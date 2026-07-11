Élimination cruelle pour la Belgique, battue par l’Espagne en quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Une erreur de Lammens, entré en jeu pour remplacer Courtois blessé, a en partie scellé le sort des Diables Rouges. Le sélectionneur Rudi Garcia est désormais dans le collimateur pour avoir décidé de remplacer le gardien du Real Madrid, lequel, juste après la rencontre, a admis se sentir bien et pouvoir continuer à jouer en serrant les dents. Zlatan Ibrahimovic s’est exprimé sur cette affaire sur Fox Sports.
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La Belgique éliminée de la Coupe du monde, Ibrahimovic ne mâche pas ses mots : « Tout est de la faute de Rudi Garcia, il devrait avoir honte. Lammens est surestimé, il aurait dû faire jouer Penders. »
L'ancien attaquant suédois, désormais commentateur pour la télévision américaine, a pointé du doigt les choix de Garcia, qu'il juge responsables de l'élimination des Diables Rouges.
« Cette défaite est la faute de l'entraîneur. C'est sa décision qui a coûté le match à la Belgique. Pourquoi faire entrer Lammens alors que Penders était sur le banc ? Simplement parce que l'un joue à Manchester United et l'autre à Strasbourg ? On ne choisit pas ainsi un gardien de but pour l'équipe nationale. Penders est bien meilleur. Lammens est surestimé à ce niveau. Tout le monde l'a vu. C'est honteux. Le sélectionneur et l’entraîneur des gardiens devraient en rougir. »
Après la rencontre, Rudi Garcia a justifié son choix : «Thibaut Courtois voulait rester sur la pelouse, mais il n’était plus en mesure d’effectuer ses longues relances. Je n’ai aucun regret. En Coupe du monde, il faut être à 100 %. Je n’ai jamais fait jouer un joueur qui n’était pas au meilleur de sa forme. »
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