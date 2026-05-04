« L'une des meilleures affaires de la saison » : la star de Leeds, recrutée 10 millions de livres, a fait taire les sceptiques grâce à un ajustement tactique décisif de Daniel Farke

Alors que des joueurs comme Gudmundsson s’épanouissent sur le terrain, Leeds se prépare à un avenir meilleur en dehors des terrains. Elland Road va faire l’objet d’une importante rénovation, qui permettra à terme de porter la capacité du stade à 53 000 places, l’espoir étant de voir le football européen revenir un jour dans ce lieu sportif emblématique.

Interrogé sur la faisabilité de cet objectif et sur les raisons pour lesquelles il fallait se développer tant au niveau de l'effectif que de la construction du stade, Gray a ajouté : « Je pense que c'était nécessaire, car nous savons que le stade de Leeds, même s'il doublait sa capacité, serait rempli à craquer ; c'est un club qui bénéficie d'un soutien incroyable.

J’y ai vécu des moments exceptionnels et, quand on joue contre eux, on mesure l’importance de ce club ; mais quand on traverse le tunnel et qu’on porte ce maillot blanc, c’est vraiment spécial.

« L’entraîneur a réalisé un travail remarquable : son premier objectif était d’assurer le maintien en Premier League dès la première saison après la promotion, et il l’a atteint, ou semble sur le point de l’atteindre.

Leeds est un club attrayant pour tout joueur qui arrive en Premier League ; il a clairement affirmé son style cette saison et ne cessera de progresser grâce à ce soutien. Je pense que les propriétaires actuels ont vraiment à cœur les intérêts du club, ce qui n’était peut-être pas toujours le cas par le passé. Ils ont le potentiel pour devenir une véritable force, cela ne fait aucun doute.

« Je pense que l’objectif pour la saison prochaine, voire les deux prochaines saisons, sera d’essayer de s’imposer parmi les 10 meilleures équipes de Premier League, et s’ils y parviennent, je pense que c’est à ce moment-là qu’ils pourront commencer à parler de l’Europe. »