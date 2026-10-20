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« L’une des toutes meilleures équipes du football européen » : Sebastian Hoeness se réjouit de se mesurer à l’Atlético Madrid, tandis que Stuttgart, en pleine forme, vise une troisième victoire consécutive en Ligue des champions
Les hôtes allemands veulent poursuivre leur sans-faute
Hoeness se réjouit à l’idée de mettre son sens tactique à l’épreuve face à une équipe espagnole, alors que son équipe vise une troisième victoire consécutive en Ligue des champions mardi soir. Stuttgart occupe actuellement la quatrième place du classement provisoire après avoir battu Viking FK 3-1 grâce à un triplé d’Ermedin Demirovic, puis s’être imposé 3-0 sur le terrain du Slovan Bratislava grâce à Deniz Undav et Demirovic. Avec ces quatre buts, l’attaquant bosnien est co-meilleur buteur de la compétition.
- Pressefoto Baumann
Les cadors en déplacement arrivent en forme
Le premier match officiel entre les deux clubs, mardi, opposera les hôtes allemands à une équipe visiteuse qui occupe la deuxième place du championnat d’Espagne avec 22 points sur 27 possibles. L’Atlético de Madrid a également rebondi après sa défaite 2-1 lors de son premier match à Liverpool, en s’imposant 2-0 contre Manchester United lors de sa précédente rencontre européenne.
Interrogé lundi sur le calibre de l’adversaire de mardi, Hoeness a déclaré : « L’Atlético est l’une des toutes meilleures équipes du football européen. C’est pour des matches comme celui-ci que nous attendions la Ligue des champions avec autant d’impatience. C’est une équipe enthousiasmante, avec des joueurs individuellement exceptionnellement talentueux. Nous voulons voir ce que nous valons face à l’Atlético, même si nous savons parfaitement que cette équipe est en très grande forme en ce moment. »
La discipline tactique, fondement d’une opportunité historique
Lors de la conférence de presse d’avant-match de lundi, l’homme de 44 ans a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de conserver une couverture suffisante derrière le ballon, de presser efficacement et de jouer avec rythme. Concernant l’effectif, le défenseur Maximilian Mittelstadt pourrait être disponible après s’être remis d’une coupure au talon subie contre Paderborn plus tôt ce mois-ci. Nikolas Nartey et Ameen Al-Dakhil sont également de retour, tandis que Dan-Axel Zagadou, Tiago Tomas et Justin Diehl restent indisponibles.
Précisant l’approche tactique nécessaire pour tirer parti de leur bon départ, Hoeness a poursuivi : « La clé sera de trouver le bon équilibre entre intensité et maîtrise. Nous devons être bien organisés, avoir un bon équilibre et être particulièrement vigilants lorsque nos adversaires passent de la défense à l’attaque.
« Avec nos deux victoires, nous nous sommes placés dans une bonne position et nous avons donc une énorme opportunité. Chaque point pris est un bonus. Cela devrait nous motiver encore davantage à obtenir un résultat positif. »
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Des bilans contrastés façonnent un choc continental
Stuttgart vise sa première victoire en Ligue des champions face à un club espagnol à sa huitième tentative (deux nuls, cinq défaites), malgré trois succès lors de ses quatre dernières confrontations européennes avec des clubs de Liga. Le club allemand doit aussi resserrer sa défense après avoir encaissé au moins un but lors de chacun de ses 13 derniers matches à domicile dans la compétition. De son côté, l’Atlético de Madrid a perdu cinq de ses six déplacements en Allemagne en phase de groupes depuis sa victoire 2-1 face à Dortmund en octobre 1996.
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