Le magazine Sport Bild évoque « l'un des plus grands bouleversements de la dernière décennie », qui pourrait avoir lieu au sein de la SGE à l'issue de la saison en cours. Celui-ci ne concernerait toutefois pas uniquement l'effectif et l'équipe, mais « différents domaines » au sein du club.
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« L'un des plus grands bouleversements de la dernière décennie » : l'Eintracht Francfort semble prendre des mesures radicales en raison de sa crise sportive – jusqu'à dix joueurs pourraient partir
Selon ces informations, « jusqu’à dix » joueurs pourraient quitter le club lors du mercato estival. Sont notamment cités Hugo Larsson, Nathaniel Brown, Nnamndi Collins, Fares Chaibi, Jean-Matteo Bahoya, Ellyes Skhiri, Mahmoud Dahoud, Elias Baum, Michy Batshuayi et Elye Wahi, actuellement prêté à l’OGC Nice.
Alors que les cinq premiers ont suscité l'intérêt de plusieurs grands clubs grâce à leurs performances convaincantes sous le maillot de la SGE et pourraient donc être vendus à bon prix, Dahoud, Batshuayi et Wahi, en particulier, ne semblent pas avoir d'avenir sportif à Francfort.
Au total, ces ventes ont rapporté plus de 150 millions d'euros au club. Pour Collins, le seuil de tolérance des dirigeants se situerait entre 30 et 35 millions d'euros, tandis que Bahoya et Brown pourraient rapporter respectivement 40 et même jusqu'à 65 millions d'euros.
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Francfort envisage de recruter Kalimuendo, actuellement prêté
Grâce à cet argent, l'Eintracht pourrait à son tour se montrer actif sur le marché des transferts. Selon cet article, Paul Nebel, du 1. FSV Mayence 05, et Louey Ben Farhat, la star montante de deuxième division du Karlsruher SC, seraient des candidats potentiels. Par ailleurs, un transfert définitif du joueur prêté Arnaud Kalimuendo est envisagé – pour cela, la SGE devrait débourser environ 30 millions d'euros.
Hormis d'éventuels revenus de transferts, Francfort ne peut guère compter sur des recettes mirobolantes. En raison d'une saison extrêmement mitigée, le club risque de passer complètement à côté des compétitions internationales. Il se trouve actuellement à huit points de la sixième place, qui donnerait droit à une participation à la Ligue Europa Conférence. Une septième place pourrait toutefois suffire, à condition que le SC Fribourg ne remporte pas la Coupe d'Allemagne.