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La blessure de Kobbie Mainoo a été confirmée à la veille du match opposant l'Angleterre à la France, un coup dur pour Manchester United
La blessure de Mainoo affaiblit les Three Lions
Le jeune joueur issu du centre de formation de Manchester United aurait pu être aligné, Thomas Tuchel cherchant à faire tourner son effectif après la défaite déchirante en demi-finale face à l’Argentine, mais il a finalement été contraint de suivre le match depuis les tribunes. La Fédération anglaise de football a confirmé la nouvelle par un communiqué officiel laconique peu avant la publication des compositions d’équipe au stade. L’instance dirigeante a déclaré : « Kobbie Mainoo est forfait pour le match d’aujourd’hui contre la France en raison d’une blessure. »
Un timing cruel pour le jeune joueur, pourtant présent dans la sélection finale de 26 joueurs et devant plusieurs rivaux de renom de la Premier League. Tuchel a effectué sept changements dans son onze de départ pour la petite finale, mais l’absence de Mainoo sur le banc est restée la plus remarquée.
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Fin d’une campagne frustrante en Coupe du monde
Bien qu’il ait été sélectionné en lieu et place d’Adam Wharton (Crystal Palace) et d’Alex Scott (Bournemouth), Mainoo n’a pas réussi à convaincre Tuchel de lui accorder ses débuts sur la scène internationale. Le milieu de terrain est resté sur le banc durant toute la phase de groupes face à la Croatie, au Ghana et au Panama.
Il est ensuite resté sur le banc lors des victoires en phase à élimination directe contre la RD Congo, le Mexique et la Norvège, puis, alors que la demi-finale contre l’Argentine leur échappait, l’ancienne star des moins de 21 ans anglais a dû patienter encore. Il quitte ainsi le tournoi sans avoir disputé la moindre minute et devra attendre quatre ans pour sa prochaine opportunité.
Les inquiétudes s’amplifient à Old Trafford
Manchester United suit la situation avec une grande inquiétude alors que le club se prépare pour la saison 2026-2027 de Premier League. Les Red Devils se sont inclinés 1-0 face à Wrexham lors de leur premier match amical de pré-saison plus tôt dans la journée, et la nouvelle d’une nouvelle blessure d’un milieu de terrain clé est bien la dernière chose dont Michael Carrick a besoin. Le club espère que Mainoo n’a pas subi de blessure grave susceptible de compromettre sa préparation estivale. Après avoir disputé 30 matches la saison dernière, marquant un but et délivrant trois passes décisives, il s’est imposé comme un élément essentiel de l’effectif d’Old Trafford.
Son ascension, déjà marquée par sa capacité à convaincre Michael Carrick après avoir été souvent ignoré par l’ancien coach Ruben Amorim, en fait un élément clé du milieu de terrain mancunien aux yeux des supporters.
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Le compte à rebours de la Premier League est lancé
Manchester United entamera sa saison de Premier League par un périlleux déplacement sur la pelouse de Hull City, le 22 août. À un mois pile du coup d’envoi, la course contre la montre est lancée pour Mainoo : il doit démontrer qu’il a retrouvé son niveau et reconquérir une place dans le onze de départ. Les Red Devils comptent plus que jamais sur le retour du milieu de terrain, indispensable depuis la blessure de Manuel Ugarte et le départ de Casemiro, malgré l’arrivée d’Andrey Santos et de Youri Tielemans.
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