La Bank of Scotland dévoile un billet de 20 livres à l'effigie de Scott McTominay, rendant hommage à son somptueux coup du scorpion inscrit contre le Danemark lors des qualifications pour la Coupe du monde

Pour célébrer le retour de l’Écosse au plus haut niveau international, la Bank of Scotland émet un billet de 20 livres collector. Qualifiée pour la Coupe du monde pour la première fois depuis 1998, la sélection masculine voit ainsi Scott McTominay, ancien joueur de Manchester United, mis à l’honneur sur cette nouvelle coupure.

Selon la BBC, le visuel marie l’esthétique traditionnelle des billets écossais à un clin d’œil moderne à la campagne de qualification. En son centre, une illustration s’inspire du premier but spectaculaire de l’ancien Mancunien, marqué lors de la victoire 4-2 contre le Danemark à Hampden Park, rencontre qui a fait vibrer la Tartan Army et validé la présence des Écossais dans le tournoi de 2026.