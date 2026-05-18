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La « belle histoire » de Chelsea inspire Jesse Derry et les jeunes talents de son centre de formation, tout en rappelant l’avertissement sur les percées « naturelles »
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Les jeunes talents font étinceler Stamford Bridge
De nombreux jeunes talents ont eu l’occasion de jouer pour Chelsea au cours de la saison 2025-2026, le club ayant su exploiter toute la richesse de son vivier. Josh Acheampong, Reggie Walsh, Genesis Antwi, Ryan Kavuma-McQueen et Harrison Murray-Campbell font partie de ceux qui ont pu accumuler du temps de jeu en compétition, tant en championnat qu’en Coupe d’Europe.
Derry, fils de l’ancienne star de Premier League Shaun, pourrait bien s’avérer le plus prometteur du lot. Après avoir fait ses débuts en équipe première en tant que remplaçant lors d’un match de FA Cup contre Hull City, l’ailier de 18 ans a été titularisé en Premier League contre Nottingham Forest le 4 mai.
Derry a-t-il le potentiel pour devenir un héros local ?
Cette apparition a été écourtée par une grave blessure à la tête, mais cet attaquant vif de pied laisse présager de grandes choses pour l'avenir. Interrogé sur la possibilité que Derry devienne le prochain héros local de l'ouest londonien, l'ancien défenseur des Blues, Cahill – s'exprimant en exclusivité pour GOAL lors d'un événement « Famous CFC » sur le thème de la finale de la FA Cup organisé aux États-Unis – a déclaré : « Il est clair que le staff technique lui a fait confiance et a repéré son potentiel, puisqu’il intègre déjà l’équipe première à son âge. Il est évident qu’il a su faire les bons choix.
« Pour être honnête, je ne l’ai pas beaucoup vu, car je ne suis pas sur le terrain d’entraînement toutes les semaines, mais c’est un autre joueur qui a hâte de se faire une place et de se forger une carrière dans un club comme Chelsea. La direction voit manifestement quelque chose en lui et aime l’intégrer dans les effectifs. »
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Le club de Chelsea maintient l’accès à son centre de formation.
Chelsea possède une solide tradition de formation interne, comme en témoigne son capitaine James, produit de ce vivier. À Stamford Bridge, chacun reconnaît l’importance de préserver ce système.
Cahill détaille les avantages des joueurs issus du centre de formation et les défis qu’ils rencontrent : « Les supporters adorent voir ça. Mais en même temps, c’est difficile, car le niveau des joueurs est supérieur à celui de certains clubs où la concurrence n’est pas aussi féroce. C’est tout simplement naturel. Il est plus difficile de percer dans l’effectif de Chelsea en raison du calibre des joueurs qui y évoluent et de ceux que le club peut recruter.
Mais quand un jeune s’impose, c’est très gratifiant. Ils doivent prouver leur valeur pour intégrer le groupe pro. Reece en est la preuve : il est devenu un joueur de premier plan grâce au centre de formation. C’est une belle histoire.
« J’espère que d’autres joueurs sortiront du centre de formation, car cela prouve qu’en étant suffisamment bon, on peut percer. En tant qu’ancien joueur issu du centre de formation d’Aston Villa, je sais que c’est plus difficile à Chelsea, mais c’est le niveau requis. »
L’affrontement parfait pour effacer la déception de la FA Cup.
James a porté le brassard de capitaine de Chelsea lors de leur dernier match, qui s'est soldé par une défaite déchirante 1-0 face à Manchester City en finale de la FA Cup. Il faut vite oublier cette déception, car la qualification européenne pour la saison 2025-2026 est toujours en jeu, et les Blues semblent avoir le match idéal pour recentrer leur concentration collective.
Mardi, leur rival de toujours, Tottenham, se présentera à Stamford Bridge. Cahill promet un affrontement électrique : « L’ambiance sera bouillante – c’est toujours le cas quand Tottenham vient en ville. Les matchs à Stamford Bridge sont exceptionnels, les supporters les attendent avec impatience, c’est donc le meilleur moyen de rebondir après une défaite.
« Les joueurs de Chelsea réaliseront l’importance de cette rencontre. La défaite en finale de Coupe est évidemment décevante, mais ils doivent rapidement se remobiliser. Ils doivent se relever, se projeter et se préparer pour mardi soir. »
- Victoria McDonald / Chelsea Football Club
L’objectif est clair : engranger le maximum de points pour optimiser ses chances de qualification européenne.
Chelsea, actuellement dirigé par l’entraîneur par intérim Calum McFarlane en attendant l’arrivée de Xabi Alonso cet été, connaît la marche à suivre : empocher le maximum de points lors des deux dernières journées.
Cahill, double champion d’Angleterre et vainqueur de la Ligue des champions avec les Blues, résume la situation : « C’est aussi simple que ça. L’objectif est clair, non ? Gagner les matchs qu’il reste, puis on verra. C’est tout ce qu’il nous reste à faire.
« Quant à notre match contre City, peu de choses sont à retenir, honnêtement. Il y a eu un moment clé, comme cela arrive parfois. J’ai trouvé que [Antoine] Semenyo avait réalisé une finition fantastique. C’est donc une question de détails. La finale de la FA Cup est un bonus, mais vous avez raison : ils doivent désormais remporter les deux prochains matchs. »
Gary Cahill s’exprimait à Chicago lors de l’événement « The Famous CFC » présenté par Coors Light, dernière étape de la tournée internationale de rencontre avec les supporters du Chelsea FC pour la saison 2025-2026. « The Famous CFC » offre aux fans des Blues du monde entier l’occasion de rencontrer d’autres supporters, de participer à des séances de questions-réponses, des quiz et des jeux, et de se faire photographier avec le trophée de la Premier League.