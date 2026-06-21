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Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

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La bataille des géants… 7 records menacés lors de la Coupe du monde 2026

FEATURES
Coupe du monde
Kylian Mbappé
L. Messi
C. Ronaldo
E. Haaland
H. Kane
D. Deschamps
France
Argentine
Portugal

Cela fait à peine dix jours que la Coupe du monde 2026 a commencé, et le tournoi est déjà en train de réécrire l’histoire du football.

Dans une course effrénée aux records, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Harry Kane et Erling Haaland ont d’ailleurs démarré en fanfare, en inscrivant chacun un but dès les premières sorties de leurs sélections.

BBC Sport fait le point sur les records les plus marquants déjà battus, ou sur le point de l’être, dans cette édition 2026.

Messi est déjà en passe de devenir le meilleur buteur de l’histoire de la compétition.

Depuis 2014, l’attaquant allemand Miroslav Klose détenait seul le record de 16 buts en Coupe du monde.

Mais son triplé éclatant lors de la victoire 3-0 de l’Argentine face à l’Algérie en match d’ouverture a porté le total du joueur sacré huit fois Ballon d’Or à 16 buts, lui permettant d’égaler Klose en tête du classement historique et de se retrouver à deux doigts de le devancer seul.

Il lui a fallu 27 matchs pour atteindre ce total, contre 24 à Klose, mais le champion du monde 2022 ne s’en souciera guère.

Juste derrière lui se trouve le Français Kylian Mbappé, auteur de 14 buts, déjà devenu le meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec 58 réalisations.

Harry Kane, quatre unités derrière, semble quant à lui trop loin pour revenir dans la course lors de cette édition.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Keane est sur le point de battre le record de Linker avec l'Angleterre

    Harry Kane a inscrit 81 buts en 115 sélections avec l’équipe d’Angleterre.

    Après les exploits de Messi, Haaland et Mbappé, l’attaquant a rappelé son talent en signant un doublé lors de la victoire 4-2 contre la Croatie.

    Grâce à ce doublé, le capitaine des « Three Lions » totalise désormais 10 buts en phase finale de Coupe du monde, égalant ainsi le record de Gary Lineker en tant que meilleur buteur anglais de l’histoire de la compétition.

    À la veille de la rencontre face au Ghana, Kane pourrait rapidement prendre seul les commandes du palmarès.

    Contre les Croates, il est devenu le deuxième Anglais, après David Beckham (1998, 2002, 2006), à marquer dans trois éditions distinctes de la Coupe du monde.

    Cette rencontre a par ailleurs représenté sa 115e sélection avec les Three Lions, soit autant que Beckham, et lui a permis d'entrer dans le club très fermé des joueurs les plus capés de l'histoire de la sélection anglaise.

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  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Multiples lauréat du Soulier d'or

    Kylian Mbappé est le détenteur du Soulier d’or de la Coupe du monde 2022 et a également remporté la Coupe du monde avec la France en 2018.

    Devenu le plus jeune joueur à atteindre ce total depuis Pelé, il pourrait, dès cet été, devenir le premier footballeur de l’histoire à décrocher un deuxième Soulier d’or consécutif. Mais le capitaine anglais Harry Kane, déjà lauréat en 2018, espère lui ravir ce privilège.

    L’attaquant français avait terminé meilleur buteur du tournoi qatari avec huit réalisations. Pour soulever à nouveau le Soulier d’or, il devra toutefois repousser une concurrence acharnée.

    Quant à Kane, déjà lauréat en 2018 avec six réalisations, il vise lui aussi plusieurs records.

    Pour l’instant, Messi, l’Allemand Deniz Undav et le Canadien Jonathan David mènent la course avec trois réalisations chacun, tandis que Kane, Haaland et Mbappé ne sont qu’à une longueur.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le joueur ayant pris part au plus grand nombre d’éditions de la Coupe du monde

    Cristiano Ronaldo a inscrit 143 buts en 229 sélections avec le Portugal.

    Malgré une performance mitigée lors du match nul 1-1 face à la République démocratique du Congo, le natif de Madère continue d’écrire l’histoire.

    En 2022, il est devenu le premier joueur à marquer dans cinq Coupes du monde différentes (2006, 2010, 2014, 2018 et 2022), performance depuis égalée par Messi.

    Néanmoins, si le quintuple Ballon d’or trouve le chemin des filets lors de l’édition 2026, il deviendra le premier joueur de l’histoire à marquer dans six Coupes du monde différentes, un nouveau record pour l’attaquant star.

  • Erling Haaland Norway 2026Getty Images

    Haaland inscrit le but historique de la Norvège en Coupe du monde

    Haaland a disputé son premier match en Coupe du monde, lors de la victoire 4-1 de la Norvège face à l'Irak.

    Il n’a eu besoin que de vingt touches de balle pour inscrire un doublé face à l’Irak, devenant ainsi le premier joueur de l’histoire à réaliser cette performance avec la sélection norvégienne en Coupe du monde.

    Il lui a suffi d’une seule rencontre pour égaler le record de buts norvégiens dans la compétition, partageant désormais le sommet avec Kjetil Rikdal.

    Il pourrait même devenir l’unique détenteur de ce record lors de la 2^e journée face au Sénégal.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Deschamps et le record du plus grand nombre de victoires remportées par un entraîneur

    Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, est à une seule victoire d’égaler le record du plus grand nombre de victoires en Coupe du monde pour un sélectionneur.

    L’Allemand Helmut Schön occupe actuellement la première place de ce classement avec 16 succès. Un nouveau succès contre l’Irak permettrait à Deschamps d’égaler ce total.

    Et si tout se passe comme il l’espère, il battra même le record en portant son total à 17 victoires lors de la dernière journée de la phase de groupes face à la Norvège.

    De quoi clore en beauté son aventure sur le banc des Bleus.

  • FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

    Le record de cartons rouges dans l’histoire de la Coupe du monde

    La Coupe du monde 2022 n’a vu qu’un seul carton rouge direct. Le record de cartons rouges lors d’une même édition s’établit toutefois à 28, marque atteinte lors du tournoi de 2006.

    Lors de l’édition 2026, les arbitres ont déjà brandi huit cartons rouges. dont trois lors de la victoire du Mexique contre l’Afrique du Sud en match d’ouverture, puis Tarik Maharmovič (Bosnie-Herzégovine), les Qataris Asim Omar Madibo et Hamam Al-Amin, Nathan Ngoyi (Belgique) et la star paraguayenne Miguel Almirón.

    Ce total dépasse déjà celui des deux éditions précédentes réunies à leur début, le Mondial qatari et le Mondial russe ayant chacun comptabilisé seulement 4 expulsions après leurs matchs d’ouverture.

    Le record de 28 expulsions, établi en 2006, n’est donc pas menacé à ce stade, mais de nombreux matchs restent à disputer.