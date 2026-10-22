L’imposant attaquant a dû répondre à des questions dérangeantes au cours de sa carrière, tout le monde n’étant pas convaincu qu’un joueur doté de qualités physiques aussi singulières ait pleinement exploité son potentiel.

Lukaku compte toutefois plus de 100 buts en Premier League, inscrits lors de ses passages à West Brom, Everton, Manchester United et Chelsea. Il a également remporté deux titres de champion d’Italie grâce à ses passages fructueux à l’Inter et à Naples.

Il est aussi le meilleur buteur de l’histoire de sa sélection, avec 94 buts en 135 apparitions pour la Belgique, et ne montre aucun signe de ralentissement à 33 ans. Il a signé un contrat d’un an avec un poids lourd du football turc à l’été 2026.

Il y a également trouvé des sceptiques, son efficacité devant le but faisant jusqu’ici défaut. Mais il a pris l’habitude d’apporter la réponse parfaite à ceux qui se sont empressés de le considérer comme fini.