La Belgique de De Ketelaere et Saelemaekers écrase les États-Unis de Pulisic : 5-2, McKennie a également marqué

La deuxième mi-temps voit la Belgique se montrer dans un état de grâce incroyable. La reprise s'ouvre en effet sur une superbe action qui se développe sur la droite, conclue par un travail impeccable d'Alexis Saelemaekers qui, au cœur de la surface, devance la défense américaine et adresse une passe millimétrée depuis l'extérieur de la surface de réparation vers Onana, qui bat Turner.

À partir de la 53e minute, les Diables Rouges ne s'arrêtent plus : d'abord De Ketelaere (qui a ensuite été remplacé par Openda, joueur de la Juventus)transforme un penalty, puis Lukebakio s'en charge lui-même en réalisant un doublé qui fixe le score à un retentissant 1-5. Le but final d'Agyemang a permis d'adoucir légèrement la soirée pour les États-Unis.

Dans l'ensemble, un bon match de la part de laBelgique, menée au milieu de terrain par De Bruyne, tandis que la performance des États-Unis n'a pas été à la hauteur, le capitaine Pulisic étant resté dans l'ombre, reflétant ainsi son état de forme en cette année 2026, peu fructueuse sur le plan offensif.