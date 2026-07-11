L'ancien attaquant suédois, désormais commentateur pour la télévision américaine, a pointé du doigt les choix de Garcia, qu'il juge responsables de l'élimination des Diables Rouges.





« Cette défaite est la faute de l'entraîneur. C'est sa décision qui a coûté le match à la Belgique. Pourquoi faire entrer Lammens alors que Penders était sur le banc ? Simplement parce que l'un joue à Manchester United et l'autre à Strasbourg ? On ne choisit pas ainsi un gardien de but pour l'équipe nationale. Penders est bien meilleur. Lammens est surestimé à ce niveau. Tout le monde l'a vu. C'est honteux. Le sélectionneur et l’entraîneur des gardiens devraient en rougir. »





Après la rencontre, Rudi Garcia a justifié son choix : «Thibaut Courtois voulait rester sur la pelouse, mais il n’était plus en mesure d’effectuer ses longues relances. Je n’ai aucun regret. En Coupe du monde, il faut être à 100 %. Je n’ai jamais fait jouer un joueur qui n’était pas au meilleur de sa forme. »