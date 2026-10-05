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La blessure d’Erling Haaland suscite une grande inquiétude à Manchester City après la sortie en boitant de l’attaquant avec la Norvège
La star norvégienne contrainte de sortir à Lisbonne
De nouvelles inquiétudes sur la condition physique frappent City après que Haaland a demandé à être remplacé lors de la rencontre de Ligue des nations de l’UEFA entre la Norvège et le Portugal. Bien que Jorgen Strand Larsen se soit préparé à le remplacer sur la touche, le prolifique buteur est resté sur le terrain pendant plusieurs minutes en boitant visiblement avant de finalement céder sa place à la 67e minute. Une lueur d’espoir subsistait toutefois pour les supporters, puisque leur talisman a quitté la pelouse sans aide, allant même jusqu’à esquisser un sourire et enlacer son remplaçant avant de rejoindre le banc.
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Des rencontres cruciales à l’horizon
Le timing de ce contretemps est un coup dur avant deux rendez-vous décisifs qui s’enchaînent à très court intervalle. Le géant de Premier League se rendra à Anfield pour affronter Liverpool dimanche avant de recevoir le Paris Saint-Germain en Ligue des champions le mercredi suivant. Si les examens ultérieurs confirment un grave problème musculaire, City devra alors faire face à la sombre perspective d’aborder ces deux affiches sans un attaquant qui a déjà inscrit sept buts cette saison.
Frustration en Ligue des nations pour Haaland
Sur le terrain, la soirée s’est révélée particulièrement décourageante pour Haaland et ses coéquipiers en sélection, battus 2-1 à Lisbonne. La Norvège avait d’abord surpris les hôtes lorsque le défenseur de Brentford Kristoffer Ajer a inscrit une volée exquise à la 36e minute, avant que Joao Cancelo n’égalise seulement deux minutes plus tard. Goncalo Ramos a ensuite repris victorieusement à la 79e minute pour infliger à l’équipe de Stale Solbakken une troisième défaite consécutive, la laissant scotchée à la dernière place du groupe A4.
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Des distractions extra-sportives pour Manchester City
Ce contretemps intervient dans un contexte de fortes turbulences en dehors du terrain, alors que le club prépare sa première sortie depuis avoir été reconnu coupable d’infractions financières. Bien qu’un appel officiel ait été déposé, rester concentré sur le football demeure un sérieux défi pendant cette période d’instabilité. Maresca doit désormais attendre les résultats définitifs du scanner, conscient que la perte de son arme principale l’obligerait à un remaniement offensif dont il se serait bien passé si tôt dans la saison.
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