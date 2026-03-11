La blessure aux ischio-jambiers d'Alphonso Davies confirmée, tandis que le Bayern Munich voit également Jamal Musiala et Jonas Urbig déclarés forfait

Bien qu'il soit entré en jeu en deuxième mi-temps, Davies a dû quitter le terrain à la 70e minute, alors que le Bayern menait 6-0. L'international canadien s'est accroupi après avoir apparemment subi une blessure sans contact, agitant les bras de frustration avant d'être réconforté sur la touche par Tom Bischof et l'entraîneur Kompany. Ce revers est particulièrement dévastateur pour l'arrière latéral, qui venait tout juste de faire son retour en décembre après une rupture du ligament croisé antérieur. Le match s'est terminé sur une nouvelle inquiétude pour Kompany, Musiala, lui-même de retour depuis janvier seulement après s'être cassé la jambe lors de la Coupe du monde des clubs l'année dernière, ayant été contraint de quitter le terrain en boitant dans le temps additionnel après avoir souffert d'un problème récurrent à la cheville.