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« L'un des meilleurs moments de ma carrière » : Nicolas Pépé savoure la gloire avec la Côte d'Ivoire et s'attire les éloges de son entraîneur après avoir assuré la qualification de son équipe pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde
Les Ivoiriens signent une qualification historique
La Côte d’Ivoire s’est aisément qualifiée pour les seizièmes de finale en dominant Curaçao, modeste équipe du tournoi, sur le score de 2-0, à New Jersey. Pepe a dissipé toute nervosité d’avant-match en profitant du travail acharné de Yan Diomande pour inscrire, après seulement sept minutes, le but le plus rapide de l’histoire de son pays en Coupe du monde. L’ancien ailier d’Arsenal a ensuite assuré la deuxième place de son équipe dans le groupe E en expédiant, en seconde mi-temps, un tir spectaculaire dans la lucarne.
Pepe salue l'effort collectif
L'attaquant chevronné s'est dit extrêmement fier de sa performance historique, tout en affichant une modestie remarquable face aux honneurs individuels reçus ce soir-là. Interrogé par la FIFA, Pepe a déclaré : « Bien sûr ! Je sais que j'ai ce qu'il faut. C'est la récompense de tout mon travail acharné, et j'espère que cela continuera lors des prochains matchs. Mon doublé, c'est aussi grâce à l'équipe.
« Sur le premier but, j’ai juste eu à pousser le ballon au fond des filets après un travail exceptionnel de Yan ; sur le deuxième, Ibra [Sangaré] a délivré une passe décisive magnifique, et je n’avais qu’à rester concentré pour marquer. Je voudrais dédier ce trophée aux gars. C’était l’une des plus belles soirées de ma carrière. »
L’entraîneur Emerse Fae s’est montré tout aussi ravi de la contribution décisive de l’attaquant, ajoutant : « Nico le sait, et nous aussi : c’est un joueur de très haut niveau. Il fait partie des joueurs qui doivent nous aider à remporter des matchs dans ces compétitions. Il a les capacités et l’expérience pour y parvenir. Aujourd’hui, il a marqué deux buts magnifiques. C’est une bonne chose pour l’équipe, et c’est une bonne chose pour lui aussi. »
Le prodige savoure son passage chez les seniors
L'importance historique de cette victoire a profondément marqué le groupe, surtout les jeunes qui ont fait leur apparition chez les seniors durant cette campagne. Le jeune prodige du milieu de terrain, Christ Inao Oulai, a exprimé sa joie immense pour son coéquipier plus expérimenté, soulignant la fierté collective de la nation alors que l'équipe continue d'avancer. Oulai a déclaré : « Nico, tout le monde l’adore ! Ensemble, nous écrivons un nouveau chapitre de l’histoire du football de notre pays, et nous sommes vraiment fiers de rejoindre les grands. »
Les jeunes joueurs et leurs coéquipiers doivent désormais se concentrer sur la préparation d’un match à élimination directe qui s’annonce difficile, face à la France ou à la Norvège. Impatient d’affronter ces adversaires européens, il a ajouté : « Personnellement, je suis impatient car ce sont deux grandes nations du football. »
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Un défi européen de haut niveau les attend
La sélection ouest-africaine aborde, mardi à Atlanta, un huitième de finale à haut risque. L’équipe de Fae, dont l’adversaire ne sera connu que après la désignation du deuxième du groupe I, est prévenue : elle devra élever son niveau de jeu. Portés par la forme éclatante de Pepe, les Ivoiriens, outsiders dangereux, peuvent créer l’exploit à condition de rester disciplinés défensivement et solidaires sur le terrain.