamed Salah à Trabzonspor n'est pas un simple transfert de joueur, mais un événement qui devrait laisser une empreinte manifeste sur le football turc lors des prochaines saisons.

  • Les stars de la série télévisée turque réagissent à l'arrivée de Salah

    Les réactions au transfert de Mohamed Salah vers Trabzonspor ne se sont pas limitées aux supporters et à la presse sportive, mais se sont rapidement étendues aux milieux artistiques et culturels turcs. 

    L'acteur turc Gökhan Alkan, héros de la série « Battements de cœur », a célébré l'arrivée de la star égyptienne dans les rangs de la formation bordeaux et bleue. 

    Alkan a exprimé sa grande joie face à ce transfert, soulignant qu'il représente un renfort majeur pour le football turc, et ajoutant que la présence d'un joueur de ce niveau mondial confère au championnat de première division un élan médiatique et artistique sans précédent.

    La célébration d'Alkan s'inscrit dans un contexte plus large qui reflète l'intérêt des vedettes du petit écran turc pour les grands événements sportifs, en particulier lorsqu'il s'agit d'un joueur bénéficiant d'une popularité fulgurante comme Salah. 

    Ses déclarations ont contribué à mettre en lumière la dimension culturelle du transfert, qui est passé d'un simple mouvement sportif à un sujet dont débattent aussi bien les artistes que les observateurs, ce qui a accru le volume des interactions sur les réseaux sociaux.

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    L'accueil des représentants et la confirmation de l'impact populaire du transfert

    Dans le même contexte, l'acteur turc Emre Bulut a salué l'arrivée de Mohamed Salah sur le sol turc en vue de finaliser les démarches de son transfert à Trabzonspor. 

    Bulut a décrit le joueur par une formule marquante en déclarant : « Une légende est arrivée dans le pays », exprimant sa fierté face à cet événement qui replace le football turc au cœur de l'attention mondiale.

    Les déclarations de Bulut, aux côtés de la célébration d'Alkan, reflètent l'ampleur de l'influence populaire et médiatique dont bénéficie Salah en Turquie et au-delà. 

    Le transfert s'est transformé en un événement qui dépasse les limites du terrain pour atteindre des secteurs culturels plus larges, les stars de la fiction télévisée devenant partie prenante de la vague d'accueil général, confirmant que l'arrivée du « Roi égyptien » représente un moment décisif dans l'histoire du club et du championnat turc à la fois.

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