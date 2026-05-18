Chelsea possède une solide tradition de formation interne, comme en témoigne son capitaine James, produit de ce vivier. À Stamford Bridge, chacun reconnaît l’importance de préserver ce système.

Cahill détaille les avantages des joueurs issus du centre de formation et les défis qu’ils rencontrent : « Les supporters adorent voir ça. Mais en même temps, c’est difficile, car le niveau des joueurs est supérieur à celui de certains clubs où la concurrence n’est pas aussi féroce. C’est tout simplement naturel. Il est plus difficile de percer dans l’effectif de Chelsea en raison du calibre des joueurs qui y évoluent et de ceux que le club peut recruter.

Mais quand un jeune s’impose, c’est très gratifiant. Ils doivent prouver leur valeur pour intégrer le groupe pro. Reece en est la preuve : il est devenu un joueur de premier plan grâce au centre de formation. C’est une belle histoire.

« J’espère que d’autres joueurs sortiront du centre de formation, car cela prouve qu’en étant suffisamment bon, on peut percer. En tant qu’ancien joueur issu du centre de formation d’Aston Villa, je sais que c’est plus difficile à Chelsea, mais c’est le niveau requis. »