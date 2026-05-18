Chelsea possède une longue tradition de formation de jeunes talents issus de son propre vivier, le capitaine du club, James, en étant la parfaite illustration. À Stamford Bridge, chacun mesure l’importance de préserver cette dynamique.

Cahill a salué les atouts des joueurs formés au club tout en reconnaissant les obstacles qu’ils doivent surmonter : « Les supporters adorent voir ça. Mais en même temps, c’est difficile, car le niveau des joueurs est supérieur à celui de certains clubs où la concurrence n’est pas aussi féroce. C’est tout simplement naturel. Il est plus difficile de percer dans l’équipe de Chelsea en raison du calibre des joueurs qui y évoluent et de ceux que le club peut recruter.

Mais quand un jeune s’impose, c’est très gratifiant. Ils doivent prouver leur valeur pour intégrer le groupe pro. Reece en est la preuve : il est devenu un joueur de premier plan grâce au centre de formation. C’est une belle histoire.

« J’espère que d’autres joueurs sortiront du centre de formation, car cela prouve qu’en étant suffisamment bon, on peut percer. En tant qu’ancien joueur issu du centre de formation d’Aston Villa, je sais que c’est plus difficile à Chelsea, mais c’est le niveau requis. »