« L'un des plus grands bouleversements de la dernière décennie » : l'Eintracht Francfort semble prendre des mesures radicales en raison de sa crise sportive – jusqu'à dix joueurs pourraient partir

Selon ces informations, « jusqu’à dix » joueurs pourraient quitter le club lors du mercato estival. Sont notamment cités Hugo Larsson, Nathaniel Brown, Nnamndi Collins, Fares Chaibi, Jean-Matteo Bahoya, Ellyes Skhiri, Mahmoud Dahoud, Elias Baum, Michy Batshuayi et Elye Wahi, actuellement prêté à l’OGC Nice.

Alors que les cinq premiers ont suscité l'intérêt de plusieurs grands clubs grâce à leurs performances convaincantes sous le maillot de la SGE et pourraient donc être vendus à bon prix, Dahoud, Batshuayi et Wahi, en particulier, ne semblent pas avoir d'avenir sportif à Francfort.

Au total, ces ventes ont rapporté plus de 150 millions d'euros au club. Pour Collins, le seuil de tolérance des dirigeants se situerait entre 30 et 35 millions d'euros, tandis que Bahoya et Brown pourraient rapporter respectivement 40 et même jusqu'à 65 millions d'euros.