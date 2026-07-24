Klopp a dû présenter ses excuses à Nagelsmann en direct à la télévision allemande pendant la Coupe du monde. Alors qu’il intervenait comme consultant lors du match d’ouverture de l’Allemagne contre Curaçao, Klopp a laissé échapper un lapsus en déclarant : « Heureusement, c’est encore Julian Nagelsmann qui compose l’équipe. » L’emploi du mot « encore » a provoqué un tollé dans son pays natal.

Après la rencontre, Klopp a commenté : « J’ai déjà trouvé le mot le plus détesté de l’année : “toujours”. J’aurais pu me donner un coup de poing dans le visage pour ça, mais c’était déjà trop tard et j’étais à la télévision. Ça m’a échappé comme ça, sans y penser, et ça n’a absolument aucun rapport. »

S’adressant directement à Nagelsmann à l’antenne, Klopp a ajouté : « Il y a encore une chose que je dois dire… il faut quand même qu’on prenne le temps d’en parler. Nous faisons aussi partie de l’équipe, de manière informelle, et nous sommes absolument de ton côté. J’ai compris une chose : j’aurai 59 ans après-demain et je suis toujours un idiot. Nous sommes entièrement de ton côté, quoi que tu fasses. Je n’avais absolument pas l’intention de perturber le processus ici. »