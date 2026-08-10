Après plusieurs années de spéculations autour d’un transfert très médiatisé, l’international français Mbappé a finalement été recruté par le Real à l’été 2024. Il a signé en tant qu’agent libre après avoir quitté le Paris Saint-Germain en tant que meilleur buteur de l’histoire du club.

Un départ vers l’Espagne était censé permettre au joueur de 27 ans de se mêler à la lutte pour les plus grands titres qui lui échappent encore jusqu’ici, comme la Ligue des champions et le Ballon d’Or. Mbappé attend toujours ses premiers succès dans ces deux domaines.

Il s’est montré prolifique à Madrid, avec 86 buts en 103 apparitions, mais n’a pas encore remporté de trophée majeur avec son club actuel. Les efforts pour corriger cela ont été renforcés par la nouvelle selon laquelle Vinicius Junior a signé un nouveau contrat.

D’autres renforts sont attendus, alors que le prometteur adolescent Yan Diomande finalise un transfert de 140 millions d’euros (120 M£/162 M$), tandis que les liens avec l’avant-centre norvégien Haaland ne semblent jamais bien loin.

Il est lié à un contrat de 10 ans avec Manchester City, jusqu’en 2034, mais a vu son père laisser entrevoir une porte de sortie à l’Etihad Stadium. Une nouvelle aventure en Liga pourrait séduire un joueur qui a inscrit 162 buts pour le cador de Premier League.