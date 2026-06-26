L'attaquant chevronné s'est dit extrêmement fier de sa performance historique, tout en affichant une modestie remarquable face aux honneurs individuels reçus ce soir-là. Interrogé par la FIFA, Pepe a déclaré : « Bien sûr ! Je sais que j'ai ce qu'il faut. C'est la récompense de tout mon travail acharné, et j'espère que cela continuera lors des prochains matchs. Mon doublé, c'est aussi grâce à l'équipe.

« Sur le premier but, j’ai juste eu à pousser le ballon au fond des filets après un travail exceptionnel de Yan ; sur le deuxième, Ibra [Sangaré] a délivré une passe décisive magnifique, et je n’avais qu’à rester concentré pour marquer. Je voudrais dédier ce trophée aux gars. C’était l’une des plus belles soirées de ma carrière. »

L’entraîneur Emerse Fae s’est montré tout aussi ravi de la contribution décisive de l’attaquant, ajoutant : « Nico le sait, et nous aussi : c’est un joueur de très haut niveau. Il fait partie des joueurs qui doivent nous aider à remporter des matchs dans ces compétitions. Il a les capacités et l’expérience pour y parvenir. Aujourd’hui, il a marqué deux buts magnifiques. C’est une bonne chose pour l’équipe, et c’est une bonne chose pour lui aussi. »