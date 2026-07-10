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La Belgique n'a « aucun plan » spécifique pour contenir Lamine Yamal, mais Rudi Garcia insiste : ses stars doivent « se battre et tout donner » pour mettre fin à l'invincibilité de l'Espagne en Coupe du monde
Garcia prend pour cible l'équipe d'Espagne dans son ensemble, et non pas Yamal
La Belgique aborde son quart de finale de Coupe du monde contre l’Espagne à Los Angeles en position d’outsider, mais Garcia insiste : son équipe ne bâtira pas son plan de jeu autour de la neutralisation d’un seul joueur. Si Yamal a attiré l’attention tout au long du tournoi, le sélectionneur belge estime que la principale force de l’Espagne réside dans sa qualité collective.
L’Espagne, tenante du titre européen 2024 et toujours invaincue sans avoir encaissé le moindre but, aborde la rencontre en favorite. Conscient de l’ampleur de la tâche, Garcia a néanmoins affirmé que ses joueurs devaient perturber le collectif adverse tout en exploitant au mieux leurs propres atouts offensifs dès la récupération du ballon.
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Garcia présente l'approche de la Belgique
Garcia a expliqué que la Belgique axera sa stratégie sur l’Espagne dans son ensemble plutôt que sur un joueur en particulier. Il estime que ses joueurs doivent neutraliser les points forts des Espagnols tout en conservant leur propre dangerosité.
« Il n’y a pas de plan anti-Lamine Yamal, car il faudrait en avoir un pour chaque joueur », a admis Garcia, cité par la RTBF. « Il faut simplement un plan anti-Espagne ; nous ne devons pas les laisser exploiter leurs points forts. Ils auront la possession du ballon, mais nous avons aussi nos atouts.
« Une fois le ballon récupéré, nous devrons tout faire pour les punir. Nous n’avons rien à perdre, car tout le monde nous voit déjà éliminés. J’espère que nous nous battrons avec nos dernières forces dans ce quart de finale. J’ai du sang andalou dans les veines, mais mon cœur est belge. »
La Belgique garde confiance en ses chances malgré la bonne forme de l’Espagne.
Garcia a souligné que la Belgique possède suffisamment de potentiel offensif pour rivaliser, malgré le style de jeu espagnol axé sur la possession. Il a décrit l’Espagne comme une équipe plus forte collectivement qu’auparavant, mais a insisté sur le fait que les statistiques sont faites pour être battues.
« Nous devons croire en nos chances. L’Espagne est favorite : c’est la tenante du titre européen, et son effectif n’a pas changé depuis son sacre. Ses joueurs évoluent ensemble depuis longtemps », a ajouté Garcia. « Elle n’a pas encore encaissé le moindre but dans ce tournoi ; il sera temps qu’elle en concède au moins un face à nous. Nous la respectons, mais pour aller loin il faut battre les grands équipes. Le niveau de difficulté monte d’un cran à chaque match.
Nous connaissons chaque joueuse, mais leur force collective est peut-être supérieure à celle d’hier. Les statistiques sont faites pour être renversées. Nous ne viendrons pas seulement pour subir : nous avons la deuxième meilleure attaque du tournoi et nous comptons bien l’utiliser. Nous nous battrons bec et ongles pour prouver que nous méritons d’aller au-delà des quarts de finale. »
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La Belgique entend créer l'exploit face aux favoris.
La Belgique doit désormais relever un défi de taille dans son parcours en Coupe du monde face à une équipe d'Espagne qui n'a encore encaissé aucun but. Le groupe de Garcia devra allier discipline défensive et efficacité offensive, qui lui ont permis de progresser dans la compétition, si elle veut atteindre les demi-finales.
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