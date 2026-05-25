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La Bank of Scotland dévoile un billet de 20 livres à l'effigie de Scott McTominay, rendant hommage à son somptueux coup du scorpion inscrit contre le Danemark lors des qualifications pour la Coupe du monde
Un hommage à une qualification historique
Pour célébrer le retour de l’Écosse au plus haut niveau international, la Bank of Scotland émet un billet de 20 livres collector. Qualifiée pour la Coupe du monde pour la première fois depuis 1998, la sélection masculine voit ainsi Scott McTominay, ancien joueur de Manchester United, mis à l’honneur sur cette nouvelle coupure.
Selon la BBC, le visuel marie l’esthétique traditionnelle des billets écossais à un clin d’œil moderne à la campagne de qualification. En son centre, une illustration s’inspire du premier but spectaculaire de l’ancien Mancunien, marqué lors de la victoire 4-2 contre le Danemark à Hampden Park, rencontre qui a fait vibrer la Tartan Army et validé la présence des Écossais dans le tournoi de 2026.
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McTominay réagit à cet honneur « exceptionnel »
Ce but, un coup du pied retourné parfaitement exécuté, est déjà entré dans la légende du football écossais, permettant à la nation de mettre fin à près de 30 ans d’attente avant de se qualifier pour la Coupe du monde masculine. Lors de la présentation du billet, McTominay a exprimé sa fierté d’avoir été choisi pour cet honneur si rare.
« Atteindre la plus grande scène du football mondial est le rêve de tout joueur, et je sais que cela signifie tout pour nos supporters », a déclaré le milieu de terrain. « Des moments comme celui-ci appartiennent à tous ceux qui suivent l’équipe, alors voir mon but figurer sur un billet de banque écossais est quelque chose d’incroyablement spécial. »
Objets de collection rares et causes caritatives
Les supporters souhaitant acquérir le « McTominay Twenty » devront faire vite : seuls 100 exemplaires de ce billet ont été imprimés. La moitié sera proposée au grand public via des enchères pour collectionneurs, un tirage au sort et des événements éphémères interactifs à Édimbourg et Glasgow, où les fans pourront tenter de déchiffrer le code d’un coffre-fort pour en remporter un.
D’un point de vue solidaire, les sommes issues des ventes aux enchères et du tirage au sort bénéficieront à Crisis Scotland, association caritative qui lutte contre le sans-abrisme. Emma Noble, présidente du comité exécutif écossais de la Bank of Scotland, a déclaré : « Ce fut un privilège de travailler avec lui pour donner vie à ce projet d’une manière aussi unique, et nous lui sommes reconnaissants de son soutien pour aider à collecter des fonds pour Crisis, qui œuvre à mettre fin au sans-abrisme à travers l’Écosse. »
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En perspective de la Coupe du monde
Alors que le pays admire la nouvelle monnaie, tous les regards restent tournés vers la phase de groupes de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Noble a justifié cette initiative en déclarant : « Se qualifier de manière aussi spectaculaire est un moment que les supporters n’oublieront jamais, et nous voulions le marquer d’une manière ancrée dans l’identité écossaise. Tout comme le football, les billets de banque font depuis longtemps partie de l’histoire de notre pays, et ce billet de 20 livres en édition limitée combine ces deux traditions avec une touche moderne et créative. »
La sélection de Steve Clarke entamera son parcours le 14 juin face à Haïti, puis rencontrera le Maroc le 19 juin, toujours à Boston, avant un sommet très attendu contre le Brésil le 24 juin à Miami.