Le transfert a bénéficié d'une couverture intensive dans les journaux et sur les chaînes de télévision turcs, qui en ont suivi les développements minute par minute. Le journal Habertürk a qualifié le transfert de Mohamed Salah à Trabzonspor de « bombe de l'année », soulignant l'ampleur de la surprise et l'impact attendu sur les rapports de force en Süper Lig.

Le journal a publié l'annonce officielle du club faisant état du début des négociations avec le capitaine de la sélection égyptienne, avant de poursuivre sa couverture des détails de son arrivée en Turquie, de sa visite médicale et de la signature des contrats.

La couverture a mis en évidence la manière dont ce transfert a contribué à faire grimper le cours de l'action du club en Bourse, et a de nouveau braqué les projecteurs sur les ambitions de Trabzonspor de jouer les titres sur la scène nationale et continentale.