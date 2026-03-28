« L'un des pires matchs que nous ayons jamais disputés ! » - Emi Martinez fustige ses coéquipiers argentins après une victoire de justesse face à la modeste équipe de Mauritanie

Malgré la frustration, l'ancien défenseur argentin Pablo Zabaleta reste convaincu que la génération actuelle a les atouts nécessaires pour conserver son titre lors de la Coupe du monde 2026. Zabaleta estime que la simple présence de Messi suffit à mettre les adversaires sur les nerfs, quel que soit l'âge du vétéran. « L'Argentine fait partie des équipes que je considère comme de véritables prétendantes au titre. Oui, Messi aura quelques années de plus, mais il est toujours capable de moments de pure magie », a déclaré Zabaleta aux journalistes. « Les adversaires ont toujours peur de lui près de la surface de réparation… ses dribbles, sa vision pour la passe décisive, sa capacité à couper vers l’intérieur et à trouver le deuxième poteau, ses coups francs. Seul un joueur de sa qualité peut créer ces moments. Le Portugal est également une équipe que je suivrais de près. Et l’Angleterre, désormais entraînée par [Thomas] Tuchel, joue bien et dispose de solides talents individuels. Il est toujours difficile de prédire un vainqueur, mais j’espère que l’Argentine pourra conserver ce trophée. »