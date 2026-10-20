Le premier match officiel entre les deux clubs, mardi, opposera les hôtes allemands à une équipe visiteuse qui occupe la deuxième place du championnat d’Espagne avec 22 points sur 27 possibles. L’Atlético de Madrid a également rebondi après sa défaite 2-1 lors de son premier match à Liverpool, en s’imposant 2-0 contre Manchester United lors de sa précédente rencontre européenne.

Interrogé lundi sur le calibre de l’adversaire de mardi, Hoeness a déclaré : « L’Atlético est l’une des toutes meilleures équipes du football européen. C’est pour des matches comme celui-ci que nous attendions la Ligue des champions avec autant d’impatience. C’est une équipe enthousiasmante, avec des joueurs individuellement exceptionnellement talentueux. Nous voulons voir ce que nous valons face à l’Atlético, même si nous savons parfaitement que cette équipe est en très grande forme en ce moment. »