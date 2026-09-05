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Paris Saint-Germain Training Session and Press Conference - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduit par

La bataille des gardiens du PSG relancée ! Matvei Safonov sous pression alors que Lucas Chevalier vise un retour dans la peau du numéro 1

M. Safonov
Paris Saint-Germain
Ligue 1
L. Chevalier
Monaco
Slovan Bratislava
Ligue des Champions

La hiérarchie des gardiens du Paris Saint-Germain est une nouvelle fois sous le feu des projecteurs après un début de campagne nationale poussif. Matvei Safonov, qui a joué un rôle central dans le succès européen du club la saison dernière, fait l’objet d’une vive attention après une série de performances décevantes dans les buts.

  • La pression monte sur Safonov après la défaite contre Monaco

    Selon L’Équipe, le débat autour de la place de numéro un au Parc des Princes a été relancé à la suite d’une série de résultats difficiles pour les champions de France en titre. L’attention s’est intensifiée après une défaite surprise 2-1 à domicile contre l’AS Monaco, lors de laquelle le placement de Safonov a été remis en question sur le but victorieux des visiteurs.

    Si l’ensemble du secteur défensif a semblé fragile, le « géant de Krasnodar » est de plus en plus perçu comme le maillon faible d’une équipe qui n’a remporté aucun de ses trois premiers matches de Ligue 1. Luis Enrique, qui avait déjà fait preuve de fermeté en remplaçant Gianluigi Donnarumma par Lucas Chevalier, se retrouve désormais à la croisée des chemins concernant son choix.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MONACOAFP

    Chevalier attend son heure

    La situation actuelle pourrait offrir une bouée de sauvetage à Chevalier, qui a passé la grande majorité de l’année civile sur la touche. Le Français de 24 ans n’a plus disputé le moindre match de compétition depuis une victoire aux tirs au but contre Marseille lors du Trophée des champions en janvier dernier. Malgré son manque de temps de jeu récent, Chevalier fait toujours partie de l’effectif de l’équipe première et est prêt à reprendre le rôle de titulaire qu’il

    La concurrence entre les deux gardiens n’a rien de nouveau pour le club parisien, dont le poste de gardien a souvent fait l’objet d’intenses débats durant l’ère QSI. Le possible retour de Chevalier représenterait un nouveau changement dans une hiérarchie restée fluctuante sous la direction d’Enrique.


  • Enrique reste défiant malgré les résultats

    Malgré les appels de plus en plus nombreux au changement, Enrique a publiquement défendu les performances de son équipe, insistant sur le fait que les résultats ne reflètent pas la qualité de son jeu. S’exprimant après la défaite contre Monaco, il a livré une analyse franche du match. « Je suis satisfait de ce que j’ai vu, a déclaré Enrique. C’est le début de saison. Nous ne sommes pas encore à notre meilleur niveau, mais nous méritions de gagner ce match. »

    L’Espagnol a ensuite continué à mettre en avant les aspects psychologiques de la situation actuelle de son groupe. « Comment puis-je l’expliquer ? Le football est parfois inexplicable. Je voudrais souligner l’état d’esprit des joueurs. Ce sera un championnat passionnant. Nous devons nous préparer pour l’avenir. »

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    Une saison à enjeux élevés pour les gardiens du PSG

    Le timing de la crise actuelle est particulièrement délicat pour le club, puisqu’elle survient juste après l’annonce de prolongations de contrat importantes pour l’entraîneur et plusieurs joueurs clés de l’équipe première. Le projet devait être construit sur la stabilité, mais l’absence d’un gardien performant et indiscutable menace de compromettre ces progrès. La baisse de forme de Safonov a de fait mis fin à la période d’état de grâce qui avait suivi sa contribution aux titres remportés coup sur coup par le club.

    Alors que le PSG se prépare pour son entrée en lice européenne face au Slovan Bratislava, le choix du gardien servira d’indicateur clair de la confiance d’Enrique. Si Safonov est maintenu dans le onze de départ, il sera sous une immense pression pour garder sa cage inviolée et faire taire ses détracteurs.