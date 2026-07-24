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« L'un des pires jours de ma vie » : Jürgen Klopp revient sur l'élimination en Coupe du monde avec Julian Nagelsmann, qu'il a remplacé à la tête de la sélection allemande
Klopp prend officiellement les rênes de la sélection allemande.
Klopp a été officiellement nommé sélectionneur de l’Allemagne, succédant à Nagelsmann et devenant le 13e entraîneur à prendre les rênes de la Nationalmannschaft. Présenté par la Fédération allemande de football (DFB) à Francfort, l’ancien mentor de Liverpool a désormais pour mission de guider les quadruples champions du monde vers un retour au sommet du football international.
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Le moment Nagelsmann suscite des regrets
L’un des premiers sujets abordés par Klopp a été sa relation avec Nagelsmann après la Coupe du monde, insistant sur le fait qu’il n’y avait eu aucun contact entre eux depuis. Lors d’une conférence de presse, comme le rapporte Sky Sport, il a déclaré : « Je n’ai eu aucun contact depuis la Coupe du monde. J’ai un immense respect pour Julian Nagelsmann. Le jour où il a fait cette remarque sur le « still » a été l’un des pires jours de ma vie. J’aurais préféré que cela ne se produise pas, mais c’est arrivé. Je ne lui souhaite que du bien. »
Le moment controversé de Klopp lors de la Coupe du monde
Klopp a dû présenter ses excuses à Nagelsmann en direct à la télévision allemande pendant la Coupe du monde. Alors qu’il intervenait comme consultant lors du match d’ouverture de l’Allemagne contre Curaçao, Klopp a laissé échapper un lapsus en déclarant : « Heureusement, c’est encore Julian Nagelsmann qui compose l’équipe. » L’emploi du mot « encore » a provoqué un tollé dans son pays natal.
Après la rencontre, Klopp a commenté : « J’ai déjà trouvé le mot le plus détesté de l’année : “toujours”. J’aurais pu me donner un coup de poing dans le visage pour ça, mais c’était déjà trop tard et j’étais à la télévision. Ça m’a échappé comme ça, sans y penser, et ça n’a absolument aucun rapport. »
S’adressant directement à Nagelsmann à l’antenne, Klopp a ajouté : « Il y a encore une chose que je dois dire… il faut quand même qu’on prenne le temps d’en parler. Nous faisons aussi partie de l’équipe, de manière informelle, et nous sommes absolument de ton côté. J’ai compris une chose : j’aurai 59 ans après-demain et je suis toujours un idiot. Nous sommes entièrement de ton côté, quoi que tu fasses. Je n’avais absolument pas l’intention de perturber le processus ici. »
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L'heure est désormais à la reconstruction.
La priorité immédiate de Klopp sera de tisser des liens avec ses joueurs et de jeter les bases de son équipe nationale allemande. Alors que son premier mandat à la tête de la sélection nationale vient de débuter, cet entraîneur expérimenté a pour objectif de ramener l’Allemagne parmi les grandes puissances du football mondial après son élimination surprise en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.
« Je ne sais pas encore à quoi ressemblera mon quotidien ; je suis presque content que ça ne commence pas dès demain », a expliqué Klopp lors de la conférence de presse de vendredi. « Je vis à Wiesbaden et je me rendrai certainement souvent à Francfort. Je regarderai les matchs dans tous les pays où évoluent nos joueurs. Je pense qu’il est plus important d’avoir davantage de contacts avec les joueurs que de simplement les regarder jouer. Je vais essayer de prendre rapidement contact avec eux. »
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