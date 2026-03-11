Goal.com
En direct
FBL-EUR-C1-ATALANTA-BAYERN MUNICHAFP
خالد محمود

Traduit par

La blessure aux ischio-jambiers d'Alphonso Davies confirmée, tandis que le Bayern Munich voit également Jamal Musiala et Jonas Urbig déclarés forfait

Le service médical du Bayern Munich a confirmé mercredi qu'Alphonso Davies, Jonas Urbig et Jamal Musiala seraient indisponibles pendant un certain temps après avoir été contraints de quitter le terrain lors de la victoire 6-1 en Ligue des champions contre l'Atalanta. Cette nouvelle a jeté une ombre sur l'équipe de Vincent Kompany, le rapport officiel du club ayant confirmé que Davies souffrait d'une élongation musculaire au mollet droit contractée lors de la seconde mi-temps du match européen à Bergame, ce qui représente un revers important pour le leader de la Bundesliga à un moment crucial de la saison.

  • Cauchemars récurrents pour Davies et Musiala

    Bien qu'il soit entré en jeu en deuxième mi-temps, Davies a dû quitter le terrain à la 70e minute, alors que le Bayern menait 6-0. L'international canadien s'est accroupi après avoir apparemment subi une blessure sans contact, agitant les bras de frustration avant d'être réconforté sur la touche par Tom Bischof et l'entraîneur Kompany. Ce revers est particulièrement dévastateur pour l'arrière latéral, qui venait tout juste de faire son retour en décembre après une rupture du ligament croisé antérieur. Le match s'est terminé sur une nouvelle inquiétude pour Kompany, Musiala, lui-même de retour depuis janvier seulement après s'être cassé la jambe lors de la Coupe du monde des clubs l'année dernière, ayant été contraint de quitter le terrain en boitant dans le temps additionnel après avoir souffert d'un problème récurrent à la cheville.

    • Publicité
  • Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Le Bayern fait le point sur trois joueurs

    Un communiqué du club a confirmé que ces deux joueurs ainsi que le gardien Urbig « seront écartés des terrains pendant un certain temps », précisant que « Davies souffre d'une élongation musculaire au tendon droit, tandis que le gardien Urbig a été diagnostiqué avec une commotion cérébrale. Musiala a souffert d'une réaction à la douleur liée à sa blessure à la cheville contractée l'été dernier. Tous trois ont été examinés de manière approfondie par le service médical du club. »

  • Inquiétude pour le gardien de but Urbig, victime d'une commotion cérébrale

    Si les blessures de Davies et Musiala constituent un coup dur pour le géant bavarois, celle d'Urbig va sérieusement inquiéter Kompany. Le champion d'Allemagne doit déjà composer avec les problèmes physiques de Manuel Neuer, qui n'a pas pu disputer le match remporté en milieu de semaine contre l'Atalanta après s'être blessé au mollet vendredi dernier. Urbig, longtemps considéré comme l'héritier du trône de Neuer, semble devoir manquer le match de Bundesliga de ce week-end contre le Bayer Leverkusen en raison du protocole relatif aux commotions cérébrales, ce qui signifie que Sven Ulreich pourrait le remplacer si Neuer reste indisponible.

  • Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Kompany confronté à un casse-tête pour la sélection

    Avec trois titulaires indisponibles, la profondeur de l'effectif sera mise à l'épreuve. Le club a conclu son communiqué officiel en précisant que « les trois joueurs ont été examinés de manière approfondie par le service médical du club afin de déterminer la durée exacte de leur indisponibilité ». Alors que la lutte pour les titres de la Ligue des champions, de la Bundesliga et de la DFB-Pokal s'intensifie, Kompany espère pouvoir compter à nouveau sur son trio dès que possible. 

Serie A
Inter crest
Inter
INT
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Bundesliga
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
0