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La bataille judiciaire commence ! Les clubs de Premier League préparent des demandes d’indemnisation après le verdict de culpabilité de Manchester City
Des rivaux de l’élite se préparent à une guerre judiciaire sans précédent
Le championnat d’Angleterre a été ébranlé jusque dans ses fondations après l’annonce selon laquelle Manchester City a été reconnu coupable d’avoir enfreint la grande majorité des accusations financières portées contre lui. Dans ce qui est décrit comme un possible tournant historique pour ce sport, la commission indépendante a estimé que le club n’avait pas respecté 114 des 115 chefs d’accusation.
Selon The Athletic, plusieurs clubs de Premier League ont mobilisé des avocats de premier plan afin d’évaluer l’ampleur des dommages qu’ils pourraient réclamer pour des pertes historiques subies.
L’ampleur des potentielles poursuites est vertigineuse, certains rapports suggérant que les clubs concernés sont déjà engagés dans des discussions de haut niveau au sujet d’une stratégie collective. Des cabinets d’avocats auraient, selon les informations, pris l’initiative de contacter des clubs de Premier League pour leur indiquer qu’ils sont désormais en position idéale pour demander réparation sur le plan financier.
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Le précédent Everton et la voie vers des dommages-intérêts
Un facteur crucial dans ces batailles juridiques qui se préparent est une décision précédente impliquant d’autres clubs de Premier League, qui a tracé une feuille de route claire en matière d’indemnisation. Une commission indépendante avait auparavant décidé qu’Everton devait verser 35,1 millions de livres sterling à Burnley après que sa violation des règles de rentabilité et de durabilité a été jugée comme lui ayant procuré un avantage sportif.
Cependant, toute procédure formelle devrait être retardée jusqu’à ce que l’ensemble de la procédure d’appel soit épuisé. Manchester City a constamment clamé son innocence et devrait contester le verdict avec tous les outils juridiques à sa disposition. Le porte-parole du club a livré une réponse ferme aux récents développements, déclarant : « Le processus de la Premier League est toujours en cours, avec des éléments importants restant à finaliser, et soumis à une stricte confidentialité. À ce titre, la position de Manchester City FC reste conforme à la déclaration du club de février 2023. »
Des revenus perdus et des millions de la Ligue des champions en jeu
La nature précise des réclamations pourrait varier considérablement selon le club concerné. Certains clubs pourraient faire valoir que les infractions présumées de Manchester City au règlement leur ont directement coûté une place dans la lucrative Ligue des champions, entraînant des dizaines de millions de livres sterling de pertes en droits TV et en recettes de billetterie.
En outre, le fait de manquer un trophée ou une qualification européenne déclenche souvent des clauses dans les contrats commerciaux, ce qui signifie que les clubs pourraient potentiellement passer à côté de potentielles primes de sponsoring comme autre conséquence du déséquilibre sportif. La possibilité d’une énorme action collective en justice est désormais sérieusement discutée par des dirigeants à travers toute la ligue.
Cet examen juridique couvre une période mouvementée entre 2009 et 2018, durant laquelle Manchester City s’est transformé en puissance mondiale. Si le club a vu de manière retentissante une précédente interdiction de l’UEFA être annulée par le Tribunal arbitral du sport parce que les preuves étaient « prescrites », les règles spécifiques de la Premier League ne comportent pas les mêmes limitations.
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Sanctions potentielles
Alors que les demandes d’indemnisation se concentrent sur la compensation financière pour les autres clubs, le monde du sport attend également de voir quelles sanctions officielles la Premier League prononcera. Des experts estiment qu’un retrait de points est l’option la plus probable pour la ligue. Le directeur juridique James Hill avait auparavant partagé son point de vue sur le fonctionnement de ces commissions, en déclarant : « Je m’attendrais à ce que, s’il y a un retrait de points, il soit appliqué pour la suite. En général, les commissions n’aiment pas décider des titres dans le cadre d’une procédure judiciaire. Procéder ainsi n’inflige pas de véritable sanction tangible au club. »
Le règlement même de la ligue offre une grande marge de manœuvre lorsqu’il s’agit de sanctionner les clubs membres pour des infractions d’une telle ampleur. La règle W.51.7 autorise spécifiquement la commission à combiner différentes sanctions ou à en inventer de nouvelles qu’elle juge appropriées à la situation.
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