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L’USMNT disputera des matches amicaux à l’automne contre le Pérou, le Chili, le Mexique et le Canada lors de ses premiers matches après son parcours à la Coupe du monde 2026
- GOAL
Les prochains matchs
Les États-Unis lanceront leur programme automnal le 26 septembre à Orlando en recevant le Pérou pour leur premier match après la Coupe du monde. Trois jours plus tard, ils affronteront le Chili à l’Energizer Park, antre de St. Louis SC.
L’attention se portera ensuite sur des adversaires de la CONCACAF, lors de matches disputés près de chaque frontière. Les États-Unis affronteront le Mexique le 3 octobre à Glendale, en Arizona, stade des Arizona Cardinals, avant de boucler cette série de quatre matches le 6 octobre contre le Canada à l’Allianz Field de Minnesota United.
Cette fenêtre est la première depuis que la FIFA a regroupé les trêves internationales d’automne afin de créer une seule fenêtre de quatre matches, qui constituera la dernière trêve officielle de 2026.
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Le retour de Pochettino
L’annonce de ces matches amicaux intervient seulement un jour après que la Fédération américaine a confirmé le retour de Mauricio Pochettino au poste de sélectionneur des États-Unis. L’Argentin avait initialement rejoint la sélection à l’automne 2024 et a ensuite mené les États-Unis jusqu’aux huitièmes de finale de la Coupe du monde cet été. Le parcours s’est toutefois arrêté là, avec une lourde défaite contre la Belgique.
Désormais, après plusieurs semaines de réflexion, Pochettino et la Fédération américaine se sont mis d’accord sur un nouveau contrat qui verra l’entraîneur s’engager jusqu’à la Coupe du monde 2030.
« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de commencer cette nouvelle phase de notre parcours avec des matches devant nos supporters à domicile. Leur énergie incroyable pendant l’été a fixé la référence », a déclaré Mauricio Pochettino, sélectionneur des États-Unis. « Nous attendons de nos joueurs qu’ils abordent chaque match avec l’état d’esprit selon lequel chaque rencontre est cruciale, et ils doivent montrer la passion et l’engagement que nos supporters méritent.
« Notre objectif est toujours d’affronter les meilleurs adversaires possibles, et ces matches offrent une variété d’expériences à ce groupe de joueurs alors que nous entamons ce nouveau chapitre de l’équipe nationale masculine des États-Unis. »
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Les adversaires
Ces quatre matches, qui se joueront tous dans des villes non hôtes de la Coupe du monde, verront les États-Unis affronter des visages familiers venus du continent américain. Le Chili a remporté la Copa America en 2015 et 2016, tandis que le Pérou a atteint la finale de cette compétition en 2019 avant de s’incliner face au Brésil. Les États-Unis auraient l’intention d’accueillir la Copa America en 2028.
L’attention se portera ensuite sur des adversaires bien connus : les coorganisateurs de la Coupe du monde 2026 avec l’USMNT. Le Mexique a réalisé un beau parcours cet été, notamment grâce à ses performances dans le célèbre Estadio Azteca, avant de s’incliner contre l’Angleterre en huitièmes de finale. Le Canada, de son côté, a été éliminé au même stade après avoir terminé deuxième de son groupe. Il a battu l’Afrique du Sud en seizièmes de finale avant de s’incliner face au Maroc.
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Que se passe-t-il ensuite ?
Avant les deux matches amicaux de l’USMNT, les principales stars de l’équipe basées en Europe verront leur saison démarrer au cours des prochaines semaines. Pendant ce temps, les joueurs de l’équipe évoluant en MLS sont déjà en plein milieu de saison et aborderont la dernière ligne droite de leur exercice d’ici septembre.
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