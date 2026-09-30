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« L’une des meilleures au monde » : Lucy Bronze savoure le test de Chelsea en Ligue des champions contre Lyon
Les géants du continent s’affrontent en France
Chelsea se déplace à Lyon avec l’objectif de conserver un début de parcours parfait dans sa campagne de Ligue des champions féminine. Alors que le club londonien a débuté par une victoire laborieuse 1-0 contre l’Austria Vienne, son hôte français a pris les commandes en tête dès le début après avoir écrasé Servette 8-0. Pour Bronze, ce déplacement de l’autre côté de la Manche représente le test idéal face à l’une des plus grandes forces du football européen.
L’ancien champion retrouve un terrain familier
L’expérimentée arrière droite anglaise se réjouit à l’idée de retrouver son ancien club, tout en insistant sur le fait que Chelsea reste pleinement concentré sur la tâche à accomplir. S’exprimant sur le site officiel du club, Bronze a déclaré : « C’est tellement excitant. Mon passage à Lyon a été incroyable. Toutes les filles, Ellie [Carpenter], Keish [Kadeisha Buchanan] et Melvine [Malard], ont passé de très bons moments à Lyon, et nous y avons toutes joué ensemble également. »
Évaluant le défi que représente l’affrontement avec cette puissance continentale de longue date, la joueuse de 34 ans a ajouté : « Nous sommes impatientes d’y aller, d’être concentrées sur la Ligue des champions, et nous savons quel est le pedigree de Lyon en Ligue des champions. Aller rivaliser avec une autre équipe qui fait partie des meilleures du monde, nous tester et faire nos preuves, ça va être excitant. »
Le défenseur vétéran vise le graal
Selon le superordinateur d'Opta, Lyon est un très net favori avec une probabilité de victoire de 65,2 % contre 15,9 % pour Chelsea, mais Bronze ne fuit pas le test redoutable qui l'attend.
La joueuse de 34 ans, qui a remporté trois titres consécutifs en Ligue des champions lors de son passage couronné de succès à Lyon, accueille au contraire avec enthousiasme l'importance de l'événement. Évoquant l'ampleur de la tâche, Bronze a ajouté : « C'est génial. J'adore jouer les grands matches, les matches difficiles. C'est ce que les meilleures joueuses du monde veulent faire. Elles veulent jouer pour les meilleures équipes, pouvoir lutter pour des trophées, lutter dans le championnat. C'est exactement ce que nous faisons cette saison. Nous nous poussons dans chaque match pour pouvoir rivaliser et remporter tous les trophées possibles. »
- Getty Images Sport
L’impressionnant bilan à l’extérieur est remis en question
Lyon n’a remporté que deux de ses quatre confrontations de Ligue des champions face à Chelsea, un bilan modeste au regard des standards redoutables du géant français. Chelsea, à l’inverse, se déplace avec de solides références à l’extérieur, n’ayant subi qu’une seule défaite lors de ses 15 matches hors de ses bases dans les phases de groupes ou de ligue de la compétition. Préserver cette série exceptionnelle en France exigera une immense résilience de la part de l’équipe de Sonia Bompastor, qui cherche à asseoir sa crédibilité sur la scène continentale.
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