La blessure d’Erling Haaland suscite une grande inquiétude à Manchester City après la sortie en boitant de l’attaquant avec la Norvège

De nouvelles inquiétudes sur la condition physique frappent City après que Haaland a demandé à être remplacé lors de la rencontre de Ligue des nations de l’UEFA entre la Norvège et le Portugal. Bien que Jorgen Strand Larsen se soit préparé à le remplacer sur la touche, le prolifique buteur est resté sur le terrain pendant plusieurs minutes en boitant visiblement avant de finalement céder sa place à la 67e minute. Une lueur d’espoir subsistait toutefois pour les supporters, puisque leur talisman a quitté la pelouse sans aide, allant même jusqu’à esquisser un sourire et enlacer son remplaçant avant de rejoindre le banc.