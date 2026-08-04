Les États-Unis lanceront leur programme automnal le 26 septembre à Orlando en recevant le Pérou pour leur premier match après la Coupe du monde. Trois jours plus tard, ils affronteront le Chili à l’Energizer Park, antre de St. Louis SC.

L’attention se portera ensuite sur des adversaires de la CONCACAF, lors de matches disputés près de chaque frontière. Les États-Unis affronteront le Mexique le 3 octobre à Glendale, en Arizona, stade des Arizona Cardinals, avant de boucler cette série de quatre matches le 6 octobre contre le Canada à l’Allianz Field de Minnesota United.

Cette fenêtre est la première depuis que la FIFA a regroupé les trêves internationales d’automne afin de créer une seule fenêtre de quatre matches, qui constituera la dernière trêve officielle de 2026.