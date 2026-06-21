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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduit par

« L'Undav espagnol » : de zéro touche de balle à trois points marqués ! Le symbole de la réponse espagnole aux détracteurs lors de la Coupe du monde 2026 n'est pas Lamine Yamal

Coupe du monde
FEATURES
Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Arabie saoudite
M. Oyarzabal
L. Yamal

L’Espagne voulait effacer le souvenir de son départ manqué à la Coupe du monde. Mission accomplie de brillante manière, même si Lamine Yamal, revenu dans le onze de départ, n’a pas été le grand protagoniste.

L'Espagne, l'un des grands favoris au titre mondial, a été critiquée après avoir été tenue en échec (0-0) par le Cap-Vert, novice en Coupe du monde, lors de son premier match de groupe.

Mikel Oyarzabal, le « faux numéro 9 » aligné par Luis de la Fuente, a concentré les critiques. La raison ? Face à un adversaire qui jouait très bas, l’avant-centre de la Real Sociedad s’est souvent retrouvé isolé en pointe et n’a pas touché le ballon une seule fois durant les 30 premières minutes, une première dans l’histoire de la Coupe du monde.

Dire que les choses se sont mieux passées lors de la victoire 4-0 contre l’Arabie saoudite serait un euphémisme. Après trente minutes de jeu lors de ce deuxième match, Oyarzabal ne comptait pas zéro, mais trois points au compteur. Un exploit réalisé par seulement deux autres joueurs depuis 1966.

  • L’importance de Lamine Yamal pour le jeu espagnol s’était déjà manifestée lors de son entrée en jeu contre le Cap-Vert, un peu après la 70e minute. Tout juste remis de blessure, il n’était pas encore prêt à en faire davantage. Mais face à l’Arabie saoudite, le jeune prodige du FC Barcelone a cette fois démarré dès le coup d’envoi et s’est véritablement imposé dans cette Coupe du monde 2026.

    Dès les premières minutes, le jeune joueur de 18 ans a multiplié les prises d’initiative, fixant plusieurs adversaires et insufflant un dynamisme nettement plus élevé au jeu des champions d’Europe par rapport à l’ouverture. Son impact s’est concrétisé par l’ouverture du score, son premier but en Coupe du monde, qui a immédiatement lancé la rencontre.

    Servi par une passe millimétrée d’Oyarzabal au deuxième poteau, il n’a eu qu’à pousser le ballon au fond des filets. Le deuxième but, inscrit après un peu plus de vingt minutes de jeu, est l’œuvre d’Oyarzabal lui-même, qui exploite une relance hésitante de la défense saoudienne pour s’intercaler et marquer à bout portant. La distance était tout aussi courte sur le deuxième but d’Oyarzabal quelques instants plus tard : un doublé et une passe décisive en moins de 25 minutes, le travail était déjà accompli.

    Outre ses contributions directes aux buts, ses déplacements intelligents ont constamment créé des espaces pour ses coéquipiers, illustrant les qualités que l’entraîneur de la Fuente valorise tant. « Il possède un talent inné pour jouer entre les lignes et utilise très bien ses déplacements. C’est un joueur de classe mondiale », avait souligné le sélectionneur en mars, après la victoire 3-0 en amical contre la Serbie, à propos de l’attaquant de 29 ans, auteur du but en or (2-1) en finale de l’Euro 2024 face à l’Angleterre.

    Avec 27 buts en 55 sélections, son ratio est déjà remarquable ; mais il a élevé son niveau d’un cran : dix réalisations lors de ses huit dernières sorties avec la Roja. « C’est en quelque sorte l’Undav espagnol », a déclaré Jürgen Klopp, expert de MagentaTV, à la mi-temps, en référence au super-remplaçant de la sélection allemande, auteur d’un doublé décisif samedi contre la Côte d’Ivoire (2-1).

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  • Yamal Oyarzabal Spain GFXGetty/GOAL

    Oyarzabal et Yamal, les héros du match, ont brillé, mais c’est le contre-pressing qui a impressionné toute l’Espagne.

    En remplaçant Oyarzabal et Yamal dès la mi-temps, Luis de la Fuente a choisi de les préserver face à un adversaire déjà largement dominé, ce qui souligne l’importance de ce duo pour les champions d’Europe. Oyarzabal a failli d’ailleurs inscrire un triplé à la 36^e minute : après une erreur du gardien saoudien Mohammed Al-Owais, il a caressé le ballon de l’extérieur du pied vers le but, mais sa frappe a heurté la barre transversale.

    Yamal, un peu dans l’ombre de son partenaire dimanche, a tout de même pleinement convaincu, au-delà de son ouverture du score. Il s’est distingué non seulement balle au pied, mais surtout dans le contre-pressing.

    On a pu remarquer à quel point l’équipe espagnole dans son ensemble se lançait immédiatement, avec acharnement et intensité, dans la récupération du ballon après chaque perte de possession, ce qui a constitué un élément clé de sa domination écrasante. « Ils se créent sans cesse des occasions de but, s’imposent à 20, 25 mètres du but. C’est donc une mission impossible pour l’Arabie saoudite », a déclaré Klopp, saluant lui aussi le contre-pressing espagnol.

    Les Saoudiens n’ont jamais pu s’installer dans le match, les Espagnols ne leur laissant aucun espace ni aucun temps de récupération. Même en levant le pied en seconde période, la Roja a conservé une emprise totale sur le score.

    Les médias espagnols, qui les avaient sévèrement critiqués après un début de Coupe du monde manqué, vont sans doute faire machine arrière : le journal As avait ainsi raillé : « Le grand favori pour le titre ? On peut tranquillement mettre ce titre de côté. » Il pourrait bientôt le ressortir de ses tiroirs.

  • Espagne - Arabie saoudite : 4-0 (3-0). Les statistiques du match.


    Match

    Espagne - Arabie saoudite

    Compétition

    Coupe du monde 2026, phase de groupes, 2e journée

    Résultat

    4-0 (3-0)

    Buts

    1-0 Yamal (11^e), 2-0 et 3-0 Oyarzabal (21^e, 24^e), 4-0 Al-Tambakti (49^e, c.s.c.)

    Lieu

    Atlanta (États-Unis)


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