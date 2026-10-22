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La Belgique avertie qu’elle sera « en grande difficulté » lorsque Romelu Lukaku, auteur de 94 buts, prendra sa retraite : l’ancien attaquant de Chelsea et de Manchester United est considéré comme « l’un des meilleurs »
Lukaku a marqué plus de 100 buts en Premier League et remporté deux titres de Serie A
L’imposant attaquant a dû répondre à des questions dérangeantes au cours de sa carrière, tout le monde n’étant pas convaincu qu’un joueur doté de qualités physiques aussi singulières ait pleinement exploité son potentiel.
Lukaku compte toutefois plus de 100 buts en Premier League, inscrits lors de ses passages à West Brom, Everton, Manchester United et Chelsea. Il a également remporté deux titres de champion d’Italie grâce à ses passages fructueux à l’Inter et à Naples.
Il est aussi le meilleur buteur de l’histoire de sa sélection, avec 94 buts en 135 apparitions pour la Belgique, et ne montre aucun signe de ralentissement à 33 ans. Il a signé un contrat d’un an avec un poids lourd du football turc à l’été 2026.
Il y a également trouvé des sceptiques, son efficacité devant le but faisant jusqu’ici défaut. Mais il a pris l’habitude d’apporter la réponse parfaite à ceux qui se sont empressés de le considérer comme fini.
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Lukaku reçoit-il la reconnaissance que mérite son bilan ?
Interrogé sur le fait de savoir si Lukaku aurait pu faire davantage, la légende belge Albert, qui s’est exprimé en exclusivité auprès de GOAL avec le concours de Bitranked.com, a déclaré : « Lukaku est l’un des meilleurs attaquants de l’histoire de la Belgique.
« Dans tous les clubs où il a joué, il a été performant. Il a marqué des buts fantastiques, énormément de buts, et nous avons eu beaucoup de chance de l’avoir en équipe nationale ces 15 dernières années, car nous n’avons personne pour le remplacer.
« Quand Lukaku, [Kevin] De Bruyne et [Thibaut] Courtois arrêteront, les trois derniers représentants de la génération dorée s’en iront. Nous aurons alors de gros problèmes, car nous n’avons personne pour remplacer des joueurs de ce calibre, qui étaient des joueurs de classe mondiale et le sont toujours. »
Un attaquant au physique imposant estime avoir été durement critiqué dans le football anglais
Lukaku a coûté 28 millions de livres (37 millions de dollars) à Everton, 75 millions de livres (100 millions de dollars) à Manchester United et, à Chelsea, 97,5 millions de livres (130 millions de dollars) lors de son retour à Stamford Bridge pour un deuxième passage. Il a inscrit 121 buts en première division anglaise, mais estime que ses qualités n'ont pas toujours été appréciées dans le plus exigeant des championnats.
Il avait auparavant confié au podcast Friends of Sports : « Ça a toujours été comme ça : si quelqu'un dit quelque chose sur vous et que, en tant que footballeur, vous ne réagissez pas, tout le monde reprend ces propos. C'est ce qui m'est arrivé.
« Je me souviens de ce qu'on disait de moi quand j'étais en Angleterre : “Il est paresseux, il ne travaille pas assez, ce n'est pas un leader, il est égoïste, son premier contrôle est mauvais, il ne sait pas conserver le ballon, bla bla bla.” J'ai joué deux ans à l'Inter : “Son jeu dos au but ? C'est le meilleur joueur du monde, il est dans le top 5 !”
« En Angleterre, ils voulaient m'enfermer dans une case. Ils voient quelqu'un avec mon gabarit et pensent que c'est le nouveau Drogba. Et parce que Didier a fait ce qu'il a fait, ils pensent que je dois faire pareil. Ce n'est pas mon jeu. Didier jouait davantage dos au but, il pouvait conserver le ballon, peu importe d'où venait la passe. Ce n'était pas mon style. Laissez-moi simplement prendre la profondeur et lancez-moi. »
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Quel avenir pour Lukaku à 33 ans ?
Si les entraîneurs ne l’ont pas toujours utilisé de la manière la plus efficace, Lukaku a tout de même trouvé le moyen de faire vivre un cauchemar aux défenses adverses et mérite un immense crédit pour cela. Sa place dans les livres d’histoire est déjà assurée.
Reste à savoir quand sa carrière professionnelle prendra fin, alors qu’il se dirige vers la fin de son contrat à l’été 2027, et quand viendra le jour où le maillot numéro 9 de la Belgique passera à quelqu’un d’autre.
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