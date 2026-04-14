L'Union Berlin affiche « 100 % de confiance » en Marie-Louise Eta, qui répond fermement aux attaques misogynes « insensées » visant la toute première entraîneuse principale de la Bundesliga

Selon le directeur de l’Union, le club accorde une confiance totale aux capacités d’Eta et considère que les critiques dont elle fait l’objet traduisent une mentalité qui n’a plus sa place dans le football moderne.

« Je n’ai pas encore échangé directement avec [Marie-Louise] », a-t-il déclaré sur le site officiel du club. « J’ai noté ces attaques, mais je refuse de lire, voire même d’être exposé à de telles absurdités. Pour moi, il s’agit avant tout de leadership de qualité. Nous avons une confiance totale en Loui ; notre conviction est absolue.

Il est absurde de devoir encore affronter ce genre de réactions aujourd’hui. Nous avons affaire à une dirigeante de grande compétence, et je peux vous assurer que tout le monde à l’Union, dans les tribunes comme au sein du club, soutient cette décision à 100 % et fera tout pour que la page soit tournée définitivement. C’est tout simplement embarrassant. »