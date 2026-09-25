La bataille judiciaire commence ! Les clubs de Premier League préparent des demandes d’indemnisation après le verdict de culpabilité de Manchester City

Le championnat d’Angleterre a été ébranlé jusque dans ses fondations après l’annonce selon laquelle Manchester City a été reconnu coupable d’avoir enfreint la grande majorité des accusations financières portées contre lui. Dans ce qui est décrit comme un possible tournant historique pour ce sport, la commission indépendante a estimé que le club n’avait pas respecté 114 des 115 chefs d’accusation.

Selon The Athletic, plusieurs clubs de Premier League ont mobilisé des avocats de premier plan afin d’évaluer l’ampleur des dommages qu’ils pourraient réclamer pour des pertes historiques subies.

L’ampleur des potentielles poursuites est vertigineuse, certains rapports suggérant que les clubs concernés sont déjà engagés dans des discussions de haut niveau au sujet d’une stratégie collective. Des cabinets d’avocats auraient, selon les informations, pris l’initiative de contacter des clubs de Premier League pour leur indiquer qu’ils sont désormais en position idéale pour demander réparation sur le plan financier.



