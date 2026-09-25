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La Belgique gâche le retour de Mancini à la tête de l’Italie avec une victoire 2-0 en Ligue des nations
Début catastrophique pour le deuxième acte de Mancini
Le retour de Mancini sur le banc de l’Italie était censé marquer un nouveau départ pour la sélection nationale, mais il a au contraire offert un sérieux rappel à la réalité au Stadio Olimpico. Pour sa première prise de fonction depuis son départ brutal en 2023, Mancini a retrouvé un effectif amoindri par des absences importantes. Alessandro Bastoni était indisponible en raison d’une suspension, tandis que des éléments clés comme Federico Dimarco, Nicolo Zaniolo et Bryan Cristante étaient forfaits sur blessure.
La Belgique, elle aussi engagée dans une nouvelle ère sous la direction de l’ancien milieu de l’AC Milan Mark van Bommel, est arrivée à Rome sans plusieurs de ses propres têtes d’affiche. Les blessures de Leandro Trossard, Jeremy Doku et Andre Onana faisaient que la Belgique était loin d’être au complet, mais elle conservait tout de même une forte touche de Serie A dans son onze de départ. Charles De Ketelaere, Kevin De Bruyne et Diego Moreira, notamment, avaient pour mission d’apporter l’étincelle créative, et ils se sont installés dans le match bien plus vite que leurs hôtes.
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Godts frappe alors que les erreurs défensives de l’Italie s’accumulent
L'Italie a montré des promesses lors des premières minutes, Gianluigi Donnarumma étant sollicité très tôt pour réaliser une belle parade d'une main sur une frappe en angle de Charles De Ketelaere après sept minutes. À l'autre bout du terrain, Francesco Pio Esposito a trouvé la base du poteau après une subtile passe piquée de Nicolo Barella, même si l'attaquant a finalement été signalé hors-jeu. Moise Kean a lui aussi testé le gardien belge de loin, mais l'élan initial des hôtes a été brisé à la 20e minute lorsqu'une erreur défensive a offert l'ouverture du score à la Belgique. Pour sa première sélection, Alessandro Romano a vu une passe mal ajustée être interceptée, permettant à Kevin De Bruyne de glisser un ballon parfaitement dosé pour Mika Godts, qui a conclu.
Donnarumma a dû être à son meilleur niveau pour maintenir l'Italie dans le match à mesure que la première période avançait. Le gardien italien a réalisé une superbe double parade pour repousser De Ketelaere et Nicolas Raskin après que Diego Coppola a perdu le ballon à peu de frais. Il a ensuite enchaîné avec un arrêt réflexe incroyable sur une tête de Godts qui semblait prendre le chemin des filets.
Lukebakio fait le break contre le cours du jeu
La seconde période a débuté avec une Italie bien plus entreprenante, qui a failli égaliser quelques secondes seulement après la reprise, Senne Lammens repoussant brillamment la volée à bout portant de Moise Kean sur un centre de Nicolo Cambiaghi. Le gardien belge a de nouveau été sollicité peu après pour repousser Francesco Pio Esposito au premier poteau, alors que l’Italie commençait à acculer son adversaire. Cependant, alors que la dynamique basculait clairement en faveur de l’Italie, la Belgique a porté un coup fatal en contre-attaque à la 69e minute. Dodi Lukebakio a récupéré le ballon dans sa propre moitié de terrain, a traversé le milieu italien, puis a repiqué dans l’axe avant d’enrouler une frappe précise du gauche dans le petit filet opposé depuis l’extérieur de la surface.
Ce but a pratiquement mis fin au suspense et réduit au silence le public romain, qui poussait son équipe pendant ce temps fort prolongé. Mancini a réagi en faisant entrer du sang neuf, offrant leurs premières sélections à Momo Zoma et Issa Doumbia, mais ces ajustements tactiques n’ont pas réussi à perturber une défense belge disciplinée.
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Frustration tardive sur les montants pour l’Italie
L’Italie a refusé d’abdiquer et s’est créé plusieurs occasions pour revenir dans le match durant les dernières minutes. Davide Frattesi est passé tout près de reprendre un corner de Daniel Maldini, tandis que Riccardo Calafiori a vu une puissante frappe passer de peu à côté du poteau. Le moment le plus frustrant pour les hôtes est arrivé dans les ultimes instants lorsqu’un corner est parvenu à Giorgio Scalvini au second poteau. Le défenseur semblait certain de marquer à quelques mètres du but, mais sa puissante tentative a frappé la face inférieure de la barre transversale avant de repartir dans le jeu. Un moment qui a parfaitement résumé la soirée de l’Italie : beaucoup d’efforts, mais sans l’efficacité nécessaire à ce niveau.
L’Italie se retrouve dans le groupe A1 de la Ligue des nations de l’UEFA et se déplacera lundi pour affronter la Turquie lors de son prochain match, les Turcs restant eux aussi sur une défaite à domicile après s’être inclinés 1-0 face à la France sur un but de Kylian Mbappe.
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