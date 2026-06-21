« L'Undav espagnol » : de zéro touche de balle à trois points marqués ! Le symbole de la réponse espagnole aux détracteurs lors de la Coupe du monde 2026 n'est pas Lamine Yamal

L’importance de Lamine Yamal pour le jeu espagnol s’était déjà manifestée lors de son entrée en jeu contre le Cap-Vert, un peu après la 70e minute. Tout juste remis de blessure, il n’était pas encore prêt à en faire davantage. Mais face à l’Arabie saoudite, le jeune prodige du FC Barcelone a cette fois démarré dès le coup d’envoi et s’est véritablement imposé dans cette Coupe du monde 2026.

Dès les premières minutes, le jeune joueur de 18 ans a multiplié les prises d’initiative, fixant plusieurs adversaires et insufflant un dynamisme nettement plus élevé au jeu des champions d’Europe par rapport à l’ouverture. Son impact s’est concrétisé par l’ouverture du score, son premier but en Coupe du monde, qui a immédiatement lancé la rencontre.

Servi par une passe millimétrée d’Oyarzabal au deuxième poteau, il n’a eu qu’à pousser le ballon au fond des filets. Le deuxième but, inscrit après un peu plus de vingt minutes de jeu, est l’œuvre d’Oyarzabal lui-même, qui exploite une relance hésitante de la défense saoudienne pour s’intercaler et marquer à bout portant. La distance était tout aussi courte sur le deuxième but d’Oyarzabal quelques instants plus tard : un doublé et une passe décisive en moins de 25 minutes, le travail était déjà accompli.

Outre ses contributions directes aux buts, ses déplacements intelligents ont constamment créé des espaces pour ses coéquipiers, illustrant les qualités que l’entraîneur de la Fuente valorise tant. « Il possède un talent inné pour jouer entre les lignes et utilise très bien ses déplacements. C’est un joueur de classe mondiale », avait souligné le sélectionneur en mars, après la victoire 3-0 en amical contre la Serbie, à propos de l’attaquant de 29 ans, auteur du but en or (2-1) en finale de l’Euro 2024 face à l’Angleterre.

Avec 27 buts en 55 sélections, son ratio est déjà remarquable ; mais il a élevé son niveau d’un cran : dix réalisations lors de ses huit dernières sorties avec la Roja. « C’est en quelque sorte l’Undav espagnol », a déclaré Jürgen Klopp, expert de MagentaTV, à la mi-temps, en référence au super-remplaçant de la sélection allemande, auteur d’un doublé décisif samedi contre la Côte d’Ivoire (2-1).