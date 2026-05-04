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« L'une des meilleures affaires de la saison » : la star de Leeds, recrutée 10 millions de livres, a fait taire les sceptiques grâce à un ajustement tactique décisif de Daniel Farke
Blessé, Gudmundsson espère tout de même prendre part à la Coupe du monde avec la Suède.
Grâce à une série de six matchs sans défaite en Premier League – ponctuée de succès contre Manchester United, Wolverhampton et Burnley – Leeds a pris sept points d’avance sur la zone de relégation et occupe désormais la 14^e place.
Si la défaite à Wembley en demi-finale de la FA Cup contre Chelsea a fait mal, Leeds est bel et bien de retour parmi l’élite après son titre de champion de Championship avec 100 points en 2024-2025. Des projets ambitieux se dessinent déjà dans le West Yorkshire.
Gudmundsson, élément clé du projet, se projette déjà vers les échéances à venir. Victime d’une lésion aux ischio-jambiers, il pourrait toutefois voir sa saison domestique s’achever prématurément. Le joueur espère néanmoins participer à la Coupe du monde en intégrant le groupe suédois cet été.
À 27 ans, il entend briller dans cet éphémère rendez-vous international, lui qui s’est hissé au plus haut niveau après des étapes formatrices aux Pays-Bas et en France. Repéré par Leeds alors qu’il évoluait à Lille, il a permis au club de rentabiliser son investissement en étant repositionné plus haut sur le terrain, dans le couloir droit.
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Gudmundsson, recruté pour 10 millions de livres sterling, figure-t-il déjà parmi les meilleures recrues de la saison ?
Les éloges affluent pour le Suédois infatigable. Interrogé par GOAL via Adlerslots sur la possibilité que Gudmundsson figure parmi les meilleures recrues de la Premier League pour la saison 2025-2026, l’ancien arrière droit des Whites, Gray, a répondu : « Avec le recul de la saison, oui. Au début, j’avais quelques doutes, mais le changement de système de Daniel Farke, notamment en seconde période contre Manchester City à l’Etihad Stadium, lui a parfaitement convenu. Depuis, il s’est révélé être un défenseur remarquable.
« Il s’est amélioré à la fois défensivement et offensivement ; dans l’ensemble, il a fait des progrès fulgurants et confirme être l’une des bonnes affaires de la saison. »
Agrandissement d'Elland Road : Leeds peut-il retrouver le football européen ?
Alors que des joueurs comme Gudmundsson s’épanouissent sur le terrain, Leeds se prépare à un avenir meilleur en dehors des terrains. Elland Road va faire l’objet d’une importante rénovation, qui permettra à terme de porter la capacité du stade à 53 000 places, l’espoir étant de voir le football européen revenir un jour dans ce lieu sportif emblématique.
Interrogé sur la faisabilité de cet objectif et sur les raisons pour lesquelles il fallait se développer tant au niveau de l'effectif que de la construction du stade, Gray a ajouté : « Je pense que c'était nécessaire, car nous savons que le stade de Leeds, même s'il doublait sa capacité, serait rempli à craquer ; c'est un club qui bénéficie d'un soutien incroyable.
J’y ai vécu des moments exceptionnels et, quand on joue contre eux, on mesure l’importance de ce club ; mais quand on traverse le tunnel et qu’on porte ce maillot blanc, c’est vraiment spécial.
« L’entraîneur a réalisé un travail remarquable : son premier objectif était d’assurer le maintien en Premier League dès la première saison après la promotion, et il l’a atteint, ou semble sur le point de l’atteindre.
Leeds est un club attrayant pour tout joueur qui arrive en Premier League ; il a clairement affirmé son style cette saison et ne cessera de progresser grâce à ce soutien. Je pense que les propriétaires actuels ont vraiment à cœur les intérêts du club, ce qui n’était peut-être pas toujours le cas par le passé. Ils ont le potentiel pour devenir une véritable force, cela ne fait aucun doute.
« Je pense que l’objectif pour la saison prochaine, voire les deux prochaines saisons, sera d’essayer de s’imposer parmi les 10 meilleures équipes de Premier League, et s’ils y parviennent, je pense que c’est à ce moment-là qu’ils pourront commencer à parler de l’Europe. »
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Leeds élabore des projets ambitieux, tant sur le terrain qu'en dehors
La dernière participation de Leeds à une compétition européenne remonte à la saison 2002-2003, lors de laquelle le club avait disputé la Coupe UEFA. Plus de deux décennies se sont écoulées depuis, les « Whites » ayant même chuté jusqu'en League One avant de finalement se remettre sur les rails.
Promus en 2020, ils n’ont passé que trois saisons dans l’élite, mais posent désormais des fondations solides pour un succès durable. Des recrutements ciblés, à l’image de l’arrivée de Gudmundsson, devraient permettre à ce club ambitieux de maintenir sa trajectoire ascendante.