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« L’un ou l’autre » : selon Michael Owen, Erling Haaland et Kylian Mbappé ne formeront pas un partenariat « galactique » au Real Madrid
Mbappé à la poursuite des insaisissables sacres en Ligue des champions et au Ballon d'Or
Après plusieurs années de spéculations autour d’un transfert très médiatisé, l’international français Mbappé a finalement été recruté par le Real à l’été 2024. Il a signé en tant qu’agent libre après avoir quitté le Paris Saint-Germain en tant que meilleur buteur de l’histoire du club.
Un départ vers l’Espagne était censé permettre au joueur de 27 ans de se mêler à la lutte pour les plus grands titres qui lui échappent encore jusqu’ici, comme la Ligue des champions et le Ballon d’Or. Mbappé attend toujours ses premiers succès dans ces deux domaines.
Il s’est montré prolifique à Madrid, avec 86 buts en 103 apparitions, mais n’a pas encore remporté de trophée majeur avec son club actuel. Les efforts pour corriger cela ont été renforcés par la nouvelle selon laquelle Vinicius Junior a signé un nouveau contrat.
D’autres renforts sont attendus, alors que le prometteur adolescent Yan Diomande finalise un transfert de 140 millions d’euros (120 M£/162 M$), tandis que les liens avec l’avant-centre norvégien Haaland ne semblent jamais bien loin.
Il est lié à un contrat de 10 ans avec Manchester City, jusqu’en 2034, mais a vu son père laisser entrevoir une porte de sortie à l’Etihad Stadium. Une nouvelle aventure en Liga pourrait séduire un joueur qui a inscrit 162 buts pour le cador de Premier League.
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Mbappé et Haaland pourraient-ils former une attaque galactique ?
Le Real accueillerait favorablement l’opportunité de discuter d’un accord pour Haaland, mais il a déjà Vini Jr sur le côté gauche de son attaque et Mbappe qui brille dans l’axe. Comment intégrer un autre « Galactique » dans ses plans ?
Quand cette question a été posée à Owen, l’ancien attaquant du Real Madrid, qui s’exprimait en association avec Skinradar.gg, a déclaré à GOAL au sujet des rumeurs autour de Haaland : « Tant qu’ils ont Mbappe, je ne les vois pas dépenser cet argent.
« Déjà, certains se demandent si Vini Junior et Mbappe peuvent jouer ensemble, parce que Mbappe aime un peu jouer à partir du côté gauche, ils se posent déjà cette question. Si c’était Mbappe et Haaland, comment faire entrer ces deux-là dans l’équipe ? Feriez-vous jouer Mbappe à gauche ?
« Je pense que c’est l’un ou l’autre, pour être honnête. Je ne pense pas qu’on puisse avoir deux des meilleurs avant-centres du monde, si ce n’est les deux meilleurs, Mbappe et Haaland. Je ne pense pas qu’on puisse les avoir dans le même effectif, personnellement.
« Je veux dire, le coût, puis essayer de faire en sorte que ça fonctionne... Il faudrait que Mbappe parte pour que cela arrive, je pense. Ils ont déjà tenté le coup des Galactiques il y a bien des années, à mon époque. Le simple fait d’accumuler de grands joueurs n’est pas nécessairement la solution. »
Combien de temps le buteur prolifique Haaland passera-t-il à Manchester City ?
L’ancien défenseur de City Joleon Lescott a récemment déclaré à GOAL, lorsqu’il a été interrogé sur les chances de voir Haaland quitter le nord-ouest de l’Angleterre pour la capitale espagnole : « Même pour des joueurs de Manchester, des joueurs anglais, c’est le Real Madrid, donc il exerce un attrait.
« Mais concernant les Galactiques, ils en signent, mais ne les achètent pas toujours, donc cela doit entrer en ligne de compte. Erling Haaland ne coûtera pas peu cher, et c’est sans doute l’un des joueurs les plus importants de l’effectif de Manchester City, donc cela sera pris en considération si Manchester City décide de le vendre.
« Ils ne vont pas le vendre parce qu’il ne marque pas de buts, donc il sera au sommet de son art, dans l’une des meilleures équipes du monde, avec une autre équipe qui tente de l’acheter, et un rival en Ligue des champions, donc ce montant ne sera pas faible.
« Concernant Erling Haaland, je pense que le club est dans une excellente position pour qu’il y reste dans un avenir prévisible. »
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Contrats de Mbappé et Haaland : quand ces accords lucratifs expirent-ils ?
Si Haaland est lié à City par un contrat de longue durée, les termes de Mbappé à Madrid courent jusqu’en 2029. Rien n’indique qu’il soit prêt à tourner le dos au Real Madrid et à aller chercher la gloire européenne ailleurs.
Il marche dans les pas de Cristiano Ronaldo et compagnie au Bernabéu et continuera de porter le numéro 10 du Real dans un avenir prévisible, ce qui signifie que Haaland devra peut-être explorer d’autres options lorsque son passage record en Premier League arrivera à son terme.
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