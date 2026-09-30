L’expérimentée arrière droite anglaise se réjouit à l’idée de retrouver son ancien club, tout en insistant sur le fait que Chelsea reste pleinement concentré sur la tâche à accomplir. S’exprimant sur le site officiel du club, Bronze a déclaré : « C’est tellement excitant. Mon passage à Lyon a été incroyable. Toutes les filles, Ellie [Carpenter], Keish [Kadeisha Buchanan] et Melvine [Malard], ont passé de très bons moments à Lyon, et nous y avons toutes joué ensemble également. »

Évaluant le défi que représente l’affrontement avec cette puissance continentale de longue date, la joueuse de 34 ans a ajouté : « Nous sommes impatientes d’y aller, d’être concentrées sur la Ligue des champions, et nous savons quel est le pedigree de Lyon en Ligue des champions. Aller rivaliser avec une autre équipe qui fait partie des meilleures du monde, nous tester et faire nos preuves, ça va être excitant. »