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L'Union Berlin affiche « 100 % de confiance » en Marie-Louise Eta, qui répond fermement aux attaques misogynes « insensées » visant la toute première entraîneuse principale de la Bundesliga
Heldt dénonce les réactions négatives suscitées par cette nomination historique
L'Union Berlin a apporté son soutien à Eta après qu'elle est devenue la première femme à prendre les rênes d'une équipe de Bundesliga, le club condamnant les réactions misogynes qui ont suivi sa nomination. Le directeur sportif Heldt a dénoncé les insultes en ligne visant Eta et a souligné que le genre n'avait joué aucun rôle dans la décision du club. Heldt a insisté sur le fait que l'accent devait rester mis sur les compétences d'entraîneur et le leadership, plutôt que sur des attitudes dépassées.
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Heldt monte au créneau pour défendre Eta et juge les critiques « embarrassantes ».
Selon le directeur de l’Union, le club accorde une confiance totale aux capacités d’Eta et considère que les critiques dont elle fait l’objet traduisent une mentalité qui n’a plus sa place dans le football moderne.
« Je n’ai pas encore échangé directement avec [Marie-Louise] », a-t-il déclaré sur le site officiel du club. « J’ai noté ces attaques, mais je refuse de lire, voire même d’être exposé à de telles absurdités. Pour moi, il s’agit avant tout de leadership de qualité. Nous avons une confiance totale en Loui ; notre conviction est absolue.
Il est absurde de devoir encore affronter ce genre de réactions aujourd’hui. Nous avons affaire à une dirigeante de grande compétence, et je peux vous assurer que tout le monde à l’Union, dans les tribunes comme au sein du club, soutient cette décision à 100 % et fera tout pour que la page soit tournée définitivement. C’est tout simplement embarrassant. »
Pourquoi Eta était considéré comme le successeur désigné
La promotion d’Eta a été décidée peu après la séparation de l’Union Berlin avec Steffen Baumgart, consécutive à un résultat décevant contre Heidenheim, prestation qui a convaincu la direction de prendre des mesures décisives.
« Le facteur décisif a été avant tout la performance de l’équipe à Heidenheim, qui nous a conduits à prendre cette décision dès le soir même », a expliqué Heldt. « Bien sûr, nous avons ensuite contacté Marie-Louise et lui avons présenté notre projet. Elle s’est immédiatement montrée disposée et très heureuse de la confiance que nous lui accordons.
Elle a déjà dirigé l’équipe des moins de 19 ans avec succès et possède donc une expérience avérée en tant qu’entraîneur principal. Autre atout non négligeable : tout le monde se connaît. Elle n’a pas besoin qu’on lui explique le fonctionnement du club : elle maîtrise déjà tout, du stade à l’ambiance en passant par les joueuses. Nous sommes convaincus qu’un entraîneur principal ne devient vraiment tel que s’il a déjà occupé ce poste, d’où sa nomination comme suite logique. »
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Et maintenant ?
La priorité d'Eta est désormais de remettre l'Union Berlin sur la voie de la victoire, alors que le club cherche à stabiliser ses performances dans la dernière ligne droite de la saison de Bundesliga. Son premier grand test aura lieu samedi contre Wolfsburg, une victoire pouvant suffire à propulser le club dans la première moitié du classement.