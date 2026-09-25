La Belgique gâche le retour de Mancini à la tête de l’Italie avec une victoire 2-0 en Ligue des nations

Le retour de Mancini sur le banc de l’Italie était censé marquer un nouveau départ pour la sélection nationale, mais il a au contraire offert un sérieux rappel à la réalité au Stadio Olimpico. Pour sa première prise de fonction depuis son départ brutal en 2023, Mancini a retrouvé un effectif amoindri par des absences importantes. Alessandro Bastoni était indisponible en raison d’une suspension, tandis que des éléments clés comme Federico Dimarco, Nicolo Zaniolo et Bryan Cristante étaient forfaits sur blessure.

La Belgique, elle aussi engagée dans une nouvelle ère sous la direction de l’ancien milieu de l’AC Milan Mark van Bommel, est arrivée à Rome sans plusieurs de ses propres têtes d’affiche. Les blessures de Leandro Trossard, Jeremy Doku et Andre Onana faisaient que la Belgique était loin d’être au complet, mais elle conservait tout de même une forte touche de Serie A dans son onze de départ. Charles De Ketelaere, Kevin De Bruyne et Diego Moreira, notamment, avaient pour mission d’apporter l’étincelle créative, et ils se sont installés dans le match bien plus vite que leurs hôtes.