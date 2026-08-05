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« La bombe de l'année » : accueil enthousiaste des observateurs et des médias au transfert de Salah à Trabzonspor

FEATURES
M. Salah
Trabzonspor
Super Lig
Égypte

Ce qu'ont dit les stars de la fiction et la presse turque sur l'arrivée de « Mo »

Le transfert de la star égyptienne Mohamed Salah, capitaine de l'équipe nationale et ancien joueur de Liverpool, vers le club turc de Trabzonspor a suscité une vague de réactions au sein des milieux sportifs, médiatiques et artistiques en Turquie. 

Ce transfert, dont l'avancée des négociations a été officiellement annoncée avant l'arrivée du joueur sur le sol turc, est considéré comme l'un des événements majeurs du marché des transferts estival, dans un contexte de célébration populaire et médiatique qui reflète son importance historique tant pour le club que pour le championnat turc.

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  • Les médias turcs qualifient le transfert de « bombe de l'année »

    Le transfert a bénéficié d'une couverture intense dans la presse et sur les chaînes turques, qui en ont suivi les développements minute par minute. Le journal Habertürk a qualifié le transfert de Mohamed Salah à Trabzonspor de « bombe de l'année », soulignant l'ampleur de la surprise et l'impact attendu sur le rapport de forces en Süper Lig turque.

    Le journal a publié l'annonce officielle du club concernant le début des négociations avec le capitaine de la sélection égyptienne, puis a poursuivi sa couverture des détails de son arrivée en Turquie, de son passage à la visite médicale et de la signature des contrats. 

    La couverture a mis en évidence la manière dont le transfert a contribué à faire grimper l'action du club en Bourse, et a de nouveau braqué les projecteurs sur les ambitions de Trabzonspor de rivaliser pour les titres nationaux et continentaux.

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  • Un intérêt médiatique pour le transfert : les dimensions financières et son importance pour le club et le championnat

    Les médias turcs se sont intéressés aux détails financiers qui rendent ce transfert exceptionnel, affirmant que le joueur égyptien a obtenu un salaire annuel estimé à 17 millions d'euros, en plus de primes pouvant atteindre 5 millions d'euros et d'un pourcentage sur les ventes de maillots. Ces clauses ont été considérées comme l'un des plus grands contrats de l'histoire du club de Trabzonspor et du championnat turc, en raison de la forte valeur marketing et sportive qu'elles représentent.

    Des observateurs estiment que ce transfert ne se limite pas à renforcer l'effectif technique de l'équipe, mais représente un investissement à long terme dans l'image médiatique et commerciale du club, en particulier compte tenu de l'immense popularité dont jouit Salah à l'échelle mondiale.

    En conclusion, les réactions turques ont incarné un mélange d'enthousiasme populaire, de célébration sportive et d'une couverture médiatique intense, confirmant que l'arrivée de Mohamed Salah à Trabzonspor n'est pas un simple transfert de joueur, mais un événement qui devrait laisser une empreinte manifeste sur le football turc lors des prochaines saisons.

  • Mohamed Salahinstagram

    Les stars des séries turques réagissent à l'arrivée de Salah

    Les réactions au transfert de Mohamed Salah vers Trabzonspor ne se sont pas limitées aux supporters et à la presse sportive, mais se sont rapidement étendues aux milieux artistiques et culturels en Turquie. 

    L'acteur turc Gökhan Alkan, vedette de la série « Battements de cœur », a célébré l'arrivée de la star égyptienne dans les rangs du club à l'écusson bordeaux et bleu.

    Alkan a exprimé sa grande joie face à cette opération, soulignant qu'elle représente un renfort considérable pour le football turc, et ajoutant que la présence d'un joueur de ce niveau mondial confère au championnat de première division une dynamique médiatique et artistique sans précédent.

    Les félicitations d'Alkan s'inscrivent dans un contexte plus large qui reflète l'intérêt des vedettes du petit écran turc pour les grands événements sportifs, en particulier lorsqu'il s'agit d'un joueur bénéficiant d'une popularité fulgurante comme Salah. 

    Ses déclarations ont contribué à mettre en lumière la dimension culturelle du transfert, celui-ci passant du statut de simple mouvement sportif à celui d'un sujet débattu aussi bien par les artistes que par le public, ce qui a amplifié l'ampleur des réactions sur les réseaux sociaux.

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    L'accueil des acteurs et la confirmation de l'impact populaire du transfert

    Dans le même contexte, l'acteur turc Emre Bulut a salué l'arrivée de Mohamed Salah sur le sol turc en vue de finaliser les démarches de sa signature à Trabzonspor. 

    Bulut a décrit le joueur avec une formule marquante en déclarant : « Une légende est arrivée dans le pays », exprimant sa fierté face à cet événement qui place le football turc au cœur de l'attention mondiale à nouveau.

    Les déclarations de Bulut, aux côtés de la célébration d'Alkan, reflètent l'ampleur de l'influence populaire et médiatique dont jouit Salah en Turquie et au-delà. 

    Le transfert s'est transformé en un événement qui dépasse les limites du terrain pour atteindre des secteurs culturels plus larges, les stars des séries télévisées devenant partie prenante de la vague d'accueil générale, confirmant que l'arrivée du « roi égyptien » représente un moment décisif dans l'histoire du club et du championnat turc à la fois.

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  • Les réseaux sociaux s'enflamment à l'arrivée de Mohamed Salah

    Les réseaux sociaux en Turquie ont été submergés par une vague massive de messages saluant l'arrivée de la star égyptienne Mohamed Salah dans la ville de Trabzon, en prélude à son transfert officiel dans les rangs du Trabzonspor. 

    La plateforme « X » s'est remplie de phrases telles que « Bienvenue au roi égyptien » et « Trabzon est devenue la capitale du football », des milliers de supporters exprimant leur fierté de voir l'un des meilleurs joueurs du monde rejoindre leur équipe. 

    Les comptes de supporters se sont transformés en véritables scènes de fête numérique, où ont été publiés des vidéos et des images de bienvenue spécialement conçues pour l'événement, reflétant l'état d'attente et d'enthousiasme sans précédent que vit la ville depuis l'annonce de l'avancée des négociations.

    Les supporters du Trabzonspor ont lancé plusieurs hashtags interactifs dès l'arrivée de Salah sur le sol turc, notamment #HoşgeldinSalah, #KralTrabzonda et #EfsaneGeldi, qui ont pris la tête des tendances les plus relayées en Turquie en l'espace de quelques heures.

    Les commentaires des supporters sur ces messages ont traduit un grand optimisme quant à l'avenir de l'équipe après ce transfert, la majorité des avis s'accordant à dire que l'arrivée de Salah n'est pas un simple recrutement, mais « le transfert du siècle » qui changera les rapports de force en Süper Lig, comme l'ont décrit certains comptes de supporters en citant la presse locale. 

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