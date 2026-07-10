Garcia a expliqué que la Belgique axera sa stratégie sur l’Espagne dans son ensemble plutôt que sur un joueur en particulier. Il estime que ses joueurs doivent neutraliser les points forts des Espagnols tout en conservant leur propre dangerosité.

« Il n’y a pas de plan anti-Lamine Yamal, car il faudrait en avoir un pour chaque joueur », a admis Garcia, cité par la RTBF. « Il faut simplement un plan anti-Espagne ; nous ne devons pas les laisser exploiter leurs points forts. Ils auront la possession du ballon, mais nous avons aussi nos atouts.

« Une fois le ballon récupéré, nous devrons tout faire pour les punir. Nous n’avons rien à perdre, car tout le monde nous voit déjà éliminés. J’espère que nous nous battrons avec nos dernières forces dans ce quart de finale. J’ai du sang andalou dans les veines, mais mon cœur est belge. »