La bataille des géants… 7 records menacés lors de la Coupe du monde 2026

Cela fait à peine dix jours que la Coupe du monde 2026 a commencé, et le tournoi est déjà en train de réécrire l’histoire du football.

Dans une course effrénée aux records, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Harry Kane et Erling Haaland ont d’ailleurs démarré en fanfare, en inscrivant chacun un but dès les premières sorties de leurs sélections.

BBC Sport fait le point sur les records les plus marquants déjà battus, ou sur le point de l’être, dans cette édition 2026.

Messi est déjà en passe de devenir le meilleur buteur de l’histoire de la compétition.

Depuis 2014, l’attaquant allemand Miroslav Klose détenait seul le record de 16 buts en Coupe du monde.

Mais son triplé éclatant lors de la victoire 3-0 de l’Argentine face à l’Algérie en match d’ouverture a porté le total du joueur sacré huit fois Ballon d’Or à 16 buts, lui permettant d’égaler Klose en tête du classement historique et de se retrouver à deux doigts de le devancer seul.

Il lui a fallu 27 matchs pour atteindre ce total, contre 24 à Klose, mais le champion du monde 2022 ne s’en souciera guère.

Juste derrière lui se trouve le Français Kylian Mbappé, auteur de 14 buts, déjà devenu le meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec 58 réalisations.

Harry Kane, quatre unités derrière, semble quant à lui trop loin pour revenir dans la course lors de cette édition.