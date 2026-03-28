Goal.com
En direct
United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traduit par

La Belgique de De Ketelaere et Saelemaekers écrase les États-Unis de Pulisic : 5-2, McKennie a également marqué

Etats-Unis vs Belgique
Etats-Unis
Belgique
Matchs Amicaux
AC Milan
Juventus
Atalanta

Belle performance de la Belgique face aux futurs hôtes de la Coupe du monde.

Le riche programme des matchs amicaux internationaux a offert, ce soir, un excellent avant-goût de ce qui pourrait se passer cet été lors de la Coupe du monde aux États-Unis : à Atlanta, en effet, la Belgique et les États-Unis se sont affrontés, avec de nombreux joueurs phares de notre championnat de Serie A.

Le match n'a vraiment pas fait de suspense car les Diables Rouges, grâce à une seconde mi-temps tout simplement sensationnelle, ont littéralement écrasé et dominé la sélection américaine, s'imposant sur un score final de 5-2.

  • LES COMPOSITIONS DE DÉPART

    États-Unis (4-3-3) : Turner ; Robinson, Tessman, Tillman, McKenzie ; McKennie, Cardoso, Ream ; Pulisic, Weah, Balogun. Entraîneur : Pochettino

    BELGIQUE (4-2-3-1) : Lammens ; Meunier, Debast, Mechele, De Cuyper ; Raskin, Onana ; Saelemaekers, De Bruyne, De Ketelaere ; Doku. Entraîneur : Rudi Garcia

    • Publicité

  • MCKENNIE EN TÊTE D'AFFICHE

    De nombreux joueurs de notre Serie A méritent qu'on s'y attarde : de McKennie (Juventus) à Pulisic (Milan), en passant par De Bruyne (Naples) et Saelemaekers, également du club rossonero.

    La première mi-temps se déroule plutôt dans la discrétion, les deux équipes se contentant de s'observer sans offrir un grand spectacle au public présent dans les tribunes du stade d'Atlanta. Le match s'ouvre toutefois à la 39e minute : un superbe corner tiré par Robinson trouve McKennie, qui s'engouffre dans la petite surface pour marquer de près et confirmer son excellente forme de ces derniers temps.

    Les dernières minutes offrent encore des émotions avec une frappe du droit, un tir rasant de Debast qui permet d'égaliser juste avant la mi-temps et les minutes de temps additionnel. Le match s'enflamme ensuite complètement en deuxième mi-temps.

  • Le spectacle de Ketelary, Lukebakio et les Sailmakers

    La deuxième mi-temps voit la Belgique se montrer dans un état de grâce incroyable. La reprise s'ouvre en effet sur une superbe action qui se développe sur la droite, conclue par un travail impeccable d'Alexis Saelemaekers qui, au cœur de la surface, devance la défense américaine et adresse une passe millimétrée depuis l'extérieur de la surface de réparation vers Onana, qui bat Turner.

    À partir de la 53e minute, les Diables Rouges ne s'arrêtent plus : d'abord De Ketelaere (qui a ensuite été remplacé par Openda, joueur de la Juventus)transforme un penalty, puis Lukebakio s'en charge lui-même en réalisant un doublé qui fixe le score à un retentissant 1-5. Le but final d'Agyemang a permis d'adoucir légèrement la soirée pour les États-Unis.

    Dans l'ensemble, un bon match de la part de laBelgique, menée au milieu de terrain par De Bruyne, tandis que la performance des États-Unis n'a pas été à la hauteur, le capitaine Pulisic étant resté dans l'ombre, reflétant ainsi son état de forme en cette année 2026, peu fructueuse sur le plan offensif.