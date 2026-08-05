Les réseaux sociaux en Turquie ont été submergés par une vague massive de messages saluant l'arrivée de la star égyptienne Mohamed Salah dans la ville de Trabzon, en prélude à son transfert officiel dans les rangs du Trabzonspor.
La plateforme « X » s'est remplie de phrases telles que « Bienvenue au roi égyptien » et « Trabzon est devenue la capitale du football », des milliers de supporters exprimant leur fierté de voir l'un des meilleurs joueurs du monde rejoindre leur équipe.
Les comptes de supporters se sont transformés en véritables scènes de fête numérique, où ont été publiés des vidéos et des images de bienvenue spécialement conçues pour l'événement, reflétant l'état d'attente et d'enthousiasme sans précédent que vit la ville depuis l'annonce de l'avancée des négociations.
Les supporters du Trabzonspor ont lancé plusieurs hashtags interactifs dès l'arrivée de Salah sur le sol turc, notamment #HoşgeldinSalah, #KralTrabzonda et #EfsaneGeldi, qui ont pris la tête des tendances les plus relayées en Turquie en l'espace de quelques heures.
Les commentaires des supporters sur ces messages ont traduit un grand optimisme quant à l'avenir de l'équipe après ce transfert, la majorité des avis s'accordant à dire que l'arrivée de Salah n'est pas un simple recrutement, mais « le transfert du siècle » qui changera les rapports de force en Süper Lig, comme l'ont décrit certains comptes de supporters en citant la presse locale.