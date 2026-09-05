Selon L’Équipe, le débat autour de la place de numéro un au Parc des Princes a été relancé à la suite d’une série de résultats difficiles pour les champions de France en titre. L’attention s’est intensifiée après une défaite surprise 2-1 à domicile contre l’AS Monaco, lors de laquelle le placement de Safonov a été remis en question sur le but victorieux des visiteurs.

Si l’ensemble du secteur défensif a semblé fragile, le « géant de Krasnodar » est de plus en plus perçu comme le maillon faible d’une équipe qui n’a remporté aucun de ses trois premiers matches de Ligue 1. Luis Enrique, qui avait déjà fait preuve de fermeté en remplaçant Gianluigi Donnarumma par Lucas Chevalier, se retrouve désormais à la croisée des chemins concernant son choix.