La Belgique de De Ketelaere et Saelemaekers écrase les États-Unis de Pulisic : 5-2, McKennie a également marqué

Le riche programme des matchs amicaux internationaux a offert, ce soir, un excellent avant-goût de ce qui pourrait se passer cet été lors de la Coupe du monde aux États-Unis : à Atlanta, en effet, la Belgique et les États-Unis se sont affrontés, avec de nombreux joueurs phares de notre championnat de Serie A.
Le match n'a vraiment pas fait de suspense car les Diables Rouges, grâce à une seconde mi-temps tout simplement sensationnelle, ont littéralement écrasé et dominé la sélection américaine, s'imposant sur un score final de 5-2.