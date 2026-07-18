La blessure de Kobbie Mainoo a été confirmée à la veille du match opposant l'Angleterre à la France, un coup dur pour Manchester United

Le jeune joueur issu du centre de formation de Manchester United aurait pu être aligné, Thomas Tuchel cherchant à faire tourner son effectif après la défaite déchirante en demi-finale face à l’Argentine, mais il a finalement été contraint de suivre le match depuis les tribunes. La Fédération anglaise de football a confirmé la nouvelle par un communiqué officiel laconique peu avant la publication des compositions d’équipe au stade. L’instance dirigeante a déclaré : « Kobbie Mainoo est forfait pour le match d’aujourd’hui contre la France en raison d’une blessure. »

Un timing cruel pour le jeune joueur, pourtant présent dans la sélection finale de 26 joueurs et devant plusieurs rivaux de renom de la Premier League. Tuchel a effectué sept changements dans son onze de départ pour la petite finale, mais l’absence de Mainoo sur le banc est restée la plus remarquée.