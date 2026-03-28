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« L'un des pires matchs que nous ayons jamais disputés ! » - Emi Martinez fustige ses coéquipiers argentins après une victoire de justesse face à la modeste équipe de Mauritanie
Des difficultés à La Bombonera
Face à une équipe mauritanienne classée 115e au classement mondial de la FIFA, l'Argentine a eu du mal à imposer sa domination habituelle. Les champions du monde semblaient mener le jeu sans difficulté en début de match, Enzo Fernández et Nico Paz ayant trouvé le chemin des filets en première mi-temps. Cependant, l'intensité a considérablement baissé au fil de la rencontre, ce qui a abouti à un but de consolation inscrit à la 94e minute par le Mauritanien Jordan Lefort, à la grande frustration des locaux.
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Martinez dénonce le manque de combativité
Martinez s'est montré visiblement frustré tout au long des 90 minutes et n'a pas mâché ses mots face aux médias après le coup de sifflet final. Connu pour son franc-parler, le gardien d'Aston Villa a livré une critique cinglante de la manière dont l'équipe a abordé ce match amical. Martinez a déclaré : « C'était vraiment médiocre. C'était l'un des pires matchs que nous ayons disputés, même pour un match amical. Nous avons manqué de cœur, heureusement que nous ne jouions pas la Finalissima comme ça », a admis le gardien d’Aston Villa. « Nous avons manqué de jeu et de vitesse. Il nous faut un peu plus de cœur. Nous avons manqué d’intensité, de solidité défensive et de conviction en défense. »
Zabaleta soutient la défense du titre
Malgré la frustration, l'ancien défenseur argentin Pablo Zabaleta reste convaincu que la génération actuelle a les atouts nécessaires pour conserver son titre lors de la Coupe du monde 2026. Zabaleta estime que la simple présence de Messi suffit à mettre les adversaires sur les nerfs, quel que soit l'âge du vétéran. « L'Argentine fait partie des équipes que je considère comme de véritables prétendantes au titre. Oui, Messi aura quelques années de plus, mais il est toujours capable de moments de pure magie », a déclaré Zabaleta aux journalistes. « Les adversaires ont toujours peur de lui près de la surface de réparation… ses dribbles, sa vision pour la passe décisive, sa capacité à couper vers l’intérieur et à trouver le deuxième poteau, ses coups francs. Seul un joueur de sa qualité peut créer ces moments. Le Portugal est également une équipe que je suivrais de près. Et l’Angleterre, désormais entraînée par [Thomas] Tuchel, joue bien et dispose de solides talents individuels. Il est toujours difficile de prédire un vainqueur, mais j’espère que l’Argentine pourra conserver ce trophée. »
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En attendant le prochain défi
L'Argentine n'aura guère le temps de s'attarder sur cette performance, puisqu'elle doit déjà se préparer pour son prochain match contre la Zambie, prévu le 31 mars. L'accent sera immédiatement mis sur le retour à ce style de jeu caractérisé par un pressing haut et une grande intensité, qui est devenu la marque de fabrique de l'ère Scaloni, plusieurs joueurs en fin de liste se battant désormais pour une place dans l'équipe. On attendra de l'Albiceleste qu'elle livre une prestation bien plus dominante afin de faire taire les critiques et de rassurer ses supporters.