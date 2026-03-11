AFP
Traduit par
La blessure aux ischio-jambiers d'Alphonso Davies confirmée, tandis que le Bayern Munich voit également Jamal Musiala et Jonas Urbig déclarés forfait
Cauchemars récurrents pour Davies et Musiala
Bien qu'il soit entré en jeu en deuxième mi-temps, Davies a dû quitter le terrain à la 70e minute, alors que le Bayern menait 6-0. L'international canadien s'est accroupi après avoir apparemment subi une blessure sans contact, agitant les bras de frustration avant d'être réconforté sur la touche par Tom Bischof et l'entraîneur Kompany. Ce revers est particulièrement dévastateur pour l'arrière latéral, qui venait tout juste de faire son retour en décembre après une rupture du ligament croisé antérieur. Le match s'est terminé sur une nouvelle inquiétude pour Kompany, Musiala, lui-même de retour depuis janvier seulement après s'être cassé la jambe lors de la Coupe du monde des clubs l'année dernière, ayant été contraint de quitter le terrain en boitant dans le temps additionnel après avoir souffert d'un problème récurrent à la cheville.
- Getty Images Sport
Le Bayern fait le point sur trois joueurs
Un communiqué du club a confirmé que ces deux joueurs ainsi que le gardien Urbig « seront écartés des terrains pendant un certain temps », précisant que « Davies souffre d'une élongation musculaire au tendon droit, tandis que le gardien Urbig a été diagnostiqué avec une commotion cérébrale. Musiala a souffert d'une réaction à la douleur liée à sa blessure à la cheville contractée l'été dernier. Tous trois ont été examinés de manière approfondie par le service médical du club. »
Inquiétude pour le gardien de but Urbig, victime d'une commotion cérébrale
Si les blessures de Davies et Musiala constituent un coup dur pour le géant bavarois, celle d'Urbig va sérieusement inquiéter Kompany. Le champion d'Allemagne doit déjà composer avec les problèmes physiques de Manuel Neuer, qui n'a pas pu disputer le match remporté en milieu de semaine contre l'Atalanta après s'être blessé au mollet vendredi dernier. Urbig, longtemps considéré comme l'héritier du trône de Neuer, semble devoir manquer le match de Bundesliga de ce week-end contre le Bayer Leverkusen en raison du protocole relatif aux commotions cérébrales, ce qui signifie que Sven Ulreich pourrait le remplacer si Neuer reste indisponible.
- Getty Images Sport
Kompany confronté à un casse-tête pour la sélection
Avec trois titulaires indisponibles, la profondeur de l'effectif sera mise à l'épreuve. Le club a conclu son communiqué officiel en précisant que « les trois joueurs ont été examinés de manière approfondie par le service médical du club afin de déterminer la durée exacte de leur indisponibilité ». Alors que la lutte pour les titres de la Ligue des champions, de la Bundesliga et de la DFB-Pokal s'intensifie, Kompany espère pouvoir compter à nouveau sur son trio dès que possible.
Publicité